Das schwule Tennisidol, das sich den Nazis nicht beugte

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Heute, 05:56h 16 Min.

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Es ist schwierig, Gottfried von Cramm (1909-1976) nicht zu mögen. Er sah gut aus, war stets freundlich und charmant. Obwohl er ehrgeizig war, war ihm Fairplay immer wichtiger, als ein Spiel unbedingt zu gewinnen. In seiner Biografie paart sich Heldentum mit Bescheidenheit. Von den Nazis ließ er sich nie verbiegen: Er trat nie in ihre Partei ein und sagte offen seine Meinung. Die "taz" bezeichnete Cramm als schwulen, antifaschistischen Frühexistenzialisten, aber vor allem als Mensch, Ikone und Vorbild. Selbst wenn Cramm nicht Barbara Hutton, die Woolworth-Erbin und eine der reichsten Frauen der Welt, geheiratet und dadurch einige Zeit zum internationalen Jetset gehört hätte, hätte ihn noch immer genug Glamour umgeben.



Die folgenden Texte beruhen größtenteils auf den gelungenen Biografien "Ich spiele um mein Leben. Gottfried von Cramm und das beste Tennismatch aller Zeiten" (2009) von Marshall Jon Fisher und "Der schöne Deutsche. Das Leben des Gottfried von Cramm" (2021) von Jens Nordalm. Den beiden Titeln ist nicht sofort anzumerken, dass sie sich auf Hitler-Deutschland beziehen. Nur sein sportlicher Erfolg schützte Cramm lange Zeit vor strafrechtlicher Verfolgung durch die Nazis. Das führte jedoch auch zu einem enormen Erfolgsdruck und gab ihm das Gefühl, um sein Leben zu spielen. Das Buch "Der schöne Deutsche" setzt seinen Titel bewusst als Gegenbild zum "hässlichen Deutschen"  dem Nazi.



Cramm war ein international gefeierter Star. Sein Leben wurde auch im Ausland wahrgenommen und in den letzten Jahren mehrfach verfilmt. James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan lieh Cramm in dem Animationsfilm "Playing to Survive: von Cramm vs. Hitler" (2024) seine Stimme. So kann Cramm bis heute als Vorbild dienen und das Bewusstsein dafür stärken, dass es auch Menschen wie ihn gab, die sich dem System widersetzten.



Die Weimarer Republik



Cramm war im Sommer 1928 nach Berlin gekommen, das zu dieser Zeit Dreh- und Angelpunkt der Homosexuellenbewegung war. Um die Situation Homosexueller in jener Zeit zu beschreiben, beziehen sich die beiden genannten Biografen zu Recht auf Curt Morecks "Führer durch das lasterhafte Berlin" (1931), der auch die homosexuelle Szene im Berlin der Weimarer Republik detailliert beschreibt. Das mit Abstand bekannteste Homosexuellenlokal war das "Eldorado". Aus den Prozessakten ist bekannt, dass Cramm nicht nur dort, sondern auch in mehreren anderen homosexuellen Bars verkehrte. Er beschrieb ballähnliche Veranstaltungen, die fast ausschließlich von Homosexuellen besucht wurden und auf denen einige Männer "rosaseidene Pyjamas" trugen. Einmal nahm Cramm sogar einen Kollegen, den US-amerikanischen Tennisspieler John Van Ryn, in solche Lokale mit. Dieser zeigte sich angesichts der Männer mit geschminkten Lippen schockiert. Ende der 1920er-Jahre sah sich Cramm im Kino den Film "Wings" an. Wie er die ergreifende Kussszene zwischen zwei Männern empfunden haben mag, ist nicht bekannt.

Der bekannte Film- und Theaterschauspieler Hubert ("Hubsi") von Meyerinck war ein Freund Gottfried von Cramms und seiner Familie. Der schwule Meyerinck übte schon in der Weimarer Zeit keine große Zurückhaltung, was seine sexuelle Orientierung betraf, und trat als "Nonne", "Nutte" und "Kokotte" auf. Noch ein halbes Jahrhundert später setzte Hubsi in der Travestie-Klamotte "Wenn die tollen Tanten kommen" (1970) sein Spiel mit homoerotischen Anspielungen fort: Er verkörperte den heterosexuellen Herrn Storz, der sich für einen Mann interessiert, weil er ihn für eine Frau hält.



