Webserie "Chill": Wir müssen ehrlich über G reden!

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Heute, 04:04h 16 Min.

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Wir sehen einander nur noch als Stereotype, als Archetypen  und verlieren dabei den Menschen dahinter aus dem Blick. In "Chill" sitzen die Figuren nach dem Sex zusammen, sprechen über ihre Body Issues und starren auf ihre Bildschirme, mit den Fingern gierig auf der Suche nach weiteren anonymen Torsos (queer.de berichtete). Über diese bissige Beobachtung der Webserie sprechen wir mit ihren beiden Creators, Aviran Edri und Jan-Peter Horstmann: über sexuellen Hedonismus, Verantwortung füreinander und die dunklen Seiten der Chills.



Während der Arbeit an "Chill": Was habt ihr Neues über schwule Sexkultur gelernt?



Jan-Peter Horstmann: Ich wollte mich immer intensiver damit auseinandersetzen, warum diese Räume überhaupt existieren. Warum brauchen queere und schwule Menschen die Chills? Und warum sind sie gerade nach Corona plötzlich entstanden? Diese Perspektive fand ich manchmal auch sehr berührend und ziemlich lustig.



Sie beschäftigt mich auch weiterhin, weil ich diese Orte und die Menschen, die dort aufeinandertreffen, für etwas sehr Besonderes halte: Sie verhandeln etwas sehr Intimes und Persönliches  und das in Situationen, die bisweilen geradezu absurd sind.



Aviran Edri: Was ich dabei gelernt habe, ist, dass es in der schwulen Kultur gar nicht so viele Vorbilder gibt, an denen wir uns orientieren können: Die Generation vor uns hat zu großen Teilen im Schatten von HIV gelebt. Vielleicht haben wir deshalb keine vollständige Generation erlebt, die uns unterschiedliche Formen des Lebens vorgelebt hat. Unsere Generation muss sich selbst entscheiden: Orientieren wir uns an einem eher heteronormativen Lebensmodell oder finden wir erst noch heraus, wie unser eigenes Leben aussehen könnte?



Ich glaube, diese Räume sind Teil eines solchen Ausprobierens. Hier finden Menschen heraus, was Gemeinschaft bedeuten kann, wie Beziehungen und Verbindungen entstehen und wie es sich überhaupt anfühlt, in einer Großstadt zu leben.



Ihr bewegt euch auf einem schmalen Grat: In eurem Pressetext schreibt ihr, dass ihr Stereotype aufbrechen möchtet. Gleichzeitig arbeitet ihr in der Serie durchaus mit genau diesen Klischees. Wie viel Stereotypisierung verträgt eine Serie, die eigentlich dieselben Stereotype hinterfragen will?



Horstmann: Zunächst stellt sich immer die Frage, was überhaupt ein Stereotyp ist  und wer darüber entscheidet. Natürlich haben wir bestimmte Figuren: den nervigen Twink, den Muskeltyp und all diese Charaktere. Aber solche Figuren gehören auch schon seit geraumer Zeit zum queeren Erzählen. Man könnte sie fast als spezifisch queere Archetypen bezeichnen.



Ich mag es, mit diesen Archetypen zu spielen und gleichzeitig ihre Eigenschaften immer wieder neu zu verschieben. In der heteronormativen Kultur gibt es schließlich seit Jahrtausenden unzählige Archetypen und Stereotype, die immer wieder neu interpretiert werden. Warum sollte man also nicht auch mit unseren eigenen spielen?



Gleichzeitig ist es wichtig, zu hinterfragen, warum diese Figuren überhaupt existieren, wer sie sind, welche Position sie innerhalb einer Community einnehmen und für wen sie eigentlich stehen. Genau das versuchen wir in diesen drei Episoden bereits auszuloten, beispielsweise anhand von Körperbildern und den damit verbundenen Stereotypen  und möchten diese Suche auch in weiteren Folgen fortsetzen.



