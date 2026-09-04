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Céline ist feiern gegangen

Sängerin Céline Dion (58) und Schauspieler Jack Black (57) haben am Samstagabend gemeinsam ein Konzert von Metallica in Las Vegas besucht. In den sozialen Netzwerken teilten Fans diverse Videos der beiden Stars im Publikum, auch das US-Portal "TMZ" sowie "Entertainment Tonight" veröffentlichten Clips, auf denen die berühmten Besucher*­innen ordentlich mitgehen.



Als die Band in der Sphere ihre Klassiker anstimmte, griff Dion sogar zur Luftgitarre. Die Sängerin, die vor allem mit gefühlvollen Balladen berühmt wurde, schüttelte im Takt den Kopf und ließ ihre Headbanging-Qualitäten aufblitzen.



Luftgitarre und begeisterter Applaus



Jack Black, der auch Frontmann der Rock-Band Tenacious D ist, wählte zunächst die entspanntere Variante. Er lehnte sich zurück, verfolgte die Band sichtlich begeistert und sang mit. Lange hielt diese Ruhe allerdings nicht an: Während eines Gitarrensolos standen die beiden Stars Seite an Seite und klatschten mit erhobenen Händen. Zum Finale brüllte Black den Text noch einmal aus voller Kehle mit und tanzte dabei ausgelassen.



Céline Dion bedankte sich später in einem Instagram-Posting bei der Band und verriet dabei, dass auch ihre Zwillingssöhne Eddy und Nelson (16) beim Konzert dabei waren. "Wir hatten so eine wunderbare Zeit, euch in der Sphere zu sehen. Wir haben die Show absolut geliebt", schrieb sie von einigen Backstage-Eindrücken. Auf den Fotos posiert sie auch mit den Musikern.



Schon der zweite Besuch binnen weniger Tage



Für Dion war es nicht die erste Begegnung mit der Band in jüngster Zeit. Erst wenige Tage zuvor hatte sie bereits ein Metallica-Konzert besucht. Gelegenheiten für weitere Abstecher hat die Sängerin noch im nächsten Jahr. Metallica setzten ihre Konzertreihe "Life Burns Faster" in Las Vegas Ende Januar fort. Bis zum 13. März 2027 stehen dort noch zwölf weitere Shows auf dem Programm. (spot/cw)