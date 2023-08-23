"Glaube rechtfertigt keine Ausgrenzung": BVB-Fanabteilung kritisiert Nmecha

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Die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund hat den BVB-Profi Felix Nmecha und das Netzwerk "Ballers in God" zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung des Vereins scharf kritisiert. Hintergrund der Kritik ist Nmechas wiederkehrender Torjubel, in dem er sich eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ein Gespräch mit Nmecha an.



Die Geste ist der Kampagne "The King's Return" zuzuordnen, die dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" nahesteht. "Ballers in God" ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. In der Vergangenheit wurde Nmecha für queerfeindliche evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert.

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Torjubel hatte schon bei WM für Diskussionen gesorgt

"Glaube rechtfertigt keine Ausgrenzung. Glaube rechtfertigt keine Spaltung! Und Glaube sollte auch nicht dafür missbraucht werden, die Vielfältigkeit der Gesellschaft, in der wir leben, nicht anzuerkennen", teilte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung mit.



Der Torjubel des Mittelfeldspielers hatte auch bei der Fußball-WM im Sommer für Diskussionen gesorgt. Auch ein Gebetskreis im Anschluss an das deutsche Gruppenspiel gegen Curaçao wurde diskutiert (queer.de berichtete).



Nmecha mit Doppelpack gegen Elversberg



"Es geht uns nicht um eine Verurteilung eines Menschen aufgrund seines Glaubens", machte die Fanabteilung in ihrer Stellungnahme deutlich. "Unsere Kritik richtet sich gegen religiöse Netzwerke, die unter dem Deckmantel des Glaubens ein Weltbild verbreiten, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Lebensweise oder ihrer persönlichen Entscheidungen abgewertet oder ausgegrenzt werden."



Beim 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg hatte Nmecha mit seinem Doppelpack für den Heimsieg des BVB gesorgt. Im Anschluss an seine Tore nahm er sich vor der Südtribüne auf den Knien die imaginäre Krone vom Kopf.

BVB kündigt Gespräch an

Der BVB teilte der "Bild" mit: "Wir wissen um die Sensibilität religiös konnotierter Gesten und erwarten von allen Mitarbeitenden und Spielern, dass sie in ihrem Verhalten und Auftreten den gesetzlichen Vorgaben und den Grundwerten von Borussia Dortmund entsprechen. Dazu gehören Respekt, Vielfalt, Gleichberechtigung und die klare Ablehnung jeder Form von Diskriminierung." Nmecha habe sich stets respektvoll verhalten und gebe keinen Anlass für Zweifel.



Der Club nehme die Diskussion in Fankreisen ernst und werde das Gespräch mit Nmecha suchen, hieß es. "Borussia Dortmund respektiert die Religions- und Glaubensfreiheit jedes Einzelnen. Unterschiedliche persönliche Überzeugungen gehören zu einer vielfältigen Gesellschaft", erklärte der BVB.



Seit Jahren Kritik an Nmecha



In der Vergangenheit hatte Felix Nmecha seinen Glauben mehrfach mit der Ablehnung queerer Menschen zelebriert. 2023 teilte der Spieler etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Nach Kritik verteidigte Nmecha seine transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete). Einige BVB-Anhänger hatten sich 2023 wegen der queerfeindlichen Ausbrüche gegen eine Verpflichtung Nmechas ausgesprochen, der Club ignorierte jedoch die Bedenken und lässt ihn bis heute auflaufen (queer.de berichtete). Auch der DFB stellte sich zur diesjährigen WM hinter Nmecha (queer.de berichtete). Das Netzwerk Queer Football Fanclubs forderte den Verband im Juni auf, eine klare Haltung zu zeigen: Homophober Glauben dürfe im Sport keinen Platz haben (queer.de berichtete). (cw/dpa)