Dabei wird plötzlich deutlich: Nur weil jemand vermeintlich einen perfekten Körper hat, heißt das noch lange nicht, dass er damit glücklich oder zufrieden ist.



Edri: Persönlich habe ich keine große Angst vor Stereotypen. Viele von ihnen haben durchaus einen realen Hintergrund. Wir sollten uns ihrer bewusst sein, sie uns anschauen und mit ihnen arbeiten, statt unbedingt eine eindeutige Position für oder gegen sie beziehen zu müssen. Letztlich kann fast alles auf die eine oder andere Weise zum Stereotyp werden.



Gerade aus der Diskrepanz zwischen dem Bild, das sich die schwule Community von ihnen macht, und ihrer eigenen Selbstwahrnehmung entsteht eine weitere Ebene der Menschlichkeit.

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Eure Episoden sind mit jeweils etwa zwölf Minuten relativ kurz. Welche Geschichten haben es in die Serie geschafft, welche musstet ihr zunächst zurückstellen?



Horstmann: Die kurze Laufzeit hat vor allem mit den Produktionsbedingungen zu tun. Wir sind eine sehr kleine, unabhängige Produktion und haben die Serie praktisch ohne Geld realisiert. Irgendwann mussten wir uns deshalb auf eine realistische Episodenanzahl und Länge einigen, die wir quasi unentgeltlich umsetzen konnten. Schließlich waren viele Menschen an der Produktion beteiligt, und wir mussten zahlreiche Freund*innen um Gefallen und Unterstützung bitten.



Was die Frage nach den nicht erzählten Geschichten betrifft: Wir haben uns vielmehr gefragt, was eine gute Einführung in eine Chill für Menschen ist, die noch nie dort waren. Wir wollten dabei bewusst nicht sofort in die düsteren Bereiche eintauchen, die es auf Chills durchaus gibt. Stattdessen sollte die Serie Menschen einladen und die Tür zu einem Gespräch öffnen. Diese dunkleren Seiten interessieren uns aber sehr: Was passiert, wenn Menschen eine Chill nicht mehr verlassen können? Wenn sie darin gewissermaßen hängen bleiben? Diesen Fragen möchten wir uns in zukünftigen Episoden intensiver widmen.



Uns ist bewusst, wie komplex diese Räume sind  vermutlich genauso komplex wie die Menschen, die sie besuchen. Viele bringen ihre eigenen Traumata und Bedürfnisse mit. Dadurch können Chills sehr befreiend und leicht sein, aber eben auch ziemlich belastend.



Edri: Außerdem wollte ich nicht sofort ein ausschließlich negatives Bild zeichnen. Wenn unsere Serie dieser Lebensrealität einen Spiegel vorhalten und einen Dialog darüber anstoßen soll, dürfen wir unser Publikum nicht von Anfang an abschrecken. Chills sind weder hundertprozentig schlecht noch hundertprozentig gut. Sie haben viele verschiedene Seiten, und jede Person muss ihren eigenen Zugang dazu finden.



Horstmann: Mich interessieren auch die Lebensgeschichten der Figuren zwischen den Chills: Wie sieht das Leben der Menschen aus, die sie besuchen? Was bewegt sie dazu, am Wochenende dorthin zu gehen?



Szene aus "Chill" (Bild: Q Studios Berlin)

Wonach suchen eure Figuren, wenn sie auf eine Chill kommen?



Edri: Unterschiedlich. Meine Figur Karim möchte definitiv sein Zuhause öffnen, neue Menschen kennenlernen und so etwas wie ein familiäres Gefühl schaffen. Andere suchen Freundschaften, wieder andere Zuneigung oder eine engere Verbindung, vielleicht sogar etwas, das sich zumindest für 24 Stunden wie Liebe anfühlt. Manche wollen auch einfach vor ihren Problemen fliehen, sich verlieren und alles vergessen. Letztlich ist das so unterschiedlich wie im echten Leben.