Der Schauspieler Hubert von Meyerinck in einer Filmszene aus "Das Spukschloß im Spessart" (1960). Als Kulisse für die Außenaufnahmen dieses "Spukschlosses" diente ein Anwesen der Familie Cramm

Cramms Beziehungen mit Lisa von Dobeneck und Manasse Herbst



Am 1. September 1930 heirateten Gottfried von Cramm und Elisabeth (Lisa) von Dobeneck. Lisa soll ihrem Mann schon früh erklärt haben, dass sie außereheliche Verhältnisse eingehe und auch er tun könne, was er wolle. Lisa und ihre Freundinnen standen lesbischen Erfahrungen und Bisexualität sehr offen gegenüber. Auf Fotos ist zu erkennen, dass sie einen modischen Bubikopf trug, der als "Jungs-Frisur" galt und vor allem von Feministinnen getragen wurde.



Der frisch verheiratete Cramm lernte 1931 in einer Bar in der Lutherstraße  dem "Eldorado" oder der "Jockey-Bar"  den 17-jährigen galizischen Juden Manasse "Manfred" Herbst kennen. Herbst hatte zuvor in zwei Stummfilmen mitgespielt, "Papa Haydn" (1920) und "Der Sohn des Hannibal" (1926), die heute leider verschollen sind. Als Herbst Cramm kennenlernte, wirkte er in der erfolgreichen Operette "Im weißen Rößl" mit, die auch ironische, darunter schwule, Anspielungen enthielt und später als "entartet" verboten wurde. Der schlanke, feminine Herbst war Cramm auch wegen seiner äußeren Ähnlichkeit mit seiner Frau Lisa aufgefallen. Seit dem Frühjahr 1931 trafen sich Cramm und Herbst regelmäßig im Hotel Petersburger Hof und besuchten gemeinsam die Berliner Schwulenlokale Silhouette, Idè, Kleist-Kasino und Hollandaise. Ihre Beziehung blieb jedoch nicht verborgen genug, um Gerüchte zu verhindern. Diese führten später zu einer Strafanzeige und zur Verurteilung Cramms. Um seine Sicherheit besorgt, verließ Herbst im März 1933 Deutschland. Mit finanzieller Hilfe, die damals illegal war, ermöglichte Cramm ihm die Emigration und vielleicht auch das Überleben. Herbst fand zunächst in Frankreich Zuflucht, konnte aber noch rechtzeitig in die USA weiterfliehen und heiratete später. Auch nach der erzwungenen Emigration blieben Cramm und Herbst in Kontakt. Nach Kriegsende besuchte Herbst Cramm noch zweimal in Deutschland.



Manfred Herbst (l.) und Gottfried von Cramm (r.)

Cramms Verhältnis zu "Big Bill"



Gottfried von Cramm und William "Big Bill" Tilden verband in den 1930er Jahren eine enge, vertrauensvolle Freundschaft. Tilden war damals auch als Trainer und Berater für Cramm und die deutsche Davis-Cup-Mannschaft tätig. Beide Männer verband nicht nur der Sport, sondern auch ihre Homosexualität. Vor dem legendären Davis-Cup-Match 1937, als Cramm bereits unter massiver Beobachtung des NS-Regimes stand, vertraute er sich Tilden mit den Worten an: "Ich spiele um mein Leben"  weil er glaubte, dass nur seine sportlichen Erfolge für Deutschland ihn vor Verfolgung schützen könnten. Beide wurden später wegen sexueller Handlungen zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt: Cramm 1938 in Deutschland, Tilden 1947 und 1949 in den USA. Tildens Karriere und sein Leben zerbrachen daran. Er starb im Alter von 60 Jahren verarmt in Los Angeles.

