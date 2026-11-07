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"Der Bürger-Talk"

Paul Ronzheimer erhält Sat.1-Talkshow

Sat.1 setzt im Frühjahr 2027 auf ein neues Polit-Format mit dem schwulen Journalisten Paul Ronzheimer. In zehn Folgen sollen Menschen aus dem Berufsalltag direkt mit Minister*innen und Parteichef*innen ins Gespräch kommen.


Paul Ronzheimer gehört zu den bekanntesten Journalisten Deutschlands (Bild: Raimond Spekking / wikipedia)

Paul Ronzheimer bekommt eine neue politische Talkshow bei Sat.1. Im Frühjahr 2027 startet der Sender das Format "Ronzheimer  Der Bürger-Talk", wie die ProSiebenSat.1-Gruppe am Dienstag mitteilte. Geplant seien zehn Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden sollen.

Das Konzept sieht vor, dass Bürger*innendirekt mit Politiker*innen ins Gespräch kommen. Dabei sollen Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen wie etwa der Pflege oder dem Handwerk mit politischen Entscheidungsträgern an einem Tisch sitzen. Eine Tischlerin sitzt etwa einem Minister gegenüber, ein Altenpfleger einer Parteivorsitzenden, eine Flugbegleiterin einem Staatssekretär. Produziert wird die Sendung von der RedSeven Entertainment GmbH.

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Politiker*innen sollen auch mal zuhören

Ronzheimer begründet das Format mit dem, was er unterwegs erlebt. "Ich erlebe immer wieder, wie groß die Wut und Enttäuschung vieler Menschen über die Politik ist", sagt der 41-Jährige. Viele fühlten sich nicht mehr gehört, obwohl sie genau wüssten, was sich ändern müsse. In seiner Sendung sollen sie die Fragen stellen, die sie wirklich umtreiben.

Von seinen Gästen aus der Politik erwartet der Moderator: "Dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören." Er hofft sogar auf mehr: "Im Idealfall nehmen sie Ideen mit, auf die sie selbst noch nicht gekommen sind."

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"Nahbar und menschlich"

Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, sieht den Konzern in der Pflicht. Das politische Interesse der Menschen sei derzeit groß, man nehme ihre Sorgen ernst. Als eines der größten deutschen Medienunternehmen trage man Verantwortung für eine fundierte Meinungsbildung. Der neue Talk solle den Bürger*innen eine Stimme geben, "nahbar und menschlich, so wie es zu uns und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern passt".

Für Marc Rasmus, bei ProSiebenSat.1 unter anderem für die Factual-Programme zuständig, ist Ronzheimer der ideale Gastgeber. Er sei "einer der beliebtesten Journalisten Deutschlands" und schaffe es wie kein anderer, Bürger*innen und Entscheidungsträger*innen konstruktiv und auf Augenhöhe zu begegnen.

Für den 41-jährigen Journalisten ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Sat.1. In der Reportagereihe "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?" reiste er bereits in zwei Staffeln durch die Bundesrepublik. Vor der Bundestagswahl 2025 moderierte er zudem gemeinsam mit Linda Zervakis die Sendung "Wahlcountdown  Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating".

Ronzheimer war lange stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und arbeitet weiterhin als Kriegs- und Krisenreporter. Zudem betreibt er einen eigenen Politik-Podcast. Der Journalist thematisiert dabei auch immer wieder seine Homosexualität. 2019 begleitete er etwa den damaligen Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf einer Reise nach Teheran und konfrontierte den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif direkt mit der Frage, warum im Iran Menschen wegen Homosexualität hingerichtet werden. Im Anschluss thematisierte er öffentlich, wie es für ihn als schwuler Reporter war, diese Frage vor Ort zu stellen. Im August 2023 sagte er im Podcast "Die Wochentester", dass sich sein Lebenspartner große Sorgen um ihn mache, wenn er aus Kriegsgebieten berichte. (dk/spot/dpa)

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