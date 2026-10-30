Orgasmus, Drag und Glitzer-Fetisch: "La Calisto" feiert den barocken Exzess

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Heute, 04:43h 4 Min.

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Eine junge Frau erlebt den ersten und gewaltigsten Orgasmus ihres Lebens  bei einem lesbischen Liebesakt. Anschließend ist sie so überwältigt von ihrem Glück, dass sie davon erzählen muss. Und das tut sie auch  singend, auf einer Opernbühne im Venedig des Jahres 1651.



So umreißt der Wiener Dramaturg Kai Weßler bei der Orchesterhauptprobe an der Berliner Staatsoper das ungewöhnliche Geschehen.



Die Titelheldin heißt Calisto, und die vermeintliche Liebhaberin ist niemand anderes als Diana, die Göttin der Jagd, deren Keuschheitskult sie sich verschrieben hat. Doch der Schein trügt: Tatsächlich wird sie vom Göttervater Jupiter verführt, der eigens dafür die Gestalt Dianas angenommen hat. Es ist eines der erstaunlichsten Täuschungsmanöver der Operngeschichte in einem knapp vier Jahrhunderte alten Stück, das der norwegische Regisseur Stefan Herheim nun an der Berliner Staatsoper inszeniert.

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Ein Spiel mit sexuellen Begierden und wechselnden Identitäten

Als Francesco Cavallis "La Calisto" in Venedig uraufgeführt wurde, war die Oper als öffentliches Unterhaltungstheater noch eine junge Kunstform. Erst 1637 war in der Lagunenstadt das erste öffentliche Opernhaus eröffnet worden. Anders als die höfischen Aufführungen früherer Jahrzehnte mussten die venezianischen Theater ein zahlendes Publikum anlocken. Und das verlangte nicht nur nach erhabenen Gefühlen, sondern auch nach frivoler Unterhaltung.



Dafür boten die antiken Göttergeschichten reichlich Stoff. Die Unsterblichen waren keineswegs moralische Vorbilder: Sie begehrten, betrogen und intrigierten, während die Menschen ihren Launen ausgeliefert waren. Der Librettist Giovanni Faustini griff für "La Calisto" auf Ovids "Metamorphosen" zurück und machte daraus ein Spiel mit sexuellen Begierden und wechselnden Identitäten. Dass Diana einer Schar von Frauen vorsteht, die ohne Männer leben wollen, ist dabei mehr als eine mythologische Randnotiz: Die Göttin und ihre Gefährtinnen sind auch in der Kulturgeschichte lesbischen Begehrens zu einem wichtigen Motiv geworden.



"La Calisto" feierte am 8. November Premiere an der Staatsoper Berlin. Insgesamt gibt es nur fünf Vorstellungen (Bild: Bernd Uhlig)

Aus dem Bariton wird ein Sopran



Darüber hinaus erhält in Herheims Inszenierung auch Jupiters Verwandlung eine überraschend queere Dimension. Denn der Göttervater nimmt nicht nur die Gestalt einer Frau an, sondern wechselt auch die Stimmlage: Aus dem Bariton wird ein Sopran. Diesen Effekt hat bereits Cavalli in seiner Musik angelegt. Milan Siljanov, der den Jupiter verkörpert, muss plötzlich in der hohen Lage Dianas singen. Was auf der Bühne wie eine moderne Drag-Performance wirkt, ist also schon in der Partitur vorgesehen.



Herheim kostet solche Verwandlungen mit sichtlichem Vergnügen aus. Die Kostüme von Yashi spielen mit Geschlechterrollen, Fetischfantasien und einer gehörigen Portion Übertreibung. Dianas Gefährtinnen treten als Amazonen mit entblößter Brust und Pfeil und Bogen auf, Satyre mit Hörnern und zotteligen Beinen bevölkern die Bühne. Jupiter wiederum macht auch als Frau eine prächtige Figur. Und mit Linfea, einer weiteren Nymphe aus Dianas Gefolge, tritt eine Frauenfigur auf, die von einem Mann gesungen wird: Der Tenor Marcel Beekman spielt sie mit ausgeprägtem komödiantischem Temperament. Zur ausgelassenen Atmosphäre trägt auch das Tanzensemble bei, dessen spielfreudige Choreografie Beate Vollack verantwortet.

Alles andere als ein ehrfürchtig konserviertes Museumsstück

Nicht nur die Geschlechter und das Begehren sind in dieser Oper fluid, sondern auch die Bühne selbst. Silke Bauers magische Guckkastenbühne greift die Tradition des barocken Kulissentheaters auf: Perspektivisch gestaffelte Wände verschieben sich, fahren wie ein Fernrohr auseinander und verwandeln sich mithilfe moderner Projektionen in Wälder, Mondlandschaften oder einen Sternenhimmel.



Auch musikalisch ist "La Calisto" alles andere als ein ehrfürchtig konserviertes Museumsstück. Christina Pluhar und ihr Ensemble L'Arpeggiata nutzen die Freiräume, die Cavallis nur sparsam ausgearbeitete Partitur eröffnet. Historische Instrumente, improvisatorische Spielfreude und überraschend gegenwärtig klingende Rhythmen verbinden sich zu einer Musik, die immer wieder zwischen zärtlicher Innigkeit und ausgelassener Komödie wechselt. Wenn die Satyre auf der Bühne zu einem regelrechten Walking Bass einen großen Tanz hinlegen, klingt für einen Augenblick sogar der Broadway durch.



| Direktlink | Eindrücke aus der Inszenierung von Stefan Herheim

Bei aller Lust an den Verwandlungen sei allerdings auf einen Widerspruch im Libretto hingewiesen. Wie Sven Limbeck im schwulen Opernführer "Casta Diva" feststellt, erweist sich die lesbische Liebe in "La Calisto" letztlich als verhüllte Heterosexualität. Das gleichgeschlechtliche Begehren wird damit zum Mittel eines Gottes, der die Keuschheit überwinden will. Herheim setzt dieser Begrenzung ein überbordendes Universum sexueller Möglichkeiten entgegen. Und wenn Calisto am Ende als glamouröse Diva mit Pelzmantel und Sonnenbrille auftrumpft, scheint sie sich schließlich von den Absichten der Götter emanzipiert und aus ihren Manipulationen befreit zu haben.