Marshall Jon Fisher wählte das von Tilden überlieferte Cramm-Zitat "Ich spiele um mein Leben" nicht nur als Titel seiner Cramm-Biografie, sondern ging auch ausführlich auf Tildens Homosexualität ein (u. a. S. 347-352, siehe Register). Dass beide zudem einen "chirurgisch verkürzten Zeigefinger der rechten Hand" hatten, mutet Fisher zufolge "fast schon wie ein Gottesmal" an (S. 39).



Bei allen Parallelen sollten zumindest zwei Unterschiede benannt werden: Zum einen war der teils als arrogant wahrgenommene Tilden bei Weitem nicht so beliebt wie Cramm. Zum anderen stellt sich die Frage nach dem Alter der Sexualpartner. Tilden teilte zwar mehrmals sein Hotelzimmer mit einem schwulen GI, doch bei den Objekten seiner Begierde handelte es sich meist um "Jungen im Teenageralter" (S. 37), "Balljungen" (S. 302) und heranwachsende "Knaben" (S. 347). Bei seiner ersten Verurteilung ging es um einen 14-Jährigen, bei der zweiten um einen 15-jährigen Anhalter, den er in seinem Auto mitgenommen hatte. Sexuelle Handlungen mit Jugendlichen im Sinne von Ephebophilie sind grundlegend anders zu bewerten als solche unter Erwachsenen.

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Nach der Machtergreifung von 1933

Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Jahr 1933 änderte sich die Situation für Homosexuelle massiv und nachhaltig. Spätestens mit der Ermordung homosexueller Nationalsozialisten wie Ernst Röhm im Juni 1934 konnte sich kein Schwuler mehr in Sicherheit wiegen. 1935 wurde Paragraf 175 sogar noch verschärft. Strafbar waren nun nicht mehr nur die schwer nachzuweisenden beischlafähnlichen Handlungen, sondern auch gemeinsames Onanieren und Küsse. 1936 wurde die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung eingerichtet.



Cramm entstammte einer adeligen Familie, hatte mit Lisa eine nach NS-Rassenlehre als "Halbjüdin" geltende Frau geheiratet und war schwul. Als Vorstand eines Golfclubs weigerte er sich noch im November 1933, "Nichtarier" auszuschließen  was im März 1934 gegen seinen Willen geschah. Er war der NSDAP nicht beigetreten und hatte sich im Ausland kritisch über Nazi-Deutschland geäußert. Cramm war also in politischer wie in sexueller Hinsicht alles andere als ein idealer Vorzeige-Arier. Die Gestapo begann, eine Akte über ihn zu führen, in der sie unter anderem seine Besuche in Berliner Homosexuellenclubs vermerkte. Dass Cramm trotzdem lange unbehelligt blieb, lag offenbar allein an seinen Erfolgen auf dem Tennisplatz. Kurz vor seinem Fall war er neben dem Boxer Max Schmeling der beliebteste Sportler Deutschlands.



Die Verhaftung und die Verurteilung 1938



Am 5. März 1938 wurde Cramm wegen seiner homosexuellen Beziehung zu Manasse Herbst festgenommen und in die berüchtigte Gestapo-Zentrale in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Anschließend wurde er angeklagt. Cramm gab zunächst an, von 1931 bis 1936 sexuelle Beziehungen zu Herbst gehabt zu haben. Später korrigierte er seine Aussage und betonte, die sexuelle Beziehung sei bereits Anfang 1935 beendet gewesen.



Seine Strafe fiel vergleichsweise milde aus: Am 14. Mai 1938 wurde er nach Paragraf 175 RStGB zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, wobei die bereits verbüßte Untersuchungshaft angerechnet wurde. Wegen Devisenvergehen  der finanziellen Unterstützung Herbsts im Ausland  wurde Cramm nicht verurteilt. Die Richter hielten es für glaubwürdig, dass er nur deshalb Geld ins Ausland überwiesen habe, weil Herbst, ein Jude, ihn erpresst habe. Die angebliche Erpressung war eine Notlüge Cramms, die ihn schützte und Herbst, der sich in Sicherheit im Ausland befand, nicht schadete.