Horstmann: Natürlich hat jeder Mensch seine eigenen Bedürfnisse, aber darunter liegt eine grundlegende Sehnsucht nach Nähe, Berührung und menschlicher Verbindung. Es ist ein sehr einfaches, zutiefst menschliches Bedürfnis. Und das hat auch mit einem gewissen Schmerz zu tun: Wir leben in einer Welt, die uns so wenig echte menschliche Nähe ermöglicht. Auf den ersten Blick geht es bei Chills um Spaß, Sex und Vergnügen. Aber darunter liegen noch ganz andere Ebenen, die genau diese Sehnsucht nach menschlicher Verbindung berühren.



In der letzten Episode  wie in der Einleitung bereits erwähnt  erzählen die Figuren offen von ihren Schwierigkeiten, Unsicherheiten mit dem eigenen Körper und Alter. Gleichzeitig sind sie kaum in der Lage, einander wirklich in die Augen zu schauen. Stattdessen richten sie ihren Blick ständig auf ihre Handys und Grindr, immer auf der Suche nach neuen Leuten für die Chill. Auch das ist eine Realität, über die wir sprechen müssen: Wir suchen ständig nach etwas Neuem, unsere Sehnsucht scheint niemals gestillt zu sein.



Edri: Das ist ein Moment in Echtzeit  fast wie in einer Dokumentation. Die Figuren sitzen zehn Minuten zusammen und sprechen miteinander, ohne dass es Zeitsprünge gibt. Wir beobachten einen Moment, in dem sie nach dem Sex körperlich und emotional erschöpft sind. Zugleich kommunizieren sie über die Bildschirme ihrer Handys.



Das sagt viel über die Kommerzialisierung von Zuneigung und Sex aus. Alles ist katalogisiert, alles funktioniert nach einem bestimmten Auswahlprinzip. Die meisten Menschen, die gerade auf dem Sofa sitzen, waren wahrscheinlich zwei Stunden zuvor selbst noch als Oberkörperbild auf einer Dating-App zu sehen. Und der Typ, der am Ende der Episode dazukommt, wird vermutlich eine Stunde später ebenfalls mit den anderen auf dem Sofa sitzen.



Es entsteht ein merkwürdiger Kreislauf: Auf der einen Seite gibt es eine sehr intensive Form von Nähe. Menschen öffnen sich, erzählen von ihren Traumata und von Dingen, die sie ihr ganzes Leben mit sich herumtragen. Gleichzeitig findet kaum wirkliche Verbindung statt: Sie schauen sich nicht an, sondern kommunizieren über Bilder. Sie sprechen auf einer sehr tiefen Ebene miteinander  und bewegen sich zugleich auf einer unglaublich oberflächlichen Ebene. Diese beiden Ebenen existieren ständig nebeneinander.



Wie aber können wir diese fehlende Verbindung und diese Körpernormen kritisieren, ohne so zu tun, als könnten wir uns ihnen vollständig entziehen? Schließlich stecken wir alle in dieser Logik fest, in der unsere Körper und Lust zu Waren werden.



Horstmann: Ich glaube, das ist der Kern unserer Serienidee: Wir möchten eine bestimmte Perspektive auf etwas eröffnen, dem Publikum aber gleichzeitig genügend Raum lassen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Manche werden das Verhalten der Figuren unglaublich bescheuert finden, andere werden sich vielleicht selbst darin wiedererkennen.



Deshalb war es uns wichtig, nicht zu sehr über diese Figuren zu urteilen. Sonst verliert man sich schnell in ganz anderen Dingen. Als Regisseur habe ich mich ihnen vielmehr aus einer Haltung der Zuneigung genähert. Ich wollte sie gewissermaßen beschützen  nicht die Schauspieler*innen, sondern die Figuren selbst. Ich hoffe, dass auch das Publikum eine gewisse Nähe zu ihnen entwickeln kann.



