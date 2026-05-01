Pride als "Parade der Schande" beschimpft: Imam verliert Ämter

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Einer der einflussreichsten Imame der Schweiz ist nach Recherchen der "SonntagsZeitung" zu homofeindlichen Äußerungen und Kontakten ins islamistische Milieu nicht mehr im Amt. Bashkim Aliu leitete bis Mitte der vergangenen Woche die Imam-Kommission der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS), des größten muslimischen Dachverbands des Landes. Zugleich war er die leitende theologische Instanz der Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ), des größten muslimischen Verbands im Kanton.



Wie die "SonntagsZeitung" berichtet, hat die FIDS Aliu mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, nachdem sie mit den Rechercheergebnissen konfrontiert worden war. Laut VIOZ-Präsident Muris Begovic trat Aliu zudem von sämtlichen Ämtern und Funktionen innerhalb der Zürcher Vereinigung zurück. Aliu selbst wollte sich gegenüber der Zeitung nicht äußern. Der Artikel der Journalistin Bettina Weber erschien auch online beim "Tages-Anzeiger" (Bezahlartikel), der wie die "SonntagsZeitung" zum Medienunternehmen Tamedia gehört.

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CSD in Pristina als "Parade der Schande" bezeichnet

Auslöser war unter anderem ein Facebook-Beitrag aus dem Jahr 2017. Damals demonstrierten mehrere hundert Menschen in der kosovarischen Hauptstadt Pristina bei der ersten Pride-Demonstration des Landes für die Rechte queerer Menschen, unter Polizeischutz und mit dem damaligen Staatspräsidenten Hashim Thaçi im Demonstrationszug. Aliu, damals Imam in Wetzikon und Vorstandsmitglied der FIDS, bezeichnete die Veranstaltung als "Parade der Schande".



Fragen wirft laut dem Bericht zudem eine Reise Alius nach Doha im Januar 2024 auf. Dort nahm er an der Generalversammlung der Internationalen Union Muslimischer Gelehrter (IUMS) teil, die als eng mit der islamistischen Muslimbruderschaft verflochten gilt. Bei der Konferenz trat auch der damalige Hamas-Chef Ismail Haniyeh auf, der die Anwesenden zum Kampf gegen Israel aufrief. Die Muslimbruderschaft lehnt Homosexualität strikt ab; sie wird in Deutschland wie in der Schweiz vom Verfassungsschutz beobachtet.



Millionen Franken aus öffentlichen Töpfen



Die FIDS erklärte, sie habe erst durch die Anfrage der Zeitung von der Teilnahme erfahren  obwohl Aliu die Reise selbst auf Facebook öffentlich gemacht hatte. Eine solche Konferenzteilnahme würde man den eigenen Imamen nicht erlauben, so der Verband. Die VIOZ betonte, Aliu sei weder als ihr Vertreter noch in ihrem Auftrag nach Doha gereist; der Vorgang werde weiter geprüft.



Aliu war in seiner Funktion bei der VIOZ ein wichtiger Ansprechpartner der Zürcher Behörden. Die Vereinigung ist gemeinsam mit dem Kanton für die Weiterbildung von Imamen zuständig und erhält öffentliche Gelder. Im vergangenen Jahr sprach Aliu beim jährlichen Imam-Treffen im Zürcher Stadthaus, wo sich die damalige Stadtpräsidentin Corine Mauch mit ihm fotografieren ließ. Laut "SonntagsZeitung" erhielt die VIOZ von 2017 bis 2025 rund 2,5 Millionen Franken vom Kanton für ein Projekt zur muslimischen Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen, die Stadt Zürich unterstützt sie jährlich mit 50.000 Franken. Die beteiligten Stellen kündigten an, die Vorwürfe zu prüfen.

Bekenntnis zum Schweizer Rechtsstaat

Sowohl FIDS als auch VIOZ haben sich in Grundsatzerklärungen zum Schweizer Rechtsstaat bekannt, der Vorrang vor religiösem Recht habe. Die Recherche zeigt allerdings, dass in Schweizer Moscheen regelmäßig Gastredner aus dem albanischsprachigen Raum mit queer- und frauenfeindlichen Positionen auftreten. So besuchte der kosovarische Imam Fadil Musliu allein 2025 Moscheen in Zuchwil, Zürich-Schwamendingen, Luzern und Aarburg. Musliu hatte Homosexualität 2022 in einer kosovarischen Fernsehsendung als "pathologische Störung" bezeichnet, die man "bearbeiten" könne. Der Verband der albanischen Moscheen (DAIGS), Mitglied der FIDS, warb auf Facebook für seine Auftritte.



Ähnlich verhält es sich laut Bericht mit dem nordmazedonischen Comedian Hazbi Therra, der Wladimir Putin für dessen Ablehnung der Ehe für alle lobte, sowie mit dem Sänger Adem Ramadani. Dieser hatte unter anderem ein Bild verbreitet, das Regenbogenfamilien das Familiensein abspricht, und zum Boykott eines Dokumentarfilmfestivals im Kosovo aufgerufen, weil es angeblich gegen Familienwerte verstoße. Ramadani erreicht in sozialen Netzwerken mehr als eine Million Menschen.



Die FIDS erklärte dazu, nach klassischer islamischer Rechtslehre gälten gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen als nicht erlaubt. Man unterscheide aber ausdrücklich zwischen der religiösen Bewertung von Handlungen und der Würde eines Menschen. Homophobie und menschenverachtende Aussagen stünden im Widerspruch zu den eigenen Grundsätzen. Die Verantwortung für die Auswahl von Gastpredigern liege bei den einzelnen Moscheen; man werde die Fälle jedoch mit den zuständigen Dachverbänden ansprechen. Die VIOZ schloss sich dieser Haltung an. (cw)