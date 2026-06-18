BVB fordert Nmecha zum Verzicht von evangelikaler Jubelgeste auf

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Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reagiert auf anhaltende Kritik an Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha und dessen wiederholter Verwendung einer umstrittenen Torjubel-Geste. Wie der WDR am Dienstag berichtete, soll der 26-jährige Mittelfeldspieler künftig darauf verzichten, nach Treffern symbolisch eine Krone abzulegen. Zudem will der Verein das evangelikale Netzwerk "Ballers in God" (BiG) dazu auffordern, Nmecha nicht mehr zu Werbezwecken zu nutzen.



Auslöser der aktuellen Debatte war eine Stellungnahme der BVB-Fan- und Förderabteilung vom Sonntag. Darin warfen die Fans dem Netzwerk BiG vor, "ein Weltbild [zu] verbreiten, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Lebensweise oder ihrer persönlichen Entscheidungen abgewertet oder ausgegrenzt werden" (queer.de berichtete).

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BiG hält Homosexualität pauschal für eine Sünde

Recherchen des WDR-Magazins "Monitor" hatten im Sommer offengelegt, dass in internen Beratungs-Chats der Organisation Homosexualität pauschal als Sünde eingestuft und Schwangerschaftsabbrüche als "Satans Plan" bezeichnet werden.



Nmecha hatte die Geste  das Abnehmen und Platzieren einer imaginären Krone auf dem Rasen  am vergangenen Samstag nach zwei Toren gegen die SV Elversberg erneut gezeigt. Die Symbolik entstammt der BiG-Kampagne "The King's Return", über die das Netzwerk auf Instagram regelmäßig Profisportler inszeniert.

BVB-Präsident Watzke teilt Kritik

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke erklärte nach WDR-Informationen am Montagabend vor der Mitgliederversammlung der Fanabteilung, die Kritik an der Symbolik inhaltlich weitgehend zu teilen, wenngleich er betonte, dass Nmecha intern stets respektvoll aufgetreten sei. Der Torjubel und vor allem die Nutzung dieser Symbolik stoße ihm aber wie vielen Fans auf. Zuvor hatten bereits BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sowie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) angekündigt, das Gespräch mit dem Spieler zu suchen.



Nmecha selbst reagierte via Instagram und sprach von "Missverständnissen". "Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern", behauptete er (queer.de berichtete).



Allerdings ist Nmecha ein Wiederholungstäter, der auf Social Media gerne gegen queere Menschen austeilt: 2023 teilte er etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Nach Kritik verteidigte Nmecha seine transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete). (dk)