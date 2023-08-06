Berlin: Neue Gedenktafeln für Klaus Nomi und Jürgen Baldiga

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Berlin gedenkt zwei seiner großer queeren Persönlichkeiten: Mit zwei neuen Gedenktafeln werden künftig der Sänger Klaus Nomi (1944-1983) und der Fotograf Jürgen Baldiga (1959-1993) geehrt.



Die Tafeln sind Teil der Audio-Tour "Queere Held*innen" und markieren Orte, die eng mit dem Leben und Schaffen der beiden Künstler verknüpft sind. Interessierte können die künftig über an den Gedenktafeln angebrachten QR-Codes Audiobeiträge auf ihrem Smartphone abhören.



Die Gedenktafel für den stilprägenden Countertenor Klaus Nomi wird am heutigen schwulen Fetisch-Club "Bull" angebracht  dem Standort des traditionsreichen ehemaligen Kleist-Casinos (Kleiststraße 35). Hier trat Nomi in seinen Berliner Anfangsjahren unter dem Pseudonym "Renata Castrata" auf, bevor er 1973 nach New York übersiedelte. Bekanntheit erlangte er durch seine avantgardistische Mischung aus Operngesang, New Wave und Performance, unter anderem an der Seite von David Bowie. Nomi starb 1983 im Alter von 39 Jahren an den Folgen von Aids.

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An Baldiga erinnert künftig eine Tafel an seinem Grab auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof (Großgörschenstraße 12-14). Als Fotograf hielt er das schwule Leben, die West-Berliner Subkultur und die Tunten-Szene der 1980er- und frühen 1990er-Jahre fest. Seine Arbeiten gelten als zentrales visuelles Archiv des queeren Alltags und der damaligen Verwüstungen durch die Aids-Pandemie. 1993 nahm sich der schwer an Aids erkrankte Künstler das Leben.



Die offizielle Einweihung beider Tafeln findet am 20. November ab 19:00 Uhr statt. Zentraler Treffpunkt für die kostenlose Veranstaltung ist das Berliner Beratungszentrum Mann-O-Meter in der Bülowstraße 106. Die Gedenktafeln wurden in Kooperation mit dem Schwulen Museum Berlin realisiert und im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie "Gemeinsam in Tempelhof-Schöneberg  Demokratie leben!" gefördert. (cw)

