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"Ich könnte mir das gut vorstellen"

Konkurrenz für Aigner? Olivia Jones will Bundespräsidentin werden

Kaum hat die Union Ilse Aigner nominiert, bringt sich Deutschlands bekannteste Dragqueen selbst ins Spiel: Olivia Jones würde "mit sehr viel Herz" ins Schloss Bellevue einziehen  als Zeichen für Diversität und Demokratie.


Archivbild: Olivia Jones 2017 in der Bundesversammlung (Bild: IMAGO / ZUMA Press / Emmanuele Contini)

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones hat Interesse am Amt der Bundespräsidentin angemeldet. "Ich könnte mir das gut vorstellen", sagte die Entertainerin der Hamburger Regionalredaktion von"t-online". "Ich wäre auf jeden Fall bunt und würde mit sehr viel Herz diese Rolle ausfüllen."

Mit ihrer Bewerbung verbindet Jones eine politische Botschaft. "Das wäre ein tolles Signal in die ganze Welt", sagte sie. Diversität und Demokratie kämpften weltweit um ihre Existenz und seien vielerorts in Gefahr. Eine Dragqueen an der Spitze der Bundesrepublik könnte aus ihrer Sicht ein "schönes Zeichen" setzen.

Neu ist der Wunsch nicht: Bereits 2017 hatte Jones erklärt, gerne Bundespräsidentin werden zu wollen (queer.de berichtete). Damals gehörte sie auf Vorschlag der niedersächsischen Grünen der Bundesversammlung an, die Frank-Walter Steinmeier zum Staatsoberhaupt wählte.

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Aigner gilt als klare Favoritin

Der Zeitpunkt ihres Vorstoßes ist kein Zufall. Am Montag hatte der CDU-Vorstand die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) offiziell als Kandidatin für die Wahl am 30. Januar nominiert. Am Dienstag stellt sich Aigner in den Bundestagsfraktionen von Union, SPD und Grünen vor. Neben der Koalition haben auch die Spitzen der Grünen ihre Unterstützung zugesagt, eine Mehrheit in der Bundesversammlung gilt damit als so gut wie sicher  möglicherweise schon im ersten Wahlgang. Aigner wäre die erste Frau und die erste CSU-Politikerin an der Spitze des Staates. Alle zwölf bisherigen Bundespräsidenten waren Männer.

Die Bundesversammlung besteht aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder. Wahlvorschläge kann jedes ihrer Mitglieder einreichen. AfD und Linke haben angekündigt, eigene Kandidat*innen aufzustellen. Für eine eigene Kandidatur bräuchte Jones also jemanden in der Bundesversammlung, der sie vorschlägt.

Vom Dorf auf den Kiez  und ins ZDF-Abendprogramm

Olivia Jones, bürgerlich Oliver Knöbel, stammt aus Springe bei Hannover. 1997 wurde sie in Miami zur "Miss Drag Queen of the World" gekürt. Auf St. Pauli betreibt sie mehrere Bars und bietet seit 2006 Kiez-Touren an, im Fernsehen moderiert sie unter anderem die Dschungelcamp-Begleitshow "Die Stunde danach" und "Das große Promi-Büßen". Immer wieder engagiert sie sich öffentlich gegen Rechtsextremismus und für queere Sichtbarkeit.

Im Mai zeigte das ZDF den Spielfilm "Olivia" über ihr Leben. Das Biopic von Regisseur Till Endemann basiert auf ihrer Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" aus dem Jahr 2021. Johannes Hegemann spielt Oliver Knöbel, Annette Frier dessen Mutter. Der Film erzählt von Mobbing, Ablehnung und Gewalt in der Provinz und vom Aufstieg zur Kiez-Ikone. Er ist weiterhin in der ZDF-Mediathek abrufbar.

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Auch Hape Kerkeling war im Gespräch

Jones ist nicht die einzige queere Prominente, die als mögliche Steinmeier-Nachfolge gehandelt wurde. Eine Online-Petition auf der Campact-Plattform WeAct fordert, den schwulen Entertainer Hape Kerkeling zum Bundespräsidenten zu machen. Mehr als 165.000 Menschen haben sie unterschrieben.

Am Wochenende reagierte der 61-Jährige auf Instagram auf die sich abzeichnende Entscheidung für Aigner (queer.de berichtete). Die Union habe sich offenbar auf eine erfahrene Kandidatin festgelegt. "Das ist der demokratische Prozess, und den respektiere ich vollkommen", schrieb Kerkeling. Er wünsche Aigner "von Herzen nur das Beste für diese wundervolle Aufgabe". (cw)

Wöchentliche Umfrage
  • Sollte Ilse Aigner Bundespräsidentin werden?
  • Sehr gute Wahl! Sie ist über Parteigrenzen hinweg anerkannt
    Warum nicht? Zumindest mal eine Frau an der Spitze des Staates
    Nur wenn sie sich von ihrer früheren Ablehnung der Ehe für alle distanziert
    Ich denke, es gäbe bessere Kandidat*innen
    Eine CSU-Politikerin im Schloss Bellevue? Niemals
    Wer ist das? Kann ich nicht einschätzen
  •  |  » Ergebnis
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