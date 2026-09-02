Wanda Sykes: "Ich mache keine Witze, die nach unten treten"

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Heute, 12:07h 5 Min.

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Erstmals als Komikerin auf der Bühne stand Wanda Sykes mit Mitte 20, in den späten 1980er Jahren. Fahrt nahm die Karriere der in Virginia geborenen Amerikanerin rund zehn Jahre später auf, als Autorin der "Chris Rock Show", aber auch mit einem ersten im Fernsehen übertragenen Stand-up-Programm.



Inzwischen kennt man Sykes, die seit 2008 mit der französischen Unternehmerin Alex Niedbalski verheiratet ist, als Schauspielerin aus Serien wie "The New Adventures of Old Christine", "Black-ish", "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Other Two" oder "The Good Fight" und als gern gesehenen Talkshow-Gast.



Doch am wohlsten fühlt sich die 62-Jährige weiterhin, wenn sie mit eigenem Programm auftritt. So wie mit ihrem aktuellen Special "Legacy", das bei Netflix zu sehen ist und Sykes eine zweite Golden-Globe-Nominierung in der Kategorie Best Performance in Stand-up Comedy einbringen könnte. Wir sprachen mit ihr im Interview.

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Ms. Sykes, in "Legacy" geht es  wie in den meisten Ihrer Stand-up-Programme  viel um die gegenwärtige politische Lage und Ihren Alltag als queere Schwarze Frau in den USA. Trotzdem sind Labels wie "politischer Humor" oder "Queer Comedy" selten die ersten, die im Zusammenhang mit Ihrem Namen fallen. Warum eigentlich?



Vielleicht weil ich gar nicht weiß, ob mir diese Labels so wichtig sind. Ob die Menschen mich als politische oder queere Komikerin wahrnehmen, ist mir weniger wichtig, als dass sie mich als lustige Komikerin wahrnehmen. Darauf kommt es mir an. Dass ich über die von Ihnen genannten Themen spreche, ist nicht per se meine Agenda. Es liegt einfach daran, dass alles, wovon ich auf der Bühne erzähle, auf meinem Leben fußt. Und ich glaube, gerade deshalb können die Leute etwas damit anfangen. Ich könnte mir keine andere Welt oder eine andere Familie ausdenken, nur für einen Witz.



Wie entscheiden Sie, welche Themen Eingang in Ihr Programm finden? Und was ist schwerer: die Leute zum Lachen zu bringen oder dazu, dass sie zuhören?



Oh, wow  dass sie zuhören! Aber erst mal zur Auswahl: Politische Themen kommen rein, wenn ich den Witz darin finde. Es gab so vieles, worüber ich in "Legacy" sprechen wollte, aber einfach keine Pointe gefunden habe. Nur ein Statement abzugeben, ist mir zu wenig, selbst wenn es ein kluges ist. Ich will immer auch lustig sein. Ich behalte nur das, worüber man lachen kann, selbst wenn man anderer Meinung ist. Dann weiß ich: Okay, so funktioniert es.



Zum Beispiel?



Ich eröffne die Show mit der Feststellung, dass sich die Lage gerade anfühlt wie der beschissenste Escape Room aller Zeiten. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber dieses Gefühl teilen wir alle, oder? Also bleibt das drin. Und damit sind wir bei Ihrer zweiten Frage: Wenn ich Sie zum Lachen bringe, bleibt bei Ihnen etwas hängen. Und vielleicht hören Sie dann zu, denken darüber nach und sehen auch mal die andere Seite. Genau das will ich. Den Gleichgesinnten wiederum möchte ich ein bisschen Hoffnung geben, nach dem Motto: Ja, wir sehen es auch, wir sehen genau das, was ihr seht. Manchmal steckt darin ein Aufruf zum Handeln  und manchmal geht es einfach nur darum, euch zum Lachen zu bringen und euch zu zeigen, dass ihr nicht verrückt seid.

Gibt es Gags, bei denen Sie aus Angst vor den Konsequenzen zögern?



Eigentlich nicht. Natürlich gibt es Witze, die ich ausprobiere und an denen ich feile, die dann aber nicht funktionieren, weil sie schlicht nicht lustig sind. Das gehört dazu, wenn man eine Show entwickelt. Aber ich mache mir keine großen Sorgen, Witze zu erzählen, die anecken könnten. Wenn sich jemand von etwas beleidigt fühlt, dann deshalb, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich mache keine Witze, die nach unten treten oder gemein sind. Ich versuche, aus einer Position der Liebe heraus zu erzählen, voller Hoffnung. Wir haben jedes Recht, wütend und frustriert zu sein. Aber mir geht es eher darum, dass wir gemeinsam frustriert sein können. Es geht um Gemeinschaft.



Auch Ihre Ehefrau und Ihre beiden Kinder sind immer wieder Thema, wenn Sie auf der Bühne stehen. Was halten die davon? Schauen sie sich Ihre Comedy-Specials überhaupt an?



Sie schauen sie sich nicht nur an, sondern waren auch dabei, als wir "Legacy" aufgezeichnet haben. Seit die Kids Teenager sind, waren sie bei jedem Special dabei. Inzwischen sind sie 17 Jahre alt, und natürlich sprechen wir über mein Programm. Manchmal bitten sie mich auch, gewisse Sachen wegzulassen. Vor allem, wenn sie etwas völlig Absurdes angestellt haben und sehen, wie es in meinem Kopf zu rattern beginnt. Dann kommt sofort: "Okay, Moment mal. Das erzählst du aber nicht, oder?" Es gibt also eine Grenze. Ich darf sie als Material verwenden, aber ich respektiere ihre Privatsphäre und erzähle nichts, was ihnen schaden oder was jemand gegen sie verwenden könnte.



| Direktlink | Trailer zum Stand-up-Special "Wanda Sykes: Legacy"

Aufgezeichnet wurde das aktuelle Programm an der Hampton University, wo Sie einst studiert haben. Was waren Sie für eine Studentin? Waren Sie damals schon lustig?



Als ich auf den Campus zurückkehrte, habe ich mich uralt gefühlt, weil ich nichts wiedererkannt habe. So viele neue Gebäude! Und mein altes Wohnheim? Längst abgerissen! Na, herzlichen Dank auch. Aber ja, ich war witzig. Meine Freund*innen sagen jedenfalls, dass ich sie zum Lachen gebracht habe. Und ich war eine gute Studentin, ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Etwas anderes hätten meine Eltern auch nicht durchgehen lassen.



Letzte Frage: Was bringt Sie selbst dieser Tage eigentlich zum Lachen?



Oh, es ist mir ein bisschen peinlich, aber: Leute, die hinfallen. Ehrlich! Meine Freund*innen schicken mir Videos von Leuten, die stürzen, und ich muss jedes Mal kichern. Weil es uns allen passiert. Über solche Missgeschicke kann ich mich köstlich amüsieren. Und über Küchenkatastrophen. Leute, die kochen, und man denkt nur: Was zum Teufel soll das sein?