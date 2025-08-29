Nordische Filmtage: Hauptpreis für schwulen Vampirfilm

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Der dänische Spielfilm "No Rest for the Wicked" (deutscher Titel: "Eine Matrosengeschichte") hat bei den 68. Nordischen Filmtagen Lübeck den NDR-Filmpreis gewonnen. Die mit 12.500 Euro höchstdotierte Auszeichnung des Festivals ging am Samstagabend bei der Filmpreisnacht im Theater Lübeck an Regisseur Kasper Kalle, wie das Festival mitteilte. Die Laudatio hielt die estnische Regisseurin Anna Hints.



Der Film erzählt von der verbotenen Liebe zweier Männer auf den Färöern im Jahr 1862: Der junge Fischer Baldur rettet während eines Sturms den dänischen Matrosen Helge aus den Fluten, der daraufhin bei ihm und seiner Mutter einzieht. Als die beiden durch eine Tragödie auseinandergerissen werden, entfesselt Baldurs Sehnsucht laut Verleih "eine mystische Kraft aus dunkler Vorzeit"  aus der Liebesgeschichte wird eine Vampirgeschichte.



Jury: Film feiert "die wahre Liebe auf eine beeindruckend einzigartige Weise"



"Wahre Liebe ist selten, zerbrechlich und oft bedroht. In dieser Geschichte von Romeo und Romeo haben wir gespürt, wie leidenschaftlich sie sein kann", heißt es in der Begründung der Jury. "In einem Dorf auf einer abgelegenen Insel, deren Landschaft so alt zu sein scheint wie die Zeit selbst, verlieben sich zwei Menschen ineinander. Die Insel ist rau. Die Menschen sind noch rauer. Doch nichts kann diese Liebenden trennen. Nicht einmal der Tod."



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Auch auf den Austragungsort spielte die Jury an: In Lübeck, "wo einst 'Nosferatu' zum Leben erweckt wurde", sei es eine große Ehre, "einen Film auszuzeichnen, der die Vampire zurück in die Stadt bringt  um die wahre Liebe auf eine beeindruckend einzigartige Weise zu feiern". Friedrich Wilhelm Murnau hatte Teile seines Stummfilmklassikers von 1922 in der Hansestadt gedreht.



Vieles an dem Film habe die Jury so nicht erwartet, sagte Jurymitglied Rike Steyer dem NDR. Der Wechsel ins Vampirgenre hätte auch irritieren können. "Aber es war einfach so toll erzählt  und mit den Bildern von den Färöern war man so bei den Figuren dran, dass man wirklich jede Minute genossen hat."



Kasper Kalle zeigte sich laut NDR überwältigt: "Ich bin so, so glücklich. Dieser Film bedeutet mir sehr viel! Er ist sehr persönlich. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir immer noch für Gerechtigkeit kämpfen."

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Vorlage von Pionier Karl Heinrich Ulrichs



Poster zum Film: "Eine Matrosengeschichte" startet am 25. März 2027 im Kino

Der Film basiert auf der Kurzgeschichte "Manor" von Karl Heinrich Ulrichs aus dem Jahr 1884. Sie gilt als eines der ersten modernen literarischen Werke, die explizit eine schwule Liebesgeschichte erzählen. "Ein Meilenstein queerer Geschichte, und doch wissen nur sehr wenige um ihre Existenz", schreibt Kalle in seinem Director's Statement.



Der Regisseur verarbeitet in seinem zweiten Spielfilm auch eigene Erfahrungen: "Ich bin schwul, und in meiner kleinen Heimatstadt war das so ziemlich das Schlimmste, was man sein konnte." Die Verbindung von queerer Liebe und Horror erklärt er so: "Unter dem verbotenen Verlangen liegt ein Keim aus Furcht, und für queere Menschen, die damit aufwuchsen, ihr wahres Ich zu verbergen, spricht Horror die Sprache ihrer Ängste und ihrer Scham."



Die Hauptrolle des Baldur spielt das Model Egor Venned in seiner ersten Filmrolle. Beim Fantasia International Film Festival wurde er dafür bereits als herausragender Darsteller ausgezeichnet. In die deutschen Kinos kommt "Eine Matrosengeschichte" am 25. März 2027 im Verleih von Salzgeber.

Zwei Preise für Sámi-Film

Eine Lobende Erwähnung der NDR-Jury erhielt "Ulya" des lettischen Regisseurs Viesturs Kairis. Doppelt ausgezeichnet wurde "Brace Your Heart" der schwedischen Regisseurin Amanda Kernell über eine junge Sámi-Frau, die die Rentierherde ihres Vaters erbt: Der Film gewann den Publikumspreis und den Kirchlichen Filmpreis INTERFILM. Den Preis für das beste Spielfilmdebüt, überreicht von Schauspieler Jürgen Vogel, erhielt der Däne Mads Mengel für "The Guest".



Insgesamt vergaben die Jurys elf Preise mit einem Preisgeld von zusammen 70.000 Euro. Das Festival, das in diesem Jahr 186 Filme zeigte, endet am Sonntag. Über die Hälfte des Programms ist noch bis zum 15. November online abrufbar. (cw)