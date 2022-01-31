DDR-Klassiker "Coming Out" in der ARD-Mediathek



Matthias (Dirk Kummer, li.) und Philipp (Matthias Freihof) betreten DDR-Neuland (Bild: DEFA-Stiftung / Wolfgang Fritsche)

Heute, 12:12h 3 Min.

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Nach seiner Ausstrahlung im RBB-Fernsehen am späten Samstagabend steht Heiner Carows Spielfilm "Coming Out" aus dem Jahr 1989 derzeit in der ARD-Mediathek kostenlos und werbefrei zum Abruf bereit. Die Produktion gilt als filmhistorischer Meilenstein: Es handelt sich um den ersten und einzigen Spielfilm der DDR-Institution DEFA, der das Thema Homosexualität ausdrücklich behandelte. Seine Uraufführung am 9. November 1989 fiel exakt mit dem Fall der Berliner Mauer zusammen.



Im Zentrum des Dramas steht der junge Oberschullehrer Philipp Klarmann (gespielt von Matthias Freihof), der ein unauffälliges, konformes Leben im Ost-Berlin der späten Achtzigerjahre führt. Eine Beziehung mit seiner Kollegin Tanja (Dagmar Manzel) soll den gesellschaftlichen Erwartungen genügen, bis Philipp nach einem Zwischenfall in einer Schwulenkneipe und der Begegnung mit dem jungen Matthias (Dirk Kummer) seine verdrängte Homosexualität nicht mehr leugnen kann.

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Vom Tabubruch zum Berlinale-Erfolg

Dass "Coming Out" überhaupt realisiert werden konnte, war das Ergebnis jahrelanger Auseinandersetzungen mit der staatlichen Hauptverwaltung Film. Regisseur Heiner Carow und Drehbuchautor Wolfram Witt hatten bereits Anfang der Achtzigerjahre erste Entwürfe vorgelegt, die zunächst abgelehnt wurden. Homosexualität war in der DDR nach der Reform des dortigen Anti-Homosexuellen-Paragrafen 151 im Jahr 1968 zwar juristisch in Teilen entkriminalisiert worden, die Parteiführung setzte aber bis in die Achtzigerjahre hinein auf Repression  queere Aktivist*innen wurden von der Stasi als potenzielle Oppositionelle überwacht. Ende der Achtziger entspannte sich die Lage etwas  1988 wurde der Paragraf 151 gänzlich gestrichen. In der Bundesrepublik galt eine entschärfte Version des Paragrafen 175 dagegen bis 1994.

Carow inszenierte den Film mit dokumentarischem Blick auf die damalige Ost-Berliner Subkultur. Drehorte wie die traditionsreiche Schwulenkneipe "Burgfrieden" im Prenzlauer Berg sowie die Mitwirkung realer Akteure der damaligen Szene, darunter Charlotte von Mahlsdorf, verliehen dem Werk eine bis dahin nicht gekannte Authentizität im DDR-Kino. Auf der Berlinale 1990 wurde die Produktion mit einem Silbernen Bären für herausragende künstlerische Einzelleistung sowie mit dem Teddy Award ausgezeichnet.

Historischer Zufall des 9. November

Die historische Bedeutung des Films ist untrennbar mit seinem Uraufführungstag verknüpft. Die Premiere fand am Abend des 9. November 1989 im Ost-Berliner Kino International statt  vor ausverkauftem Saal und unter Anwesenheit führender Köpfe der DEFA, der queeren Szene und staatlicher Funktionär*innen. Während der Film lief, öffnete sich infolge der legendären Pressekonferenz von Günter Schabowski die Berliner Mauer. Als das Premierenpublikum nach Vorstellungsende gegen 21:30 Uhr das Foyer betrat, trafen die ersten Meldungen über die offenen Grenzübergänge an der Bornholmer Straße ein. Die gesellschaftliche Debatte um die Emanzipation Homosexueller in einer sich reformierenden DDR wurde noch am selben Abend von den weltpolitischen Ereignissen überholt.

Zugleich markiert der 9. November das wohl symbolträchtigste Datum der deutschen Zeitgeschichte: Neben dem Mauerfall von 1989 und der Ausrufung der Republik 1918 steht der Tag insbesondere die nationalsozialistischen Pogrome vom 9. November 1938, die den Übergang zur systematischen Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland markierten. Die Premiere von "Coming Out" gab diesem geschichtsträchtigen Datum eine weitere Facette. (cw)