Laut dem Historiker Manfred Herzer dokumentiert die ausführliche Urteilsbegründung den "Sachverhalt sowie den damaligen Geist der Nazi-Justiz eindrücklich" und spiegelt "auch Aspekte der Alltagswirklichkeit eines Schwulen im Beginn der dreißiger Jahre" wider. Deshalb veröffentlichte Herzer sie in seiner Zeitschrift "Capri" im Wortlaut ("Die Strafakte Gottfried von Cramm, Berlin 1938". In: "Capri", Nr. 1 = Nr. 11, 1991, S. 3-14, PDF-S. 447-458, hier online).



Die Urteilsbegründung wurde öffentlich verlesen und gibt sehr genau wieder, wie sich Cramm und Herbst kennenlernten, in welchen Schwulenlokalen sie verkehrten und wann und wie sie Sex hatten. Darin heißt es auch: "Der Angeklagte hätte die Einsicht haben müssen, daß der Jude für ihn ein verabscheuungswürdiger Mensch ist, zumal besonders die galizisch-polnischen Juden schon immer in deutsch eingestellten Kreisen als Elemente angesehen wurden, mit denen sich kein anständiger Mensch" einlasse.



Die öffentlich verlesene Urteilsbegründung behandelt ausführlich die besuchten Homosexuellenkneipen und sogar den Umgang der beiden Männer mit ihrem Sperma

Am Sonntag, dem 16. Oktober 1938, wurde Cramm vorzeitig auf Bewährung entlassen. Die Freilassung kam wohl auf Betreiben Hermann Görings zustande. Cramms Mutter gab an, Göring habe sich nach einem Treffen am 13. April 1938 positiv über Cramm geäußert. Ein Eingreifen Görings erscheint auch deshalb plausibel, weil er sich in ähnlicher Weise für Gustaf Gründgens eingesetzt hatte. Damit stellte er persönliche Sympathien über die NS-Ideologie. Bitten an Heinrich Himmler, den König von Schweden und die Königin der Niederlande, Cramm zu helfen, hatten wohl keinen Einfluss. Auch Barbara Hutton, Cramms spätere Ehefrau, konnte offenbar nichts ausrichten, obwohl sie ihn freikaufen wollte.



Die zeitgenössische Presse über die Verurteilung von 1938



Als Cramm verurteilt wurde, war die Presse in Deutschland bereits gleichgeschaltet. Es verwundert daher nicht, dass ich rund 100 gleichlautende Artikel zur Verurteilung Cramms vom 14. bis 17. Mai 1938 gefunden habe. Die Kurzmeldungen berichteten von seiner Verurteilung zu einem Jahr Haft, so etwa die Meldung in der "Kölnischen Zeitung" vom 15. Mai 1938.



Kurzmeldung über die Verurteilung in der "Kölnischen Zeitung" (15. Mai 1938)

Auch in der deutschen sozialdemokratischen Exilpresse erschienen offenbar keine Artikel, in denen Cramm verteidigt wurde. Aus dem Ausland berichtete der "Sozialdemokrat" (6. April 1938), Cramm habe im Rahmen der "Homosexuellen-Affäre" "niemanden geschont". Diese Darstellung ist ein typisches Beispiel für eine Täter-Opfer-Umkehr. Sehr ausführlich berichtete die "New York Times" am 15. Mai 1938 über die Verurteilung und zitierte aus der öffentlichen Urteilsbegründung. Der Artikel unterstreicht Cramms internationale Bedeutung. Eine Übersetzung erschien in der schwulen Geschichtszeitschrift "Capri" (Nr. 4 = Nr. 10, 1990, S. 46, PDF-S. 442, hier online).



Von den zeitgenössischen Artikeln lässt sich nur einer positiv hervorheben. Er stammt vom Homosexuellenaktivisten Kurt Hiller und erschien im September 1938 in der Schwulenzeitschrift "Hlas přírody" (tschechisch für "Stimme der Natur"). Unter dem Titel "Der Fall des Tennisspielers Cramm" wurde der Artikel in "Capri" übersetzt nachgedruckt und historisch eingeordnet (Nr. 49, 2015, S. 21-23 und 41-43, PDF-S. 2209-2211 und 2229-2231, hier online).



