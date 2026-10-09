Cliff Richard: Sänger gibt neues Update zu Krebserkrankung

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Für seine Fans hat Cliff Richard (86) eine positive Nachricht parat. Der britische Sänger, der 2024 an Prostatakrebs erkrankte, hat in einem neuen Interview mit dem "Hello!"-Magazin (Bezahlartikel) ein erfreuliches Gesundheitsupdate geteilt. Bei einer Untersuchung, die vor kurzer Zeit durchgeführt wurde, sei der Krebs nicht mehr "nachweisbar" gewesen, so Richard.



Cliff Richard wird weiterhin regelmäßig untersucht



"Als ich Prostatakrebs hatte, einen sehr kleinen, der früh erkannt wurde, meinte der Arzt, man könne ihn möglicherweise unbehandelt lassen", erinnert sich Richard in dem Gespräch. Da jedoch eine Tournee bevorstand, habe er sich für eine Behandlung entschieden.



Der Sänger erinnert sich: "Ich habe mich der Behandlung unterzogen und die Medikamente eingenommen, und als ich kürzlich zur Nachuntersuchung ging, sagten sie mir, dass der Krebs nicht einmal mehr nachweisbar ist. Ich lasse mich jetzt alle sechs Monate untersuchen."

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Krebs hatte noch nicht gestreut

Bereits im Dezember 2025 hatte der Musiker seine Erkrankung öffentlich gemacht. Damals erklärte er in der britischen Sendung "Good Morning Britain", sein damaliger Tourveranstalter habe aus Versicherungsgründen eine Untersuchung angeordnet.



Bei der Untersuchung sei der Prostatakrebs entdeckt worden. "Zum Glück wurde er früh erkannt", so der Sänger. "Er hatte sich nicht in die Knochen oder Ähnliches ausgebreitet."



Richard sprach sich damals auch für bessere Möglichkeiten zur Früherkennung aus. An diesem Anliegen hält er fest. Er würde sich gerne für eine Kampagne engagieren, die allen Männern einen besseren Zugang zu entsprechenden Untersuchungen im staatlichen britischen Gesundheitssystem NHS ermöglicht.

Große Tourneen kommen für ihn nicht mehr infrage

Auch über seine musikalische Zukunft sprach der Sänger, der 1995 als erster Popmusiker von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum Ritter geschlagen wurde. Auf große Tourneen möchte er künftig verzichten. "Vielleicht würde ich gerne ab und zu mal ein Konzert geben Vielleicht zwei Shows im London Palladium oder in der Royal Albert Hall", so Richard wörtlich.



Bei seiner "Can't Stop Me Now"-Tour 2025 habe er jedoch mehr als 50 Stunden im Flugzeug verbracht. Das sei äußerst anstrengend gewesen.



Jahrzehntelange Spekulationen um Cliff Richards sexuelle Orientierung



Clif Richard hatte er mit dem Lied "Congratulations" beim Eurovision Song Contest 1968 den zweiten Platz belegt. 1973 versuchte er es mit "Power to All Our Friends" noch einmal  und wurde am Ende Dritter.

Zu seinen Hits gehören außerdem Living Doll (1959), The Young Ones (1962) und Devil Woman (1976). Einheimische Schlagerfans dürften ihn vor allem für sein Lied "Rote Lippen soll man küssen" lieben, der 1963 sieben Wochen lang den ersten Platz der deutschen Charts belegte.

Über die sexuelle Orientierung des lebenslangen Junggesellen gab es seit Jahrzehnten Spekulation. Richard, der sich Mitte der Sechzigerjahre als wiedergeborener Christ geoutet hatte und mit queerfeindlichen Evangelisten wie Billy Graham (1918-2018) zusammenarbeitete, betonte oft, dass Sex für ihn im Leben keine treibende Kraft sei und dass man auch ohne Ehe ein erfülltes Leben führen könne. Seit den 2000er Jahren teilt er sein Leben und seine Häuser mit John McElynn, einem ehemaligen katholischen Priester. In seiner Autobiografie aus dem Jahr 2008 beschrieb er McElynn als engen Freund, betonte aber gleichzeitig, dass dies keine sexuelle Partnerschaft bedeute (queer.de berichtete). (spot/cw)