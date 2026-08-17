Eine "Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers" wird ausgezeichnet

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Der Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit geht in diesem Jahr an Phin Mindner aus Marburg. Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) wird die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am Freitag im Wiesbadener Schloss Biebrich überreichen, wie das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales mitteilte. Geehrt wird Mindner für das Theaterprojekt "Historians say they were just friends. Eine Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers" am Hessischen Landestheater Marburg.



Das Stück schaffe "Raum für die Sichtbarkeit queer-lesbischer Lebensrealitäten", erklärte Hofmann. "Es braucht viel Engagement, Mut und Kraft, um gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen als kulturschaffende Person Themen voranzubringen, die nicht der gesellschaftlichen Mehrheitsnorm entsprechen." Mindners Arbeit zeige eindrucksvoll, "wie Kunst Vielfalt erfahrbar machen kann".

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Uraufführung am 28. Februar 2026

Das Rechercheprojekt feierte am 28. Februar im Kleinen Tasch im Marburger Theater am Schwanhof Uraufführung. Mindner, seit 2023 als Regieassistenz und Inspizienz am Landestheater beschäftigt, verantwortete Regie, Text, Bühne und Kostüme. Laut Theater bewegt sich der Abend zwischen Sitcom, Stand-up-Comedy, politischer Recherche und Held*innenreise und richtet sich an alle ab 15 Jahren. Eine zentrale Rolle spielt nach einem Bericht der "Oberhessischen Presse" Leslie Feinbergs Kultroman "Stone Butch Blues" von 1993. In der Kritiker*innenumfrage des Magazins "Theater heute" erhielt Mindner für Bühne und Kostüme eine Nennung in der Kategorie Nachwuchs.





| Vimeo / Hessisches Landestheater Marburg | Eindrücke aus "Historians say they were just friends. Eine Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers"

Aus der Inszenierung heraus entstand zudem der Bar-Abend "Pink Butch Inn", der sich am Landestheater als Safe Space für die queer-lesbische Community etabliert hat. "In einer Zeit, in der viele lesbische Bars schließen müssen, ist es umso wichtiger, dass wir Orte der Begegnung und des Miteinanders schaffen, an denen queer-lesbische Lebensrealitäten nicht in Frage gestellt, sondern geschätzt und gefeiert werden", sagte Hessens Antidiskriminierungsbeauftragte Berivan Dahl.



Während der Proben entstand außerdem ein Denk- und Archivraum, in dem persönliche Geschichten und Erfahrungen lesbisch-queerer Menschen gesammelt wurden. Die Materialien sollen nach der Abschlussvorstellung an das Frankfurter Archiv LUQS  Lesbenarchiv und queere Sammlung übergeben werden.

Preis wird alle zwei Jahre vergeben

Der Jury gehörten in diesem Jahr Amilio Ludwig-Dinkel (SPDqueer), die Kinderbuchautorin Andrea Karimé, Mo Lovis Lüttig (LesbenRing), die Sozialpädagogin Veronica "Vera" King sowie Staatssekretärin Katrin Hechler an. King war 2020 die erste Trägerin des Preises.



Das Land Hessen vergibt die Auszeichnung seit 2020 alle zwei Jahre an Personen, Gruppen und Organisationen, die sich für die Sichtbarkeit und Akzeptanz lesbischer Lebensrealitäten einsetzen. Nominiert werden konnten Lesben (cis, trans* und nicht-binär) sowie lesbische Initiativen mit Bezug zu Hessen. Nach King wurden 2022 Ricarda "Ricky" Wild und 2024 Nicole Peinz ausgezeichnet. (cw)