In seinem Artikel verknüpft Hiller zwei Daten: Am 14. Mai 1938 wurde Cramm verurteilt, und am selben Tag wäre der 1935 verstorbene Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld 70 Jahre alt geworden. Hiller fragt daher, ob Hirschfelds Lebenswerk vergeblich gewesen sei. Unter Bezugnahme auf Hans Blüher geht er auf die Rolle Homosexueller in der NS-Zeit ein  auf die Verfolger, die ihre eigene homosexuelle Veranlagung verdrängten, und auf die Verfolgten, die dies nicht taten.



Cramms Versuche der Tilgung und Urteilsaufhebung



In der Nachkriegszeit versuchte Cramm, das Urteil von 1938 aufheben und seine Verurteilung aus dem Strafregister tilgen zu lassen. In seinem Antrag auf Aufhebung vom 8. Oktober 1951 machte Cramm über seinen Rechtsanwalt geltend, seine Verurteilung sei ausschließlich auf politische Gründe zurückzuführen. Die Vorwürfe gegen ihn seien von einem Stricher erhoben worden, der zur selben Zeit auch den Generaloberst der Wehrmacht Werner Freiherr von Fritsch belastet hatte. Der Anwalt verwies zudem auf die antisemitischen Äußerungen des Richters in der Urteilsbegründung.



Nachdem die Staatsanwaltschaft dem Anwalt die Aussichtslosigkeit des Antrags verdeutlicht hatte, zog dieser ihn im Juni 1952 zurück. Der daraufhin gestellte Antrag, die Verurteilung aus dem Strafregister zu tilgen, wurde 1952 zunächst abgelehnt, im Juli 1953 jedoch bewilligt. Das Urteil vom Mai 1938 galt aber weiterhin als rechtmäßig ergangen. Das änderte sich erst mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 2002 zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile (s. Andreas Pretzel: "NS-Opfer unter Vorbehalt", 2002, S. 98, 102-103 und 130; Jens Nordalm: "Der schöne Deutsche", 2021, S. 200-201).



Der 1952 zunächst abgelehnte Antrag auf Tilgung der Verurteilung aus dem Strafregister

Die Ehe von Gottfried von Cramm und Barbara Hutton (1955-1960)



Gottfried von Cramm lernte die reiche Woolworth-Erbin Barbara Hutton bereits 1937, vor seiner Verurteilung, kennen. Viele Jahre lang hatten sie keinen Kontakt. 1951 trafen sie sich jedoch wieder und heirateten 1955. Die Ehe scheiterte bereits zwei Jahre später, 1960 wurden sie geschieden. Cramm kam mit Huttons ausschweifendem Lebensstil nicht zurecht, während sie Schwierigkeiten mit seiner Homosexualität hatte. Barbara Hutton war insgesamt siebenmal verheiratet und wurde auch deshalb zur Königin der Klatschpresse. Ihr dritter Ehemann war Cary Grant (1942-1945), ihr sechster Gottfried von Cramm (1955-1960). Hutton kannte viele schwule Männer. Ihr schwuler Cousin Jimmy (James Paul Donahue Jr.) galt als ihr engster Freund und ständiger Begleiter. Nach vielen Jahren, die von Drogenproblemen und Depressionen geprägt waren, starb sie 1979 an einem Herzinfarkt.



