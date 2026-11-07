Wenn die queere Ikone der Postkolonialität plötzlich blond ist

Von Nathanael Di Battista

Heute, 12:22h 5 Min.

Heute, 12:22h 5 Min.

Wenn Saraswati den Vorlesungssaal betritt, bringt sie die Körper der Studierenden in Wallung. Es ist 2019, und sie ist die neue Star-Professorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  und durchaus eine Reizfigur. Stephanie Eidt haucht ihr mit einer passend abgebrühten Süffisanz Leben ein: selbstsicher, eloquent und intellektuell radikal. Denn sie scheut sich nicht, gleich zu Beginn der ersten Vorlesung des Semesters weiße Studierende kurzerhand rauszuwerfen. Diese verlassen ungläubig grimassierend und mit sich biegenden, zuckenden Körpern den Saal  eine wunderbar ironische Zuspitzung von white fragility. Alle PoCs dürfen sitzen bleiben und sich unter Saraswatis Anleitung die "Seele entkolonialisieren".



Unter ihnen ist auch die Masterstudentin Nivedita (Amanda Babaei Vieira), die sofort in den Sog der queeren Professorin gerät. Denn Saraswati findet treffsicher Ursachen und Auswege für alles, was Nivedita schon ein ganzes Leben lang beschäftigt: das Nichtweißsein in Deutschland und das damit einhergehende Gefühl, nie ganz dazuzugehören. Weil ihr Vater zwar indisch, ihre Mutter aber polnisch und weiß ist, wird dieses Gefühl von Nichtzugehörigkeit sogar von der eigenen Community mitbefeuert: Niveditas scherzhafter, aber im Grunde wenig schmeichelhafter Spitzname in ihrer Clique lautet "Coconut".

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Eine irritierende Entdeckung beim Wohnungshüten



Poster zum Film: "Identitti" startet am 12. November bundesweit im Kino

Über ihren Identitäts-Struggle, ihre Erfahrungen mit Rassismus und auch Sexismus macht sich Nivedita regelmäßig auf ihrem Insta-Blog Luft, wo sie unter dem Pseudonym Identitti unterwegs ist. Und dank ihres neuen Idols Saraswati bekommt sie auch ein ganzes Vokabular in die Hand gedrückt, um zu versprachlichen, was in einer tief rassifizierten, sexistischen Welt alles schiefläuft. Bald darf sie der Professorin als Hilfskraft assistieren und dabei auch so ehrenwerte Aufgaben erfüllen, wie Saraswatis Pflanzen daheim zu gießen.



Als Nivedita neugierig durch Saraswatis Wohnung stöbert, macht sie allerdings eine irritierende Entdeckung: In einem Notizbuch findet sie ein altes Foto, auf dem sie ihre Mentorin als blonde, WEISSE Frau wiedererkennt. Ist Saraswati, inspirierende Galionsfigur und DIE Ikone postkolonialer Theorie schlechthin, etwa gar keine Person of Color?



Wer spricht? Was wird eigentlich gesagt? Und hat das, was gesagt wird, überhaupt einen Wert, wenn die Position, von der aus gesprochen wird, nicht mit der Identität der sprechenden Person übereinstimmt? Vertrackte Fragen über Fragen, die Niveditas Weltbild und Gewissheiten gehörig ins Wanken bringen. Dass ihr obendrein die mehrarmige Göttin Kali (Rapperin Sabrina Setlur) in Doc Martens als Tageslicht-Halluzination erscheint, um weitere Diskussionen mit ihr anzuzetteln, macht das Chaos komplett.

Die Biodeutsche ist reif für den Kompost

Als Nivedita Saraswati schließlich mit der Hochstapelei konfrontiert, dreht diese ihr geschickt die Argumente im Mund herum und sät Zweifel, ob sich der Race-Change nicht doch durch den guten Willen dahinter und das Empowerment ganzer Communitys rechtfertigen lässt. Weniger versöhnlich zeigen sich jedoch Niveditas Kommiliton*innen, als sie von Saraswatis "identity shopping" Wind bekommen. Sie leaken das Foto auf Social Media. Der Shitstorm ist losgetreten, und es hagelt Entrüstung. Saraswati, die Biodeutsche, ist reif für den Kompost! Bald schon wird sie auf dem Campus von ihren Ex-Jünger*innen belagert, die lautstark gegen sie protestieren.



Lustvoll entfaltet der Film die sich auftuenden Dilemmata und bleibt dabei dem Geist von Mithu Sanyals Roman sehr treu. Das gilt allerdings nicht nur für dessen Stärken, sondern auch für die Schwächen. Denn schon die Dialoge im Roman lasen sich zuweilen wie etwas erklärbärige Theorie-Zusammenfassungen. Der Film reproduziert das stellenweise, sodass die Figuren manchmal klingen wie (informative) Podcasts. Und wie der Roman zieht auch der Film bei seiner satirischen Bissigkeit mitunter die Handbremse an, vielleicht aus vorsichtiger Rücksichtnahme gegenüber den abgebildeten Gruppen.



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Wilde Einfälle und viel Lust am Camp



Dem Spaß tut das aber keinen Abbruch. Und geistig anregend ist die Gemengelage sowieso. Randa Chahouds Inszenierung muss sich vor Sanyals Text nicht verstecken, denn sie sprüht förmlich vor Lust am Camp und wilden Einfällen: etwa wenn die wütenden Instagram-Kommentarspalten durchs Bild regnen, begleitet von einem Wirrwarr entrüsteter Stimmen. Oder wenn der magische Realismus der Vorlage aufgegriffen wird und sich surreale Elemente untermischen, beispielsweise in Form einer Traumsequenz mit Splatter-Twist. Besonders in den Szenen, in denen Saraswati ihre Studierenden wie eine Beschwörerin derart in ihren Bann zieht, dass diese regelrecht in Trance fallen, findet Chahoud ein kluges Bild dafür, wie anfällig Menschen für ideologisches Denken sind, wenn es von charismatischen Persönlichkeiten ausgeht.



Spätestens als 2020 der rechtsextreme Anschlag von Hanau verübt wird, bei dem neun Menschen mit Migrationsgeschichte ermordet werden, erscheinen all die abstrakten Diskurse und gegenseitigen Vorwürfe plötzlich bedeutungslos angesichts der brutalen, hasserfüllten Realität. Ob Cancel Culture, Identität, Herkunft, Zugehörigkeit, Sexualität oder kulturelle Aneignung: "Identitti" zeigt geistreich, humorvoll und ohne zu moralisieren, dass es nicht immer die eine einfache Antwort gibt. Und dass es sich lohnt, in unserer Gegenwart der virtuell rasant hochgejazzten Kulturkämpfe einander auch mal geduldiger zuzuhören und Widersprüche auszuhalten.

Infos zum Film



Identitti. Komödie. Deutschland 2026. Regie: Randa Chahoud. Cast: Amanda Babaei Vieira, Stephanie Eidt, Sabrina Setlur, Zoe Magdalena, Saba Lou Khan. Laufzeit: 103 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Alamode. Kinostart: 12. November 2026