"Du bist doch schwul": Steven Epprecht erzählt von Annäherungsversuch einer Journalistin



Steven Epprecht küsste sogar eine Journalistin, um von seiner sexuellen Orientierung abzulenken (Bild: YouTube / MOMENTUM kevinkellermazza)

Heute, 14:54h 2 Min.

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Der Schweizer Influencer Steven Epprecht hat im Podcast "Momentum" über Grenzüberschreitungen und den enormen Druck vor seinem Coming-out berichtet. Während seiner Teilnahme an der Mister-Schweiz-Wahl im Jahr 2012 habe eine Journalistin versucht, ihn gezielt zu verführen, um Gerüchten über seine Homosexualität nachzugehen.



Laut Epprecht habe die Reporterin ihn mit den Worten "Du bist doch schwul" konfrontiert und anschließend versucht, das Gegenteil zu testen. Nach einem gemeinsamen Auftritt der Kandidaten ließ die Gruppe den Abend in Epprechts Wohnung ausklingen, wo die Frau offensiv mit ihm flirtete.



Aus Angst, seine sexuelle Orientierung könne öffentlich werden und seiner beginnenden Modelkarriere schaden, erwiderte der damals noch ungeoutete Kandidat die Avancen zunächst, um den Schein eines heterosexuellen Frauenschwarms zu wahren. Nach einem Kuss zog er jedoch eine Grenze und brach die Situation ab  mit den Worten: "Hey nein, stopp!" Epprecht erwähnte relativierend, dass die Journalistin damals ebenfalls "recht jung gewesen" sei.

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Die Angst, "dass das Umfeld irgendwie negativ reagieren wird"

Seine Outing-Angst sei vor allem davon bestimmt gewesen, dass er keine Modeljobs mehr erhalten könnte, weil er "viele klassische Pärchen-Sachen" gemacht habe. Aber auch er selber habe Angst gehabt, "dass das Umfeld irgendwie negativ reagieren wird". Deshalb habe er sich vor Eltern und seinen Freund*innen zunächst als bisexuell geoutet. "Das ist so wie die Schmalspur-Variante oder so Option offen: 'Es geht beides'. Aber eigentlich hab ich schon gewusst, dass es nicht bi ist", erinnerte er sich.

Epprecht belegte 2012 den dritten Platz bei der Mister-Schweiz-Wahl und hielt sein Privatleben noch fast ein ganzes Jahrzehnt lang vor der Öffentlichkeit geheim. Erst im Spätsommer 2021  wenige Wochen vor der Schweizer Volksabstimmung über die "Ehe für alle"  machte er seine Beziehung zu seinem heutigen Ehemann Marcos öffentlich. Trotz des anfänglichen Verlusts einiger tausend Follower*innen blieben die befürchteten beruflichen Konsequenzen aus. Das Paar hat im Juli dieses Jahres in Madrid geheiratet. (cw)

