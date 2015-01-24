Seltener Auftritt von Bette Midler: Strahlend bei Premiere in New York

Heute, 12:54h 3 Min.

3 Min.

Ein funkelndes Kleid, hochgesteckte Haare und ein charmantes Lächeln auf den Lippen: Bei der Premiere des Films "Steps  Die Stiefschwestern" war Ikone Bette Midler (80) am Sonntagabend der Hingucker auf dem lilafarbenen Teppich. Die Schauspielerin besucht nur noch selten öffentliche Veranstaltungen. Am 1. Dezember wird sie bereits 81 Jahre alt.



Midler trug zur Premiere im New Yorker Hotel Plaza ein schwarzes, verziertes Kleid von Carolina Herrera mit strukturiertem Kragen, dazu kombinierte sie halbtransparente Kitten Heels. Ihr silbernes Haar war hochgesteckt. Bei der Ankunft winkte sie den Fans zu, vor den Fotografen posierte sie gut gelaunt alleine sowie mit ihren Co-Stars. Amanda Seyfried (40), im Film die Stimme von Cinderella, bot in einem weißen Babydoll-Minikleid einen Kontrast zu Bette Midler. Neben den beiden nahmen auch Ali Wong (44), Stephanie Hsu (35) und Daniel Radcliffe (37) teil.

- Werbung -



Bette Midler gibt der guten Fee ihre Stimme

Im Animationsfilm "Steps  Die Stiefschwestern" spricht Midler die gute Fee aus dem Aschenputtel-Märchen, während Seyfried ihre Stimme Cinderella leiht. Der Film startet am 20. November bei Netflix. Ihre Figur beschreibt die Schauspielerin wenig schmeichelhaft. "Diese spezielle Version der guten Fee hat gute Absichten, aber sie ist ein bisschen tollpatschig", sagte die 80-Jährige in einer Ankündigung des Streamingdienstes.



Erzählt wird das Märchen aus Sicht der Stiefschwestern. Lilith (gesprochen von Wong) hat es satt, im Schatten von Cinderella zu stehen. Laut der Inhaltsangabe stiehlt sie der guten Fee den Zauberstab und kapert mit ihrer Schwester Margot (Hsu) den königlichen Ball. Dabei verwandelt Lilith ihre Schwester versehentlich in einen Frosch. Das Königreich fällt in die Hände der Intrigantin Priscilla (Nikki Glaser). Um es zu retten, muss sich Lilith ausgerechnet mit Cinderella verbünden. Regie führten Alyce Tzue und John Ripa, produziert haben Amy Poehler, Jane Hartwell und Kim Lessing.



Eine jüngst erschienene Kritik des "Hollywood Reporter" fällt für den Film allerdings wenig schmeichelhaft aus: Darin heißt es, man müsse die Erwachsenen bemitleiden, die Kinder zu dieser "kitschigen, bonbonfarbenen Musical-Fantasie" begleiten. Die Handlung sei so verworren, dass schon das Folgen zur "Qual" werde. Ein wenig Lob gibt es dennoch: Seyfrieds "kristallklarer" Gesang sei ein Vergnügen, und Midler wird als "Meisterin des Witzeerzählens" bezeichnet.

Zwei Oscar-Nominierungen

Das Kinopublikum kennt Bette Midler unter anderem aus "Hocus Pocus" und der Fortsetzung von 2022, aus "Freundinnen", "The Rose", "Der Club der Teufelinnen" und "Die Frauen von Stepford". Zweimal war sie für den Oscar nominiert. Außerdem gewann sie vier Golden Globes, drei Emmys und zwei Tony Awards. (spot/cw)