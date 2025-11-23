Wie Ian Kaler trans Erfahrungen choreografiert

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Heute, 13:01h 5 Min.

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Kennengelernt habe ich Ian Kaler 2019, als ich auf der Suche nach möglichen Gesprächspartner*innen für eine mit der Volksbühne Berlin verabredete Veranstaltungsreihe unter dem Titel "TransInterQueerer Salon" war. Ich traf den in Österreich geborenen und aufgewachsenen, aber ebenso mit Berlin eng verbundenen Ian in einem Kreuzberger Café zu einem Kennenlerngespräch.



Die Salon-Reihe startete Ende 2019 und musste dann wegen Corona auf ein digitales Format umgestellt werden. Ian, der damals in der Tanzszene kein Unbekannter mehr war (wie hätte ich ihn sonst entdecken können?), hatte mich gerade durch die sehr spezifische Verbindung von trans und der Beschäftigung mit zeitgenössischem Tanz, mit Choreografie und Performance neugierig gemacht.



Allerdings war Ian da gerade auf dem Sprung über den großen Teich nach New York und wusste nicht, wie die weitere Entwicklung sein würde, weshalb es am Ende leider nicht zu einer Einladung auf das Podium im Grünen Salon der Volksbühne kam.

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Tanz als idealer Ort für die Aushandlung mit Körperlichkeit

Trans Menschen waren ja längst auf allen Bühnen der Kunst angekommen, in der bildenden ebenso wie in der darstellenden, in der Musik wie im Film, beim Ballett und eben auch beim zeitgenössischen Tanz. Und genau Letzterer war von Anfang an und ist nach wie vor die künstlerische Domäne, in der sich Ian Kaler bewegte und bewegt und die ihn nicht zuletzt durch sein Transsein anzog, weil sich der Tanz als idealer Ort für die Aushandlung mit Körperlichkeit erwies.



Trans zu sein schafft grundsätzlich immer auch ein ganz besonderes Bewusstsein und besondere Wahrnehmungssensorien für den eigenen Körper und für das, was sich in ihm und an ihm verändert. Dieses ausgeprägte, ja eigentlich transspezifische Körperbewusstsein ist dabei stets mit Fragen der Identität verbunden.



| Direktlink | Ian Kaler: "POINTS OF DEPARTURE Hyphen"

Multimediales Storytelling



Ian Kaler kommt nicht, wie man leicht annehmen könnte, vom klassischen Ballett. Sein Einstieg in die tänzerische und choreografische Arbeit kam vielmehr, um genau zu sein, von der bildenden Kunst. Denn am Anfang stand ein Studium der transmedialen Kunst bei Brigitte Kowanz (bekannt durch ihre lichtkünstlerischen Arbeiten) an der Universität für angewandte Kunst in Wien, das wiederum rasch einen Fokus auf Tanz gewann. Ein entsprechendes Studium in Berlin sollte sich anschließen. Eine künstlerische Initialzündung ging dabei 2001 von Arbeiten der US-amerikanischen Tänzerin und Choreografin Meg Stuart aus.



Multimedial ging es schließlich weiter, denn für Kaler spielt die Vermittlung der eigenen Auseinandersetzung mit Körper und Identität im Tanz eine zentrale Rolle. Sie drückt sich aber nicht allein in choreografischen Übersetzungen aus, sondern nutzt nun auch das Mittel des Films in korrespondierender und kontrastierender Weise.



Kalers Praxis untersucht das Format des Solos auch in dialogischen Begegnungen mit Kolleg*innen (wie Stéphane Peeps und Philipp Gehmacher) und mit Live-Musik (rRoxymore, Planningtorock) und setzt sich vermehrt mit Narration auseinander. Seine Arbeiten sind, wenn man so will, zugleich ein tänzerisches, mitunter filmisch unterstütztes Storytelling.



| Direktlink | Ian Kaler: "The Burgeoning: Motion Pictures"

Verarbeitung von Transitionserfahrungen



Der Zufall wollte es, dass ich mich durch eine Einladung von Qwien, dem Zentrum für queere Kultur und Geschichte in Wien, mit Ian Kaler zu einem Gespräch verabreden konnte. Ian erzählte, wie 2005 die Auseinandersetzung mit Tanz begann und sich schon bald das bereits erwähnte Studium in Berlin anschloss. Seit dem Abschluss 2010 am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz (HZT) arbeitet Ian choreografisch.



Mit dem Beginn der Transition 2014 kam es in der tänzerischen Arbeit zu einer Neuausrichtung. Sichtbar wurde sie durch die Verarbeitung von Transitionserfahrungen. Die Hinwendung zur Narration und die Verwendung von Film sind zu wesentlichen Elementen geworden, um so auch das Phänomen Stimme einzubinden, die sich unter dem Einfluss von Testosteron allmählich in Richtung männlich veränderte  ganz abgesehen davon, dass Film das Geschichtenerzählen generell unterstützt. Kaler berichtete von der Videoinstallation "You are song, to me", die im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Romeo Roxman Gatt entstanden ist.

Der Aspekt des Getragen-Werdens

Worum geht es darin? Im Zentrum stehen transmännliche Erfahrungen und damit ein Stück der eigenen Biografie. In einem Ankündigungstext heißt es dazu: "Gemeinsam mit dem Künstler, Dichter und Performer Romeo Roxman Gatt erforscht Kaler Schwebezustände durch Bewegung unter Wasser sowie die Arbeit mit der Stimme nach einem durch eine Testosteronbehandlung herbeigeführten Stimmbruch."



Beachtung fand auch  etwa im Rahmen der "Tanzwerkstatt Europa" 2025 in München  eine andere Videoinstallation mit dem Titel "Sentient Beings", in der neben Ian zwei Pferde eine Hauptrolle spielen. "Ich habe mit sechs Jahren zu reiten begonnen", erklärte Kaler, "und die Bewegungsform und der Umgang mit Pferden waren prägend für mich. Auch der Aspekt des Getragen-Werdens auf emotionaler und metaphorischer Ebene."



Ian Kaler: "Sentient Beings" (Videostill, Cinematography Ethan Folk)

Zusammenarbeit mit Cullberg



Wer im Internet nach Spuren von Ian Kaler sucht, findet eine Menge Informationen zu den Choreografien, die in den letzten Jahren entstanden sind  so auch zu seiner Zusammenarbeit mit der weltbekannten schwedischen Compagnie Cullberg aus dem Jahr 2019, aus der das Stück "On the Cusp" (dt. etwa "An der Schwelle") hervorging. Ästhetisch faszinierend ist das allemal.



Wer wie Kaler oft solistisch arbeitet und sich deshalb selbst auf die Suche nach Förderung begeben muss, macht die Erfahrung, wie schwierig es inzwischen geworden ist, künstlerische Projekte zu realisieren. Doch entbehrlich werden sie dadurch nicht  im Gegenteil. Queere Kreativität gehört so selbstverständlich zu den Künsten, wie queere Menschen Teil der Gesellschaft sind. Doch es braucht hier wie dort Sichtbarkeit.