In seiner Biografie "Armes reiches Mädchen. Leben und Legende der Barbara Hutton" (1983) geht Clemens David Heymann mehrfach auf Jimmys Homosexualität ein (S. 297-299, 332-336 und 344-345). Seine Ausführungen zu Cramms Homosexualität enthalten nicht nur sachliche Fehler  etwa die Angabe, Cramm sei zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden (S. 257-259) -, sondern fallen auch durch eine unpassende Wortwahl auf. So bezeichnet Heymann die Ereignisse von 1938 als "unangenehme Vorgänge". Bei der Scheidung sei Cramms "Vorliebe für Männer" die "Wurzel des Problems" gewesen, weshalb er "seine sexuellen Ehepflichten" nicht habe erfüllen können beziehungsweise die Ehe "nie vollzogen" worden sei (S. 384-390, hier S. 388). Heymann schreibt außerdem: "Barbara bekam immer mehr den Ruf eines 'Tuntenweibs' (= Schwulenmutti). Homosexualität faszinierte und verblüffte sie" (S. 278-279). Auch Huttons früherer Ehemann Cary Grant musste sich verteidigen, weil man ihn für schwul hielt (S. 262). Heymann schildert zudem, wie Hutton Cramm in einem Hotelzimmer "in einer eindeutigen Situation mit einem anderen Mann angetroffen" habe. Sie sagte zu ihm, er solle vorsichtiger sein: "Wenn irgendein Angestellter des Hotels hier hereingekommen wäre, hätte das einen Skandal bedeutet." Heymann zufolge nahm sie damit "die typische Haltung einer älteren Lady gegenüber Schwulen" ein  gegenüber Schwulen, die von reichen Frauen gemocht wurden (S. 389-390).

Das Biopic über Barbara Hutton

In dem auf Heymanns Buch basierenden Biopic "Armes reiches Mädchen. Die Geschichte der Barbara Hutton" (sechsteilige Miniserie, 1987) wurde Cramm vom deutschen Schauspieler Sascha Hehn verkörpert. Schon in den ersten drei Teilen wird auf Jimmys Homosexualität und seine Rolle als Huttons engster Freund verwiesen. Erst in der vierten Folge wird ausdrücklich gesagt, Cramm sei unter dem "idiotischen Vorwand der Homosexualität" verhaftet worden (vierter Teil, 9:20 Min.). Auch wird gezeigt, wie Hutton ihn freizukaufen versucht (vierter Teil, 12:45 und 20:40-23:05 Min.).



Als sich die beiden in den 1950er Jahren wiedersehen, ist Cramm mittlerweile ergraut. Sie kommen sich näher und werden intim: "Du hast mir das Leben gerettet. ( ) Ich liebe dich" (fünfter Teil, 8:55-11:55 Min.). Einige Jahre später heiraten sie, doch auch diese Ehe macht sie nicht glücklich. Im gemeinsamen Hotelzimmer ertappt Hutton Cramm mit einem anderen Mann. "Ich hab's ja gewusst, und obwohl ich es gewusst habe, habe ich dich geheiratet", sagt sie zu ihm. Sie habe jedoch nicht erwartet, in einem Hotelzimmer damit konfrontiert zu werden (sechster Teil, 10:40 Min.). Erst in der letzten Folge wird damit deutlich, dass Cramm tatsächlich schwul war. Zudem wird suggeriert, Hutton habe seine Freilassung mit viel Geld erreicht.



Barbara Hutton erwischt ihren Ehemann Gottfried von Cramm (rechts, dargestellt von Sascha Hehn) mit einem anderen Mann im gemeinsamen Hotelzimmer

Freundschaften und Liebschaften der Nachkriegszeit



Zu Cramms jahrzehntelangen Freundschaften zählte die mit seinem Jugendfreund Jürgen Ernst Graf Wedel (1890-1956). Aus Briefen aus den 1950er Jahren wird deutlich, mit welchen Männern Cramm befreundet war und welche er begehrte. Neben Herbst gehörte dazu Jean Pierre Alban, den Cramm als Solotänzer des Londoner Balletts durch die europäische Tanzwelt der 1950er-Jahre begleitete. Er förderte Albans internationale Karriere und war ihm über viele Jahre eng verbunden. Gegenüber Wedel verglich Cramm den schwedischen Tennisspieler Bertil Blomquist mit Antinoos, dem vergöttlichten Geliebten des römischen Kaisers Hadrian. Außerdem schwärmte er vom "göttlichen Bastel"  dem Schauspieler Sebastian Fischer.



Jean Pierre Alban mit einer Tanzpartnerin (1956)

Cramms Tod



In den 1970er Jahren starben nicht nur Cramm, sondern auch einige wichtige Menschen aus seinem Leben: 1971 sein Freund Hubert von Meyerinck, 1972 seine Mutter, 1973 Jean Pierre Alban und 1975 seine frühere Ehefrau Lisa von Dobeneck. Am 9. November 1976 kam Gottfried von Cramm bei einem Autounfall in der Nähe von Kairo ums Leben.



