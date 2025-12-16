Mariah Carey in Stuttgart: Tickets nach 17 Minuten weg

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Mariah Carey kommt im Juli 2027 zu den Jazz Open in Stuttgart (Bild: Universal Music)

Das Interesse am einzigen Deutschlandkonzert von US-Popstar Mariah Carey im kommenden Jahr ist groß: Innerhalb von nur 17 Minuten waren sämtliche Karten für ihren Auftritt bei den Jazz Open in Stuttgart vergriffen. Um 10:17 Uhr sei das Konzert bereits ausverkauft gewesen, teilte der Veranstalter auf Anfrage mit. Insgesamt seien rund 7.500 Tickets verkauft worden. Zuvor hatte das Portal Echo24.de darüber berichtet.



Die 57-jährige Sängerin soll am 8. Juli 2027 auf dem Schlossplatz auftreten. Es ist nach Angaben des Veranstalters ihr einziges Konzert in Deutschland im kommenden Jahr (queer.de berichtete). Der Vorverkauf hatte am Freitag um 10 Uhr begonnen. Die Ticketpreise lagen zwischen 95 Euro für Stehplätze und 400 Euro.



Carey zählt mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen der Musikgeschichte. Zu ihren bekanntesten Liedern gehört der Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You".



Die Jazz Open finden vom 30. Juni bis zum 11. Juli 2027 in Stuttgart statt. Neben Carey stehen unter anderem Bryan Adams und Simply Red auf dem Programm. Auch deren Konzerte sind bereits ausverkauft. (dpa)