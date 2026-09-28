Ilse Aigner und die Queers: Ein langer Weg

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Deutschland bekommt aller Voraussicht nach seine erste Bundespräsidentin: Nach der CSU hat sich auch die CDU auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin festgelegt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz die 61-Jährige an diesem Sonntag und Montag den Führungsgremien seiner Partei offiziell vorschlagen. Union und SPD verfügen in der Bundesversammlung, die am 30. Januar die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wählt, über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. SPD-Chef Lars Klingbeil hat bereits Unterstützung signalisiert.



Auch die Grünen zeigen bei aller Kritik am Verfahren der Union Sympathien für Aigner. "Ilse Aigner schätzen wir. Sie ist in ihren bisherigen politischen Ämtern stets nahbar und zugewandt aufgetreten", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann der dpa. Abgelehnt wird Aigner von AfD und Linken. Aigner wäre nicht nur die erste Frau im höchsten Staatsamt, sondern auch die erste CSU-Politikerin in Schloss Bellevue.



Aus queerer Sicht ist Aigners politischer Werdegang bemerkenswert  denn er führt von der Ablehnung rechtlicher Gleichstellung hin zu deutlichen Gesten der Solidarität mit der LGBTI-Community.



2013: Familie als "tragende Säule"



Lange vertrat Aigner die homofeindliche Linie ihrer Partei. Im März 2013, als die Union nach einem Karlsruher Urteil zum Adoptionsrecht über die Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe stritt, stellte sich die damalige Bundesagrarministerin ausdrücklich gegen gleiche Rechte für lesbische und schwule Paare. Sie verwies darauf, dass die Familie eine "tragende Säule in der Gesellschaft" sei. Daher habe "sie einen besonderen Schutz  übrigens auch verfassungsrechtlich  verdient" (queer.de berichtete).



Nach ihrem Wechsel in die Landespolitik blieb Aigner auf diesem Kurs. Als der Bayerische Landtag am 30. November 2016 über einen Antrag der Grünen abstimmte, mit dem sich der Freistaat im Bund für die Öffnung der Ehe einsetzen sollte, stimmte die damalige Wirtschaftsministerin mit Nein. Die CSU-Mehrheit lehnte den Antrag mit 71 zu 49 Stimmen ab und behauptete, die gleichgeschlechtliche Ehe sei nicht mit Artikel 6 des Grundgesetzes vereinbar (queer.de berichtete).

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Homo-Gerüchte: "Das ist mehr als schäbig"

Persönlich wurde das Thema für Aigner 2017. Im Interview mit dem "Spiegel" äußerte sich die unverheiratete Politikerin erstmals zu Gerüchten, sie sei lesbisch. "Und es regt mich auf. Also: Ich bin es nicht", sagte sie. Zugleich stellte sie klar, die sexuelle Orientierung sei kein Grund, jemanden zu diskreditieren: "Das ist mehr als schäbig. Das Privatleben anderer politisch zu instrumentalisieren ist für mich grundsätzlich unterirdisch." Eine alleinstehende Frau gelte für viele als "vollkommen inakzeptabler Zustand", beklagte Aigner: "Man kann geschieden sein, zum vierten Mal verheiratet, man kann schwul, lesbisch, irgendwas sein, aber alleinstehend, das geht nicht, da ist was faul" (queer.de berichtete).



Dass Aigners Privatleben auch jetzt wieder Thema ist, zeigt ein Interview ihrer Parteifreundin Monika Hohlmeier mit der "Abendzeitung" (Bezahlartikel). Auf den Einwand, Aigner sei Single, sagte die CSU-Politikerin: "Wir sind doch nicht nur etwas wert, wenn wir einen Mann an unserer Seite haben." Gerüchte über ein Liebesverhältnis zwischen ihnen beiden wies Hohlmeier als "Schmarrn" zurück: "Wenn wir lesbisch wären, würden wir es offen zeigen, das ist ja heute kein Problem mehr." Auch in der CSU gebe es homosexuelle Kolleg*innen, manche hätten das bewusst öffentlich gemacht, für andere sei es Privatsache. "In Bayern gilt 'Leben und leben lassen!'"



Rückendeckung für Tessa Ganserer



Als Landtagspräsidentin seit 2018 setzte Aigner dann andere Akzente. Als sich die Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer Anfang 2019 als erste Parlamentarierin in Deutschland als trans outete, sagte Aigner ihr nach einem persönlichen Gespräch zu, dass sie im Landtag als Frau angesprochen werde (queer.de berichtete). Im Plenum bat Aigner die Abgeordneten "sehr darum, Frau Ganserer im persönlichen Gespräch als Frau anzusprechen" (queer.de berichtete).



2022 rückte der Landtag unter Aigners Leitung die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt seines jährlichen Holocaust-Gedenkens. In der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg weihte Aigner eine Stele für die Opfer des Paragrafen 175 ein. "Mit dem diesjährigen Schwerpunkt wollen wir den homosexuellen Opfern eine Stimme geben", sagte sie. Zudem erinnerte sie daran, dass queere Menschen weltweit noch immer unter Diskriminierung, Anfeindungen und Gesetzen gegen sie zu leiden hätten (queer.de berichtete).

Regenbogenfahne vor dem Landtag

Im Juli 2022 ließ Aigner auf Initiative von Grünen, SPD und FDP erstmals zum CSD München die Regenbogenfahne vor dem Maximilianeum hissen. "Respekt & Toleranz sind nicht nur Werte, die uns die bayerische Verfassung mitgibt", erklärte sie damals (queer.de berichtete). Auch 2025 hielt sie daran fest  während Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Fahne auf dem Reichstagsgebäude zum CSD Berlin verbot. Die Regenbogenfahne stehe für Vielfalt, Toleranz und Offenheit, "also für sehr demokratische Werte", sagte Aigner der "Süddeutschen Zeitung". Sie sei "ein Symbol für Gleichberechtigung, für Akzeptanz und Solidarität mit queeren Menschen" (queer.de berichtete).



Ob Aigner ihre Haltung zur Ehe für alle inzwischen revidiert hat, hat sie öffentlich nie erklärt. (mize/dpa)