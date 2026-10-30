Von Roland H. Dippel

Heute, 07:40h 5 Min.

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Auf den Cover-Fotos nistet im Blick des französischen Exzellenz-Tenors Cyrille Dubois ein hintergründiges Lächeln. Auf dem einen sitzt ihm ein Frosch auf der Schulter, und er hält einen geöffneten Schirm; auf dem anderen hält er ein XL-Baguette wie einen aufragenden Speer. Der oberste Knopf des blütenweißen, gestärkten Hemdes bleibt offen. Ansonsten: perfekte Oberfläche.



Das Cover des Albums "Britten 'En français!'" (Amazon-Affiliate-Link )  erschienen sechs Wochen vor dem 50. Todestag des britischen Komponisten Benjamin Britten am 4. Dezember 2026  spiegelt die Stimme und Haltung des Sängers: Dubois deklamiert mit äußerster Korrektheit und liebkost fast jede Silbe. Doch er entblößt sich nie bis an die Grenze des Machbaren. Seine lyrische Leichtigkeit erfasst auch gewichtigen Ernst. Dubois' Spektrum reicht vom Hochbarock bis zur impressionistischen Frühmoderne. Er brilliert in profilierten Antihelden-Partien  etwa als Halbbruder des Womanizer-Piraten in Ferdinand Hérolds "Zampa" oder als Offizier in Reynaldo Hahns "L'île du rêve".



Der "Britten-Code" gilt als entschlüsselt



Das Image einer queeren Repräsentationsfigur überlässt Dubois anderen Kolleg*innen der Klassik-Szene. Für Benjamin Britten, dessen Opern "Billy Budd", "The Turn of the Screw" und "Death in Venice" wichtige Beiträge zur queeren Kulturtopografie des 20. Jahrhunderts wurden, zeigt er höchste Affinität, ganz ohne ostentatives Bekenntnis. Auch deshalb markiert dieses Album eine zeithistorische Wende in der Rezeption des "Orpheus Britannicus".



Dubois' offenes, gestärktes Hemd wird zum Sinnbild dafür. Es geht nicht mehr um latente Abgründe oder versteckte Botschaften für Betroffene und Eingeweihte. Ende des 20. Jahrhunderts bedeutete eine deutliche Vorliebe für Tschaikowski oder Britten oft noch ein verklausuliertes Selbstbekenntnis. Heute gilt der "Britten-Code" in der Klassik-Szene als entschlüsselt  nachlesbar in jedem Programmheft und Lexikonbeitrag. Queere Themen in queerer Gestaltung sind kein Exklusivgut der eigenen Bubble mehr. Sie wurden in liberalen Gesellschaften zum Gemeingut, unabhängig von Prägung oder Identität.

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Kompakte Raritäten: Das französische uvre



Das Album "Britten: 'En français!'" ist Ende Oktober erschienen

Das französischsprachige Schaffen des 1976 verstorbenen Britten passt exakt auf eine CD. Es umfasst die bereits 1928 entstandenen "Quatre chansons françaises", die "Folksongs" und den zentralen Zyklus "Les Illuminations" nach den visionären Texten von Arthur Rimbaud  einer frühen Ikone homo­sexueller Emanzipation. "Les Illuminations" schrieb Britten für die ihm eng verbundene Schweizer Sopranistin Sophie Wyss. Erst danach wurde sein Lebensgefährte Peter Pears zum maßgeblichen Interpreten.



In den 1930er Jahren besaß eine solche Textwahl Sprengkraft. Sie bot Identifikationsräume für Hörende auf der Suche nach Spuren des eigenen, marginalisierten Begehrens. Später teilten sich Tenöre und Sopranistinnen "Les Illuminations" untereinander auf. Die beiden anderen Zyklen blieben Raritäten ohne Breitenwirkung. Sang Peter Pears "Les Illuminations", verschärfte seine Diktion den homo­erotischen Doppelsinn. In seine phonetisch geschliffene Interpretation legte Pears eine Emphase, die die eigene Queerness akzentuierte. Das bot Reibungsfläche  trotz des Potenzials für den bürgerlichen Konzertsaal.



Sinnliche Glättung im Idiom der Muttersprache



Dubois, das famose Orchestre national de Metz Grand Est und Dirigent David Reiland überführen Britten in die französische Ausdruckssphäre. Stilistisch gerät das zum stupenden Genuss  und zu einer aufschlussreichen kulturellen Aneignung. Selten hörte man Britten so sinnlich, so ausbalanciert und üppig. Kargheit und spröde Britanismen sind wie weggefegt. Britten erscheint hier fast als Geistesverwandter von Reynaldo Hahn oder Gabriel Fauré, dessen Liedschaffen Dubois bereits in einer maßstabsetzenden Gesamteinspielung vorgelegt hat. Auch bei Britten singt er mustergültig klar, schwebend und emotional pointiert. Packende Höhepunkte zeugen von einem unbeabsichtigten virtuosen Impuls.

Das Paradoxon der totalen Entzauberung

Hier zeigt sich das Paradoxon dieser betörend musizierten Aufnahme. Cyrille Dubois singt Britten mit der unbefangenen Schwerelosigkeit des 21. Jahrhunderts. Wo Peter Pears einst unter existenzieller gesellschaftlicher Bedrohung um jeden Ton, um jedes verschlüsselte Wort Rimbauds rang, gleitet Dubois mit der Souveränität des stilkundigen Experten durch die Partitur. Das Ergebnis fasziniert ästhetisch  und ernüchtert zugleich.



Bei allem Respekt drängt sich eine unbequeme Frage auf: Verflacht der spezifische Ausdruck queeren Begehrens, der einst unter permanentem Ächtungsdruck und aus dem Außenseitertum heraus entstand? Was passiert, wenn Inhalt und Gehalt durch die Maschinerie von Promotion und totaler gesellschaftlicher Kompatibilität geschleust werden? Diese kompromisslose Verallgemeinerung ebnet alle Brüche im Namen wohlmeinender Akzeptanz ein. Sie führt in einen emotionalen Konformismus, der die feinen Nuancen von Begehren und Gewähren nivelliert. Das hochrangige Album dokumentiert in der künstlerischen Haltung von Cyrille Dubois auch eine Gesellschaft der totalen Gleichstellung  im Gefühl wie im Konsum.



Doch trotz des unbestreitbaren juristischen Fortschritts muss Kunst auf individuellen Unterscheidungen von Sphären und Situationen beharren: Es macht einen fundamentalen Unterschied, wer wen liebt, wer an den Rändern leidet und wer wen verletzt. Wenn homo­sexuelles Begehren in Aufführungen von Werken Brittens und anderer seine existenzielle, schmerzhafte Außenseiter-Kante einbüßt, weil es kompatibel geglättet wird, verliert diese Musik auch ihre gefährliche, rauschhafte, ambivalente Seele. Dubois, Reiland und der sensible Pianist Tristan Raës liefern ein Dokument vollendeter Schönheit. Es ist jedoch eine Schönheit im grellen Licht der totalen Entzauberung.