Edri: Ich glaube außerdem, dass es manchmal schon hilft, den Dingen einen Spiegel vorzuhalten. So kann man das Gesehene reflektieren und gleichzeitig etwas daraus lernen  sowohl aus den guten als auch aus den schlechten Seiten. Wenn man diese Szenen aus einer gewissen Distanz betrachtet, kann das neue Gedanken anstoßen und Gespräche über diese bisweilen absurden Situationen eröffnen.



Der nervige Twink liegt bewusstlos auf dem Boden, und die anderen lassen ihn einfach zwei Stunden dort liegen. Als er wieder aufwacht, möchte er direkt die nächste Line. Das ist natürlich ziemlich schwarzer Humor, aber darin steckt auch eine deutliche Kritik an sexuellem und drogenbezogenem Hedonismus.



Horstmann: Damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Hedonismus kann durchaus Freude bereiten, genauso wie es schön sein kann, für eine Weile aus dem Alltag auszubrechen. Aber all das hat auch Konsequenzen. In dieser Staffel haben wir das noch nicht thematisiert, aber Menschen sterben auf solchen Chills an Überdosierungen, werden schwer verletzt oder erfahren sexualisierte Gewalt. All das gehört ebenfalls zu dieser Realität.



Bei der Figur des Twinks war es uns deshalb wichtig, diese Vielschichtigkeit zu zeigen. Zunächst erleben wir ihn auch als sexuell selbstbestimmten Menschen, als jemanden, der ausgesprochen fröhlich ist und viel Spaß hat.



Edri: Außerdem zieht sich diese Figur wie ein roter Faden durch die gesamte Serie. An ihr lassen sich gewissermaßen verschiedene Stadien nachvollziehen, in denen sich Menschen in diesen Räumen wiederfinden können.



Ich habe selbst schon oft erlebt oder mitbekommen, dass jemand einfach einschläft oder zusammenbricht und die anderen ihn dann liegen lassen, während sie sich ganz normal weiter unterhalten  als wäre das völlig selbstverständlich.



Wir müssen hier ehrlich über G (GHB/GBL) sprechen, eine gefährliche Droge, die in Teilen der schwulen Community konsumiert wird  und auch über die Schäden, die dadurch im eigenen Umfeld entstehen. Dazu kommen sexualisierte Gewalt und die körperlichen Folgen des Konsums. Wie können wir solche Probleme ernsthaft thematisieren, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, dass sich darin auch patriarchale Gewaltverhältnisse ausdrücken?



Edri: Absolut. In den Episoden vier bis zehn geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, Überdosierungen und Drogenmissbrauch.



Außerdem  ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf  werden wir einen Podcast zur Serie starten. Darin wollen wir genau solche Gespräche führen und offen über die Themen sprechen, die wir in den einzelnen Episoden aufmachen.



Auch wenn wir Geschichtenerzähler*innen und Filmschaffende sind, ist mir dieses Thema persönlich sehr wichtig. Diese Themen dürfen nicht noch jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt werden. Sie gehören zur Lebensrealität vieler Menschen, und viele werden dadurch tatsächlich verletzt. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, auch über die dunkleren Seiten zu sprechen und einen ehrlichen Dialog zu führen  selbst wenn dafür der Rahmen unserer zwölf- bis fünfzehnminütigen Episoden nicht ausreicht.



Horstmann: Wir arbeiten mit der Deutschen Aidshilfe zusammen. Sie wird uns auf ihrer Website vorstellen und im Rahmen einer neuen Broschüre zum Thema Chemsex auf die Serie aufmerksam machen. Manche Menschen brauchen möglicherweise Hilfe und wissen gar nicht, wo sie diese finden können. Deshalb ist es wichtig, solche Anlaufstellen sichtbar zu machen und zumindest Orientierung zu bieten.



Für den nächsten Drehblock haben wir sieben weitere Episoden geplant, sodass wir insgesamt auf zehn Folgen kommen. Aber ganz ehrlich: Wenn wir jetzt die entsprechenden Ressourcen hätten, könnten wir problemlos fünfzig Episoden schreiben. Die Ideen und Konzepte sind da.



