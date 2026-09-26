Beachvolleyball-Profi Alex Ukkelberg: "Ich bin dankbar, dass ich schwul bin"

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Der US-amerikanische Beachvolleyballprofi Alex Ukkelberg hat sich öffentlich als schwul geoutet. "Visibility matters" ("Sichtbarkeit zählt"), sagte der 32-Jährige dem LGBTI-Sportportal Outsports, nachdem er in dieser Woche ein Video auf Instagram veröffentlicht hatte. Er sei zwar schon seit Langem gegenüber Familie und Freund*innen geoutet, als er in den sozialen Medien mehr aus seinem Leben geteilt habe, habe es sich aber richtig angefühlt, auch darüber zu sprechen.



Ukkelberg, der in Los Angeles lebt und auf der US-Profitour AVP spielt, stammt aus Battle Lake, einem Ort mit weniger als 800 Einwohner*innen im US-Bundesstaat Minnesota. "Wenn man in einem so kleinen Ort aufwächst, ist Anderssein fast immer etwas Schlechtes  und definitiv etwas, das man verstecken will", schrieb er zu dem Video. Er habe schon früh gemerkt, dass er anders sei, aber nicht gewusst, was das bedeute.

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Über zehn Jahre mit öffentlichem Coming-out gerungen

In dem Clip erzählt Ukkelberg, dass er als Jugendlicher Leichtathletik, Basketball, Baseball und Football betrieb. Weil er Sportler werden wollte, habe er geglaubt, er könne unmöglich schwul sein. Diese Botschaft habe ihm auch sein Umfeld vermittelt. "Bis zu meinem zweiten Jahr am College habe ich wirklich geglaubt, ich sei hetero", sagt er in dem Video. Die Worte "Ich bin schwul" zum ersten Mal laut auszusprechen, sei ihm sehr schwergefallen.



Lange habe er erwogen, ungeoutet zu bleiben. "Nach etlichen Jahren mit sehr schlechter psychischer Gesundheit habe ich entschieden, dass ich keine der beiden Identitäten aufgeben kann", sagt Ukkelberg. Er habe einen Weg finden müssen, beides zu sein. "Und ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass ich schwul bin. Es hat mich zu einem besseren, empathischeren Menschen gemacht."



Obwohl er seit mehr als zehn Jahren offen lebe, habe er diesen Teil seiner Geschichte in den sozialen Medien bislang ausgespart, weil er noch herausfinden müsse, wie er darüber sprechen wolle. "Ehrlich gesagt will ein Teil von mir dieses Video gleich wieder löschen", räumt er ein. Er habe nie laut über seine Sexualität sprechen wollen. "Aber genau das hätte die jüngere Version von mir gebraucht." Er habe Ablehnung aus beiden Richtungen erlebt  als "zu schwul" und als "nicht schwul genug". Ein Sprachrohr habe er nie sein wollen, schrieb Ukkelberg. Dennoch halte er es für wichtig, darüber zu reden.

Chatgruppe schwuler Volleyballspieler

Sportlich feierte Ukkelberg in diesem Jahr seinen bislang größten internationalen Erfolg: Im März gewann er gemeinsam mit Charlie Siragusa beim Futures-Turnier der Beach Pro Tour in Rarotonga auf den Cookinseln die Silbermedaille. Im Finale unterlag das US-Duo den Ungarn Domonkos Dóczi und Ákos Veress. Zuvor war Ukkelberg unter anderem als ehrenamtlicher Co-Trainer des Frauen-Volleyballteams der St. Cloud State University in Minnesota tätig. Das Team erreichte 2019 die beste Bilanz seit 20 Jahren und qualifizierte sich erstmals seit 2004 wieder für das landesweite NCAA-Turnier.



Siragusa, der selbst offen schwul ist, würdigte seinen Partner gegenüber "Outsports" als großartigen Menschen. Ukkelberg vereine viele Facetten seiner Identität, die auf den ersten Blick widersprüchlich wirkten, und lebe dennoch authentisch, so der 27-Jährige. Viele Menschen glaubten, sie müssten Teile ihrer selbst aufgeben, um dazuzugehören. "Alex lässt sich auf diese Denkweise überhaupt nicht ein."



Laut "Outsports" gehören die beiden zu einer Chatgruppe schwuler Volleyballspieler namens "GayVP". Mitglieder sind demnach unter anderem das inzwischen verlobte Beachvolleyball-Duo Kyle Friend und Tim Brewster, der Schweizer Leo Dillier, der sich im August geoutet hatte, der japanische Profi Rui Takahashi, US-Nationalspieler Merrick McHenry, Olympiateilnehmer Justin Lui sowie der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner Erik Shoji, Kapitän der US-Hallennationalmannschaft, der sich als queer geoutet hat. Hinzu kommen vier Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft. (cw)