Trauer um eine Berliner Ikone: Aktivist und Tunten-Legende Ichgola Androgyn ist tot



Ichgola Androgyn in den Achtzigerjahren (Bild: Schwules Museum)

Heute, 15:22h 3 Min.

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Die queere Community in Berlin trauert um eine ihrer prägendsten und warmherzigsten Stimmen: Bernd Boßmann, vielen besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ichgola Androgyn, ist am Montagmorgen verstorben. Der Schauspieler und Schwulenaktivist erlag im Alter von 66 Jahren einer Krebserkrankung.



Geboren in Nordrhein-Westfalen, fand Boßmann in den 1980er-Jahren im damaligen West-Berlin sein politisches wie künstlerisches Zuhause, etwa als Mitglied der Tunten-Ensembles Ladies Neid und O-Ton-Piraten. Als Ichgola Androgyn sprengte er/sie starre Geschlechterrollen und Konventionen weit vor dem heutigen Diskurs um Nicht-Binarität. Auf der Bühne verband Ichgola Androgyn bissige Satire mit radikaler Politisierung  stets mit der Überzeugung, dass Glamour und Aktivismus keine Gegensätze sind. Außerdem engagierte sich der gelernte Krankenpfleger im Kampf gegen Aids, etwa in der Act-Up-Bewegung. Er gehörte zu jenen, die das Überleben, das Trauern und das Feiern der Berliner Szene untrennbar miteinander verwoben.

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Einem breiten Publikum wurde Boßmann vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur Rosa von Praunheim bekannt, darunter in Meilensteinen des queeren Kinos wie "Ein Virus kennt keine Moral" (1986) oder "Ich bin meine eigene Frau" (1992). Von Praunheim setzte 2002 Ichgola Androgyn und ihren Mitstreiterinnen in "Tunten lügen nicht" ein Denkmal.

Abschiedskultur ohne Berührungsängste: Das Café finovo



Sein vielleicht nachhaltigstes Vermächtnis schuf Boßmann abseits der Scheinwerfer im Berliner Stadtteil Schöneberg. Auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof  der letzten Ruhestätte unzähliger queerer Persönlichkeiten wie Rio Reiser und Ovo Maltine sowie vieler an den Folgen von Aids Verstorbener  eröffnete er das Café finovo. Es gilt als erstes Friedhofscafé Deutschlands und ist bekannt für seine friedliche, fast verwunschene Atmosphäre, hausgemachte Kuchen und Kaffeespezialitäten.

Boßmann verwandelte einen Ort der Trauer in einen Ort der Begegnung, an dem der Tod enttabuisiert und das Leben gefeiert wurde. Der Dokumentarfilm "Garten der Sterne" (2017) von Pasquale Plastino und Stéphane Riethauser porträtiert den Friedhof und stellt Bernd Boßmann ins Zentrum des Geschehens. Für sein langjähriges soziales Engagement und seinen Einsatz für das Gemeinwohl wurde er unter anderem mit dem Verdienstorden des Landes Berlin geehrt.

"Ichgola Androgyn / Bernd Boßmann war ein Mensch, der die queere Geschichte Berlins auf unverwechselbare Weise mitgeschrieben hat", erklärte das Schwule Museum Berlin in einem Nachruf. Sein persönlicher Nachlass sei auf seinen Wunsch hin bereits in das Archiv des Schwulen Museums aufgenommen worden. "Damit bleibt nicht nur die Erinnerung an eine außergewöhnliche Persönlichkeit bewahrt, sondern auch das Zeugnis eines lebensbejahenden queeren Aktivismus, der die Stadt verändert hat  und dessen Geschichte weitererzählt werden muss." (cw)