Edri: Letztlich ist es vor allem eine Frage der finanziellen und personellen Möglichkeiten. Deshalb wünschen wir uns, dass möglichst viele Menschen die Serie schauen und sich daran beteiligen, damit wir diese wichtigen Geschichten künftig erzählen können.



Welche thematischen Schwerpunkte möchtet ihr in den kommenden Episoden setzen?



Horstmann: Wir möchten genauer untersuchen, welche Lebensrealitäten in schwulen, queeren, trans, nichtbinären und intergeschlechtlichen Communitys dazu führen, dass solche Räume notwendig werden. Gleichzeitig würde ich gerne andere Formen der Chill erkunden. Wie sähe beispielsweise eine lesbische Chill aus? Gibt es so etwas überhaupt in dieser Form? Und wie werden solche Räume möglicherweise ganz anders gestaltet und gelebt?



Edri: Es wird eine Folge über sexuelle Belästigung geben. Außerdem wird es um einen psychotischen Zusammenbruch während einer Chill gehen und um das, was wir "Higher Love" nennen: Menschen, die von dem Gefühl berauscht sind, sich zu verlieben, sich das Herz brechen zu lassen und sich immer wieder in diesem Kreislauf aus Verliebtheit und Herzschmerz zu verlieren. Eine weitere Episode wird sich mit offenen Beziehungen beschäftigen.



| Direktlink | Trailer zur Serie

Welche Rolle haben solche Räume in eurem eigenen Leben gespielt? Waren sie für euch Orte sexueller Freiheit, aber vielleicht auch der Einsamkeit und Selbstzerstörung?



Edri: Das ist tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte. Vor ein paar Monaten schrieb mir ein Freund: "Hey, willst du vorbeikommen? Ich bin gerade auf einer Chill." Ich antwortete: "Ehrlich gesagt bin ich nicht so der Chill-Typ." Daraufhin schrieb er: "Wie bitte? Du hast doch eine Serie darüber gemacht!"



Was mich an diesen Situationen am meisten fasziniert  und was ich auch an Gesprächen mit Menschen generell liebe -, ist die Möglichkeit, völlig fremde Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Solche Situationen öffnen Türen und Fenster, die sich unter anderen Umständen vielleicht niemals öffnen würden. Ein Treffen im Café oder in einer Bar wäre etwas völlig anderes. Wenn Menschen sich körperlich entkleiden, legen sie auf gewisse Weise oft auch emotional ihre Hüllen ab. Ich höre solchen Menschen gerne zu und führe diese Gespräche.



Was die sexuelle Seite betrifft, würde ich allerdings nicht unbedingt von Befreiung sprechen. Ich kann den Gedanken dahinter verstehen, aber für mich ist diese Befreiung sehr schnell in ein Zuviel an Sex umgeschlagen. Vielleicht sitzen die Figuren deshalb in der dritten Episode irgendwann hauptsächlich nur noch herum: Selbst das kann gewissermaßen schon eine Form der Überdosierung sein.



Horstmann: Ist es faul, wenn ich sage, dass ich es selbst nicht besser hätte ausdrücken können? (lacht)



In der zweiten Episode sehen wir zwei Männer, die beeindruckt davon sind, wie offen jüngere Menschen mittlerweile mit ihrer Sexualität umgehen. Was können ältere Männer also an die jüngere Generation weitergeben?



Horstmann: Da ich die Episoden geschrieben habe, muss ich ehrlich sein: Die Frage, wie sich Sexualität im Laufe des Älterwerdens verändert, beschäftigt mich schon seit längerer Zeit. Gleichzeitig möchte ich nicht für ältere Männer sprechen. Ich bin selbst erst Ende dreißig und möchte mir nicht anmaßen, die Perspektive von Männern zu vertreten, die zehn, fünfzehn oder sogar zwanzig Jahre älter sind als ich.



Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich aber sagen, dass ich mittlerweile, Ende dreißig, eine andere Gelassenheit und ein anderes Selbstbewusstsein in Bezug auf meine Sexualität empfinde. In meinen Zwanzigern hatte ich das noch nicht. Damals dachte ich vielleicht, ich hätte diese Sicherheit bereits gefunden. Rückblickend war das aber nicht der Fall.



Wir leben in einer Gesellschaft, die uns suggeriert, Sexualität sei etwas, das vor allem in jungen Jahren stattfindet  wenn man jung und körperlich fit ist. Dabei sollten wir begreifen, dass sich Sexualität genauso weiterentwickelt wie andere Bereiche unseres Lebens. Es ist wunderbar zu erkennen, dass man gemeinsam mit der eigenen Sexualität wachsen kann. Es gibt keinen Punkt, ab dem man sich nicht mehr weiterentwickeln kann und gewissermaßen schon 'tot' ist.



Sexualität mit Ende dreißig oder Ende vierzig ist anders als mit Anfang zwanzig, aber deshalb nicht unbedingt schlechter. Vielleicht ist sie auch nicht besser  sie ist einfach anders.

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Wie können wir ausgehend von euren Überlegungen zur Serie mehr Solidarität innerhalb der Community schaffen?



Horstmann: Wir brauchen zuallererst die Darstellungen auf dem Bildschirm. Denn erst wenn wir diese Erfahrungen sichtbar machen, können wir eine gemeinsame Sprache dafür entwickeln und verstehen, dass es sich um ein gesellschaftliches Phänomen handelt. Wenn wir es schaffen, diese Erfahrungen sichtbar zu machen, können wir anfangen, offen darüber zu sprechen.



Darauf aufbauend können wir Strategien entwickeln, wie wir besser aufeinander aufpassen und füreinander da sein können. Wir können auch die Ressourcen nutzen, die bereits existieren, und überlegen, wie wir sie zugänglicher machen.



Edri: Mittlerweile gibt es diese Kultur schon eine ganze Weile, und sie hat sich stark verbreitet. Ich glaube, viele Menschen erleben inzwischen zunehmend auch ihre erschöpfenden und dunkleren Seiten. Jetzt wäre es an der Zeit, das Gespräch auf eine neue Ebene zu heben und genauer hinzuschauen: Was passiert dort eigentlich wirklich, jenseits der Oberfläche? Wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, sich vielleicht zum ersten Mal selbst auf dem Bildschirm wiederzuerkennen und über etwas nachzudenken, das für sie längst zum Alltag gehört und einfach "Chill" genannt wird.



Durch die Figuren will ich auch andere Dinge sichtbar machen: Freundlichkeit, Fürsorge und gegenseitige Rücksichtnahme. Als ich vor elf Jahren nach Berlin gezogen bin, war genau das etwas, das mich an der Stadt besonders beeindruckt hat. In der Partyszene haben die Menschen aufeinander aufgepasst  auch auf Fremde und auf Menschen, die sie überhaupt nicht kannten. Wenn jemand Hilfe brauchte, waren Freundlichkeit und Fürsorge ganz selbstverständlich präsent.



Es kann ganz einfach um Gemeinschaft gehen: darum, dass Menschen tatsächlich aufeinander achten, einander nicht nur als Oberkörper wahrnehmen, sondern auch als Menschen mit einem Gesicht, einem Herzen und Gefühlen. Dass sie einander mit einem freundlicheren Blick und einer anderen Haltung begegnen.



Denn letztlich sind das alles Menschen, die sich nach etwas sehnen. So sollten wir diesem Phänomen auch begegnen: indem wir anerkennen, dass hinter all dem Menschen stehen. Manchmal brauchen sie Hilfe, manchmal wollen sie einfach nur Sex  und manchmal vermutlich auch nur eine Umarmung.



Die ersten beiden Folgen sind bereits für jeweils 1,99 Euro auf der Website von Q Studios Berlin abrufbar, die dritte und letzte folgt am 20. November. Die Serie ist auf Englisch gedreht und wird unter anderem mit deutschen Untertiteln angeboten.