Sein Grab befindet sich bei der Familienkapelle nahe Schloss Oelber, das zum Familienbesitz der Cramms gehörte. Wegen seines malerischen Aussehens diente das Schloss 16 Jahre zuvor als Kulisse für die Außenaufnahmen der deutschen Filmkomödie "Das Spukschloß im Spessart" (1960). Vielleicht ist es nur Zufall, aber eine tragende Rolle in dem Film spielte Cramms Freund Hubert von Meyerinck.



Carsten Steger / wikipedia) Cramm wurde in der Nähe von Schloss Oelber beigesetzt. Das Schloss diente auch als Kulisse für "Das Spukschloß im Spessart"(Bild:

"Eldorado. Alles, was die Nazis hassen" (2023)



Die Netflix-Dokumentation "Eldorado. Alles, was die Nazis hassen" (2023) ist für mich eine der besten queeren Geschichtsdokumentationen. Die Verbindung aus Originalaufnahmen, aufwendig nachgestellten Szenen und Interviews mit Historiker*innen und Zeitzeug*innen ist gelungen. Der Film erzählt die Geschichten einzelner queerer Menschen vom Beginn der Weimarer Republik bis in die 1950er-Jahre. Dazu gehört auch die Lebensgeschichte Gottfried von Cramms. Die Dokumentation berichtet von seiner frühen Ehe mit Lisa von Dobeneck und davon, wie er in der Berliner Bar "Eldorado" Manasse Herbst kennenlernte. Cramm machte als Tennisspieler Karriere und spielte mehr als 100-mal für Deutschland im Davis Cup. Zugleich geriet er ins Fadenkreuz der Nationalsozialisten (3:15-4:20, 21:35-27:55, 41:25-43:05, 59:10-1:04:40). Später wurde er nach Paragraf 175 verhaftet und am 14. Mai 1938 verurteilt. Sein Versuch, die Verurteilung tilgen zu lassen, blieb 1952 zunächst erfolglos (1:10:15-1:12:10, 1:20:15-1:21:55). Zu Wort kommt unter anderem Berno von Cramm, ein Neffe Gottfried von Cramms.



Manfred Herbst beim Kuscheln mit Gottfried von Cramm: Filmszene aus "Eldorado" (Bild: Netflix)

"Playing to Survive: von Cramm vs. Hitler" (2024)



Der Animationsfilm "Playing to Survive: von Cramm vs. Hitler" (2024) ist eine Art Liebeserklärung an Gottfried von Cramm. Er ehrt den vergessenen Tennishelden des 20. Jahrhunderts, dessen Karriere infolge der Strafverfolgung und zunehmenden Homophobie viel zu früh endete. Das online verfügbare "Making-of: 'Playing to Survive'" bietet einen guten Vorgeschmack mit nachgestellten Filmszenen und Interviewsequenzen. Der Film verbindet Archivmaterial und Animationen mit Erzählstimmen. Die Figur Gottfried von Cramm wird von James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan gesprochen.



Eine Szene aus dem Animationsfilm "Playing to Survive: von Cramm vs. Hitler" (2024)

"Break" (2026)



Für das Jahr 2026 war ein Biopic über Gottfried von Cramm mit dem Arbeitstitel "Break" geplant, das auf Marshall Jon Fishers Buch "Ich spiele um mein Leben" (Originaltitel: "A Terrible Splendor") basieren soll. Regie führen soll Daniel Brühl  als Schauspieler bekannt aus "Was nützt die Liebe in Gedanken" (2004) und der Miniserie "Becoming Karl Lagerfeld" (2024), als Regisseur aus "Nebenan" (2021). Die Hauptrolle soll Felix Kammerer übernehmen, bekannt aus "Im Westen nichts Neues". 2025 wurde der Drehstart für 2026 angekündigt, bislang gibt es jedoch leider keine Hinweise darauf, dass die Dreharbeiten begonnen haben (s. Meldung von "The Spot. Media & Film", 9. Oktober 2025).