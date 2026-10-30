Nachwahlbefragung: Anti-Trans-Wahlkampf hat Republikanern geschadet

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Politische Werbespots der Republikaner, die trans Personen attackieren, haben bei den US-Zwischenwahlen 2026 am 3. November ihr Ziel nicht nur verfehlt, sondern zu einem gegenteiligen Effekt geführt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Nachwahlbefragung des Meinungsforschungsinstituts Morning Consult im Auftrag der LGBTQ-Organisation GLAAD. Die Befragung wurde kurz nach der Wahl unter 2.026 registrierten Wähler*innen durchgeführt.



Bundesweit gaben 37 Prozent der befragten Wähler*innen an, dass sie Kandidierende, die Kampagnen gegen trans Personen schalteten, seltener unterstützen würden. Dem standen 18 Prozent gegenüber, die solche Werbung positiv bewerteten  ein negativer Saldo von 19 Prozentpunkten.

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Wähler*innen in konservativen Gegenden besonders kritisch

Besonders negativ war der Saldo unter Personen, die traditionell den Republikanern zugeneigt sind. In der ländlichen Wählerschaft gaben etwa 47 Prozent an, weniger geneigt zu sein, entsprechende Kandidierende zu wählen  gegenüber lediglich 13 Prozent, die eher dazu neigten. Eine überdurchschnittlich deutliche Ablehnung zeigte sich auch in den US-Südstaaten und unter Personen ohne College-Abschluss.



In Bundesstaaten mit besonders hohen Werbeausgaben oder transfeindlichen Bürgerentscheiden (unter anderem Ohio, Texas, Arizona) fiel die Ablehnung ebenfalls überdurchschnittlich deutlich aus: 46 Prozent der Wähler*innen erklärten sich weniger geneigt, Kandidierende hinter solchen Spots zu unterstützen, verglichen mit 15 Prozent Befürwortung.

Andere Sorgen im Wahlvolk

Trotz einer breiten Medienpräsenz des Themas  70 Prozent der Befragten hatten im Vormonat Berichte oder Werbung über trans Personen wahrgenommen  nannten lediglich fünf Prozent trans Themen als wahlentscheidenden Grund für ihre Stimmabgabe. Als ausschlaggebend wurden primär wirtschaftliche Faktoren genannt, insbesondere Lebenshaltungskosten (59 Prozent) sowie Kosten und Zugang zu Gesundheitsversorgung (31 Prozent).



Eine Mehrheit von 56 Prozent der Wähler*innen stufte die Rhetorik als politisches Manöver ein. 20 Prozent sahen darin den Versuch, die Wählerschaft entlang von Parteilinien zu spalten, 16 Prozent vermuteten das Buhlen um Medienaufmerksamkeit und zwölf Prozent ein Ausweichmanöver vor dringlicheren Themen. Lediglich zwölf Prozent glaubten, Politiker*innen reagierten damit auf tatsächliche Anliegen aus der Bevölkerung. "Die meisten Wählerinnen und Wähler betrachteten diese Angriffe eher als zynisches politisches Ablenkungsmanöver statt als echten Dienst an der Allgemeinheit", heißt es in dem GLAAD-Bericht.



Im Vorfeld der Wahlen wurden laut dem Bericht über 187 Millionen US-Dollar für transfeindliche Werbespots ausgegeben  darunter allein 78 Millionen Dollar in Texas. Der für seine Transfeindlichkeit berüchtigte Multimilliardär Elon Musk finanzierte einen großen Teil der Anti-Queer-Werbung (queer.de berichtete).



Queere Wähler*innen votierten fast geschlossen für Demokraten



Bei der Wahl am 3. November konnten die Demokraten den Republikanern beide Häuser der Kongresses abnehmen und damit die Macht von Präsident Donald Trump erheblich einschränken. Auch viele queere Kandidat*innen waren siegreich. Allerdings gab es in mehreren Bundesstaaten auch erfolgreiche Volksentscheide, die die Rechte von trans Menschen einschränkten (queer.de berichtete). Laut der NBC-Nachwahlbefragung entschieden sich besonders viele queere Wähler*innen für die Demokraten: Unter den acht Prozent der Wählerschaft, die sich als homo-, bisexuell oder trans definieren, votierten 86 Prozent für die Kandidat*innen der Demokraten. Unter den nichtqueeren Wähler*innen waren es nur 52 Prozent. (dk)