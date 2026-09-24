Taylor Swift sitzt überraschend mit Karlie Kloss im Stadion

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Kansas City

Taylor Swift (li.) und Karlie Kloss haben sich offenbar wieder vertragen (Bild: Erik Drost / wikipedia, iHeartRadioCA / wikipedia)

Taylor Swift (36) hat sich zum Heimspiel ihres Ehemanns Travis Kelce (37) eine Begleiterin mitgebracht, mit der kaum noch jemand gerechnet hatte. Als die Kansas City Chiefs am Sonntag im Arrowhead Stadium auf die New York Jets trafen, saß Model Karlie Kloss (34) an ihrer Seite.

Brisant ist das gemeinsame Bild wegen der Vorgeschichte: Die beiden galten einst als unzertrennlich, später hielten sich jahrelang Gerüchte über ein Zerwürfnis.

"Der Krieg ist vorbei"

Entsprechend verblüfft reagierten viele Fans. Wie "Page Six" zusammenträgt, fragten Nutzer auf X, was da gerade überhaupt passiere. Einer fühlte sich zehn Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt, ein anderer zog trocken Bilanz: "Der Krieg ist vorbei."

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Auf den Fotos aus der Suite wirkten die beiden Frauen jedenfalls bester Laune, als sei keine Zeit vergangen. Swift trug einen roten Pullover in den Farben der Chiefs.

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Vom Laufsteg aufs "Vogue"-Cover

Kennengelernt hatten sie sich bei der Victoria's Secret Fashion Show 2013, bei der Swift auftrat und Kloss als Engel über den Laufsteg lief. 2015 zierten sie gemeinsam das Cover der "Vogue".

Ab 2018 sah man die Freundinnen dann aber kaum noch zusammen. Auffällig war damals, dass Swift bei den Hochzeitsfeierlichkeiten von Karlie Kloss und Joshua Kushner, dem älterer Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, fehlte. Zu einem Streit äußerte sich keine der beiden öffentlich.

Ab 2023 scheint es wieder zu einer Annäherung gekommen zu sein. Kloss besuchte ein Konzert der Eras Tour in Los Angeles, verfolgte die Show aber von normalen Plätzen aus und nicht aus dem VIP-Bereich. Ein Jahr später schwärmte sie öffentlich von Swifts Album "The Tortured Poets Department".

Als Swift und Kelce am 3. Juli dieses Jahres im New Yorker Madison Square Garden heirateten, war Kloss mit ihrem Ehemann Kushner unter den Gästen. Eine Quelle sagte damals dem Portal TMZ, die beiden hätten ihre Differenzen beigelegt. In der "Today"-Show gab sich Kloss wenig später diskret: "Hören Sie, ich versuche, die Privatsphäre meiner Freunde zu schützen. Aber ich kann sagen, dass sie ein tolles Paar sind und ich mich sehr für sie freue."

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Jubiläum für Travis Kelce

Für Kelce war die Partie gegen die Jets ohnehin eine besondere: Es war sein 200. Spiel in der NFL. Schon im ersten Viertel fing der Tight End einen wichtigen Pass zum First Down, am Ende gewannen die Chiefs.

Swift ist in dieser Saison Stammgast in Arrowhead. Im September jubelte sie beim Sieg gegen die Denver Broncos, damals in Gesellschaft von Tom Cruise. Beim Spiel gegen die Indianapolis Colts zeigte sie nach Kelces erstem Touchdown der Saison auf ihren Ehering und rief "That's my husband!". Zuletzt war sie am 18. Oktober gegen die Los Angeles Chargers im Stadion, an ihrer Seite Este Haim und Caitlin Clark. (spot/cw)

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