Katy Perry will über ihre "dunkle Ehe" mit Russell Brand auspacken

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Katy Perry (42) will einem Bericht der "Mail on Sunday" zufolge ihr langes Schweigen über die Ehe mit Russell Brand (51) brechen. Die Sängerin plane ein Buch und eine Dokuserie über die Zeit an der Seite des britischen Komikers. Mit ihrem Team sei sie bereits in "aktiven Gesprächen", heißt es aus ihrem Umfeld.



Den Zeitpunkt habe Perry bewusst gewählt. Vor einem Deal habe sie den Ausgang des Prozesses gegen Brand abwarten wollen. Der Komiker wurde inzwischen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.

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"Eine sehr dunkle Phase in ihrem Leben"

Ein Hollywood-Insider erzählte der Zeitung, Perry habe über die Jahre mehrere Angebote bekommen, ihre Geschichte zu erzählen. Vor dem Prozessende sei nichts davon infrage gekommen. "Sie hat eine Menge zu sagen." Derzeit denke sie über eine Serie im Stil einer Streaming-Produktion und eine Autobiografie nach.



Über diese Ehe gebe es vieles, was die Leute nicht wüssten. "Es war eine sehr dunkle Phase in ihrem Leben." Perrys Team soll schon bei Netflix und Hulu angeklopft haben.

Es droht eine lange Haftstrafe

Brisant ist ein Detail aus dem Verfahren. Als Zeugin wurde Perry nie geladen. Unterlagen, die erst nach dem Schuldspruch öffentlich wurden, legen aber nahe, dass sie 2009 womöglich anwesend war, als Brand eine Mitarbeiterin des Senders Channel 4 sexuell bedrängte. Er hatte die Frau zu einer Massage gedrängt und ihr dann seinen Kopf in den Schoß gedrückt.



Unter anderem für diese Tat wurde er verurteilt. Eine Geschworenenjury am Londoner Southwark Crown Court befand Brand am Donnerstag in vier von sieben Anklagepunkten für schuldig. In drei weiteren Fällen wurde er freigesprochen. Ein Strafmaß wurde noch nicht verkündet, dem Ex-Mann von Perry droht eine langjährige Haftstrafe.



Per SMS-Nachricht Schluss gemacht



Kennengelernt hatten sich die beiden 2009 beim Dreh der Komödie "Get Him to the Greek", ein Jahr später folgte die Hochzeit nach hinduistischem Ritus in Indien. Ende 2011 soll Brand dann per Textnachricht Schluss gemacht haben, 2012 erfolgte die rechtskräftige Scheidung.



Seither hielt sich die "Firework"-Sängerin, die heute mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau liiert ist, weitgehend zurück. Ganz verstummt ist sie nicht. Im Sommer sagte sie vor Fans, Brand gehöre "ins Gefängnis". Zu seiner Verurteilung hat sie sich bislang nicht geäußert. (spot/cw)