Alanis Morissette outet sich als pansexuell

Heute, 05:31h 3 Min.

3 Min.

Die kanadisch-US-amerikanische Sängerin Alanis Morissette ist pansexuell. Die 52-Jährige machte ihre sexuelle Orientierung in der am Dienstag veröffentlichten Folge des US-Comedypodcasts "Handsome" öffentlich, der von den queeren Komiker*innen Tig Notaro, Fortune Feimster und Mae Martin moderiert wird. Morissette war der erste Gast, der persönlich ins Studio der Sendung kam.



Die Aussage fiel erst kurz vor Ende der Folge. Feimster sagte zu Morissette: "Es tut mir leid wegen der Männer, die dich verletzt haben, aber es tut mir nicht leid um die Songs, die daraus entstanden sind." Dann fragte die Komikerin scherzhaft: "Hat es dich irgendwann dazu gebracht, lesbisch sein zu wollen?" Morissette antwortete: "Ich bin pansexuell, also ja." Und fügte hinzu: "Ich kriege alles."



| Direktlink | Die Podcast-Folge mit Alanis Morissette auf YouTibe

Notaro hakte ungläubig nach: "Moment, du bist nicht wirklich pansexuell, oder?"  "Doch", bestätigte Morissette. "Wie konnte ich das nicht wissen?", fragte die lesbische Moderatorin und scherzte, ein Gast solle bei "Handsome" eigentlich mit dem Satz "Ich bin pansexuell" ins Gespräch einsteigen. Morissette entgegnete lachend: "Weißt du, ich hebe mir das gerne für den Epilog auf. Ich verwirre die Leute gerne zum Schluss."



Als pansexuell bezeichnen sich Menschen, die sich unabhängig von Geschlecht oder Geschlechtsidentität zu anderen hingezogen fühlen.

- Werbung -



Morissette ist seit 2010 mit dem Rapper Mario "Souleye" Treadway verheiratet, das Paar hat drei Kinder. Über Erfahrungen mit Frauen hatte die Musikerin bereits 2008 in der Radioshow von Howard Stern gesprochen. Kurz darauf sagte sie dem LGBTI-Magazin "The Advocate": "Ich glaube, es ist für alle ein schöner Übergangsritus, irgendwann mit der eigenen Sexualität zu spielen, also habe ich genau das getan. Und es war großartig!" Zur queeren Community habe sie seit ihrer Jugend eine enge Verbindung, erklärte sie damals: Ihre Freunde seien schwul gewesen, ebenso ihr erster Manager, mit dem sie schon als 14-Jährige in New Yorker Clubs gegangen sei.



Für Aufsehen sorgte auch Morissettes Gastauftritt in der Serie "Sex and the City" im Jahr 2000, in dem sie Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) beim Flaschendrehen küsst. Im September erzählte sie im Podcast "Call Her Daddy", die Idee für diesen "lesbischen Moment" sei von ihr gekommen.

Mit Alben wie "Jagged Little Pill" (1995) und Hits wie "You Oughta Know" und "Ironic" wurde Morissette zu einer der prägenden Stimmen der 1990er Jahre. Sie hat sieben Grammys gewonnen und wurde in diesem Jahr in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Am Freitag erschien ihr erstes Weihnachtsalbum "Good Weather for Immaculate Conception", unter anderem mit Brandi Carlile und Steve Martin. Derzeit steht sie mit ihrer autobiografischen Bühnenshow "Butterfly with a Machete" im YouTube Theater in Inglewood bei Los Angeles auf der Bühne. (cw)