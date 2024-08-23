Erste Residency: Pink kündigt Konzerte in der Sphere in Las Vegas an

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Sie folgt unter anderem auf U2 und die Backstreet Boys: Pink (47) bekommt ihre erste Residency und tritt im Herbst 2027 in der Sphere in Las Vegas auf. Die neun Shows laufen vom 29. September bis zum 30. Oktober. Das gab sie am Montag auf Instagram bekannt.



Zu einem Video, das die leuchtende Sphere bei Nacht zeigt, schrieb Pink: "Bubbles!" In dem Clip sind auf der kugelförmigen Halle pinke Blasen mit ihrem Gesicht zu sehen, die Sängerin steht zudem auf der Kugel. Das erinnere sie ans Feiern und gebe ihr das Gefühl, ganz oben auf der Welt zu sein, schreibt Pink in ihrem Beitrag. "Diese Idee brodelt schon seit Jahren in mir. Und endlich kann ich sie mit euch allen teilen!"



Ein Zuhause für die Show



Für Pink ist das Projekt eine Premiere. "Zum ersten Mal gebe ich einer Show ein Zuhause, und ich hoffe, ihr kommt vorbei", schreibt sie. Es werde ihre allererste Residency. Feiern wolle sie alles: "Die Höhen, die Tiefen, das Neue, das Beängstigende, das noch nie Dagewesene." Die 47-Jährige ist damit auch die erste weibliche Pop-Solokünstlerin, die dort als Headliner auftritt.



Laut einer Mitteilung, aus der "People" zitiert, nutzt sie für ihre Show die Technik der Veranstaltungshalle voll aus. Dazu gehören hochauflösende LED-Flächen, die das Publikum rundum einhüllen, sowie das Soundsystem Sphere Immersive Sound, das als das fortschrittlichste der Welt beworben wird.

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So kommen Fans an Tickets

Für den Vorverkauf können sich Interessierte bereits auf Pinks Website registrieren. Er startet am Mittwoch, 18. November, um 10 Uhr Ortszeit in Las Vegas, also um 19 Uhr deutscher Zeit. Der allgemeine Verkauf beginnt zwei Tage später am Freitag, 20. November, zur selben Uhrzeit. Pakete aus Konzertkarte und Hotel gibt es laut Pinks Instagram-Post sogar schon ab Mittwoch, 11. November.



Zuletzt war Pink von Juni 2023 bis November 2024 mit ihrer "Summer Carnival"- und "Trustfall"-Tour unterwegs. Die Konzertreise habe sie an ihre Grenzen gebracht, schrieb sie damals. "Diese Show hat mich in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, Körper, Geist und Seele." Jeder Moment habe sich aber gelohnt.



Auch 2026 hielt die Sängerin auf Trab. Sie feierte das 25-jährige Jubiläum ihres Albums "Missundaztood", auf dem Hits wie "Get This Party Started" und "Just Like a Pill" zu finden sind. Außerdem moderierte sie die Tony Awards und eröffnete die Gala mit einer Nummer, an der mehr als 170 Künstler*innen beteiligt waren. Ihr bislang letztes Album "Trustfall" (Amazon-Affiliate-Link ) erschien 2023. (spot/cw)