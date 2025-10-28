Macron-Ehepaar reicht erneut Klage gegen rechte Podcasterin ein

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Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte Macron haben in den USA eine weitere Verleumdungsklage gegen die rechte Podcasterin Candace Owens eingereicht. Gegenstand des Verfahrens sind wiederholte Falschbehauptungen, Brigitte Macron sei eine trans Frau.



Die neue Klageschrift wurde im US-Bundesstaat Tennessee geht gegen Owens persönlich vor. Zuvor hatte ein Gericht im Bundesstaat Delaware geurteilt, dass die ursprüngliche Klage vom Juli 2025 aus Zuständigkeitsgründen primär gegen Owens' dort registrierte Firmen, nicht aber vollumfänglich gegen ihre Person verhandelt werden könne.



Die Anwält*innen des Ehepaars werfen Owens vor, die nachweislich widerlegten transfeindlichen Behauptungen wissentlich weiterverbreitet zu haben. Der Klageschrift zufolge nutze Owens die Falschinformationen gezielt für ideologische Zwecke, etwa zur Ankurbelung ihres Online-Shops. "Sie hat ihren Podcast weiterhin dazu genutzt, ihre Lügen über die Macrons auszubauen, Merchandise-Artikel zu verkaufen, die sich über die Macrons lustig machen, und auf Grundlage ihrer 'Berichterstattung' über die Macrons Spenden zu sammeln", heißt es in der 411-seitigen Klageschrift.

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Macrons betonen: Es ist nicht ehrverletzend, trans zu sein

Während die Macrons Owens' Inhalte als "nachweislich falsche und verheerende Lügen" bezeichneten, betonte das Ehepaar: "Es ist weder beschämend noch ehrverletzend, ein Mann, transgeschlechtlich oder schwul zu sein. Owens' Aussagen sind diffamierend, weil sie den Macrons vorwerfen, Frankreich und die Welt seit Jahrzehnten darüber zu belügen, wer Frau Macron ist  und Verbrechen begangen zu haben, um diese angebliche Lüge zu vertuschen."



Die 73-jährige Brigitte Macron zog auch in Frankreich vor Gericht, um gegen Behauptungen vorzugehen, sie sei als Mann auf die Welt gekommen. Erst im Januar wurden in diesem Zusammenhang zehn Personen wegen Cybermobbings verurteilt (queer.de berichtete).



Macron zählt wegen seines pro-europäischen und liberalen Kurses zu den Hauptfeinden der internationalen Rechten. Owens macht bereits seit Jahren Stimmung gegen den französischen Staatschef und dessen Ehefrau  und hat dabei ein großes Publikum: Die 37 Jahre alte Influencerin hat 6,1 Millionen Abonnent*innen auf YouTube und sogar 7,7 Millionen auf der Plattform X. Owens stützt ihre Behauptung zu Brigitte Macrons angeblicher trans Identität nicht auf eigene Belege oder Dokumente, sondern hat eine bereits vor Jahren im französischen verschwörungsideologischen Milieu entstandene Falscherzählung übernommen.



Owens gilt als eine der bedeutendsten Kritikerinnen von "Black Lives Matter" und Vertreterin eines afroamerikanischen Rechtspopulismus. Sie unterstützt Donald Trump und wird von vielen US-Medien als rechtsextrem eingestuft. Zudem ist sie für ihre queerfeindlichen Ansichten berüchtigt. So warf sie 2022 dem Disney-Konzern vor aus "Pädokriminellen und Pädophilen" zu bestehen, weil sich die Firma gegen das queerfeindliche "Don't Say Gay-Gesetz" engagierte. Die LGBTI-Organisation GLAAD stellte außerdem eine Reihe von transfeindlichen Äußerungen von Owens zusammen: Daraus geht unter anderem hervor, dass sie Trans-Organisationen als "satanisch" diffamierte.

Zuletzt sorgte Owens mit Verschwörungstheorien um die Ermordung des Rechtsextremen Charlie Kirk im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Sie suggerierte wiederholt, "zionistische Kräfte" und israelische Geheimdienste hätten ihre Hände im Spiel gehabt. Selbst Republikaner warfen ihr vor, damit antisemitische Klischees zu bedienen. (dk)