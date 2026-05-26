Heroische Dragqueens retten die Welt (naja, ein bisschen)

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Heute, 03:18h 4 Min.

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Die fiktionale USA in "Stop! That! Train!" ist der realen gleich in mehrerlei Hinsicht überlegen: Sie hat Hochgeschwindigkeitszüge, welche die beiden Küsten miteinander verbinden. Sie hat eine Präsidentin  und erst noch eine, die nicht nur über ein Gewissen verfügt, sondern auch heroisch ihr Leben aufs Spiel setzt, um andere zu retten. Und sie ist maximal entspannt, was Dragqueens und andere queere Menschen betrifft.



Die von RuPaul Charles mitproduzierte, ziemlich alberne Action-Komödie mit Gesangs- und Tanzeinlagen ist als Parodie auf einen Genreklassiker angelegt: den Verkehrsmittel-Katastrophenfilm  in diesem Fall einen gut besetzten Hochgeschwindigkeitszug namens "Glamazonian Express", der von Kalifornien nach Florida fährt und dabei in einen gefährlichen Supersturm gerät, eine sogenannte "Stormaganza". Ab 9. November ist "Stop! That! Train!" bei Prime Video (Amazon-Affiliate-Link ) verfügbar.

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RuPaul als US-Präsidentin



Poster zum Film: "Stop! That! Train!" ist ab 9. November 2026 bei Prime Video verfügbar

Im Zentrum der Geschichte stehen die Zugbegleiterinnen und besten Freundinnen Tess (Ginger Minj) und DeeDee (Jujubee), die gerade ihren Job beim Konkurrenzunternehmen Stank Rail verloren haben und sich nun beim glamourösen Glamazonian Express einschleichen  misstrauisch beäugt von dessen drei hochnäsigen Zugbegleiterinnen, mit denen sie einst gemeinsam die Ausbildung gemacht haben. Gemeinsam versuchen die fünf Dragqueens den bunten Strauß an Passagier*­innen unter Kontrolle zu halten, von der Holzklasse über den Yoga-Wagen bis hin zur edlen Luxusklasse.



Erschwerend kommt hinzu, dass der Lokomotivführer (Chris Parnell) kurz vor der Stormaganza wegen eines Skorpionstichs ausfällt, und der nur mäßig talentierte Co-Pilot Cal (Brian Jordan Alvarez) übernehmen muss, immerhin unterstützt von DeeDee, die schon länger ein bisschen verliebt in ihn ist. Aus der Ferne begleitet bei der herausfordernden Navigation durch den Supersturm werden sie von der einzig kompetenten Angestellten im United States Train Command Center. Doch obwohl sich Donna Dusk (Rachel Bloom) von den minderbemittelten Machos um sie herum nicht aus der Ruhe bringen lässt, wird die Lage für den Zug so ernst, dass sogar US-Präsidentin Judy Gagwell (RuPaul Charles) involviert werden muss. Und schließlich keine andere Lösung sieht als persönlich einzugreifen, um eine Katastrophe zu verhindern.

Politisch subversiv (naja, ein bisschen)

Wer mit der sensationell erfolgreichen Reality-TV-Show "RuPaul's Drag Race" vertraut ist, dürfte nicht nur einige der Darsteller*innen wiedererkennen, sondern auch den Ton und Stil des Films. Die Idee dazu entstand denn auch während der Show und ist inspiriert von klassischen Parodien wie "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" ("Airplane!") aus den 1980er Jahren. Doch die Macher*innen der campy Comedy sehen darin durchaus auch politische Aspekte: "Allein die Tatsache, dass der Film gedreht wurde, ist eine Form des Protests", sagt Brooke Lynn Hytes, die eine der Zugbegleiterinnen spielt, in einem Interview. "Bei allem, was gerade passiert, hat man das Gefühl, dass man seine Stimme erheben muss, aber gleichzeitig auch rausgehen und die Menschen glücklich machen will. Das ist nicht immer leicht, denn oft habe ich Angst, bin gestresst und fühle mich von all den schrecklichen Nachrichten überfordert, die täglich auf mich einprasseln."



Drag-Ikone RuPaul Charles sekundiert: "Wir leben in einer schwierigen Zeit, und da ist es in gewisser Weise ein politisches Statement, sich für die Freude zu entscheiden." Schon als Kind in seinem turbulenten Elternhaus sei Comedy für ihn und seine drei Schwestern eine "Rettung" gewesen. "Es ist eines dieser Dinge, die das Leben lebenswert machen. Bei 'Drag Race' und diesem Film ist das Lachen also unser Leuchtfeuer." Und eine Dragqueen als US-Präsidentin, das ist im aktuellen politischen Klima der USA schon geradezu subversiv  erst recht, wenn sie dabei auch noch eine erheblich bessere Figur macht als der aktuelle Amtsinhaber, der einer der queerfeindlichsten US-Administrationen seit langem vorsteht.



| Direktlink | Englischer Originaltrailer

Eher campy als subtil



Wie lustig man den Film findet, ist wohl letztlich eine Frage des persönlichen Humors. Wer es eher subtil und clever mag, wird in "Stop! That! Train!" kaum fündig. Aber zwischen all dem Camp und Slapstick gibt's durchaus Witziges, etwa den Running Gag mit der berühmten Schauspielerin, die niemand erkennen will  gespielt von Sarah Michelle Gellar aus der auch bei Queers beliebten Kultserie "Buffy the Vampire Slayer".



Natürlich gelingt es den heroischen Dragqueens am Ende, die Katastrophe zu verhindern und Hunderte Menschen zu retten. Und wer ein Menschenleben rettet, rettet bekanntlich die ganze Welt.

Infos zum Film



Stop! That! Train! Actionkomödie. USA 2026. Regie: Adam Shankman. Cast: RuPaul, Ginger Minj, Jujubee, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale, Marcia Marcia Marcia, Symone. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 12. Universal Pictures Germany. Ab 9. November 2026 bei Stop! That! Train! Actionkomödie. USA 2026. Regie: Adam Shankman. Cast: RuPaul, Ginger Minj, Jujubee, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale, Marcia Marcia Marcia, Symone. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 12. Universal Pictures Germany. Ab 9. November 2026 bei Prime Video