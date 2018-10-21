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Der Komiker und Bestsellerautor von Kinderbüchern, David Walliams (55), wurde als der bislang anonym gebliebene britische Prominente enttarnt, dem sexuelles Fehlverhalten gegenüber "Mädchen und jungen Frauen" vorgeworfen wird. Walliams ist vor allem durch die Sketchreihe "Little Britain" (2003-2006) bekannt, in der er an der Seite des schwulen Komikers Matt Lucas (52) die alltägliche Exzentrik der britischen Bevölkerung persiflierte  und dabei auch oft in queere Rollen schlüpfte.



Zwei der Frauen waren nach eigenen Angaben erst 15 Jahre alt, als sie Walliams kennenlernten. Heute sind sie in ihren Dreißigern und behaupten, der britische Comedian habe sie damals "gegroomt". Darunter versteht man das gezielte Ansprechen von Minderjährigen durch Erwachsene mit dem Ziel, sexuellen Kontakt anzubahnen. Die Erfahrung belaste sie seit fast zwei Jahrzehnten. Ihre Schilderungen sind Teil einer gemeinsamen Recherche des "Guardian" und von ITV News. Die Journalisten sprachen dafür mit 30 Quellen, die nach eigenen Angaben aus erster Hand berichten.



Der Vorwurf: Einer der bekanntesten TV-Stars und erfolgreichsten Kinderbuchautoren Großbritanniens soll seine Macht und Berühmtheit ausgenutzt haben, um sexuelle Kontakte zu jungen Frauen und Teenagerinnen zu suchen. Walliams bestreitet jedes Fehlverhalten.

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Von "Little Britain" bis zum Verlag

Die Anschuldigungen umfassen viele Jahre. Sie reichen vom Durchbruch mit der BBC-Sketchshow "Little Britain" bis in die Zeit, in der Walliams als Juror von "Britain's Got Talent" zum festen Inventar des Samstagabends wurde. Auch über die Familienshow soll er angeblich Frauen nachgestellt haben. Bei seinem früheren Verlag HarperCollins habe er eine sexuelle Beziehung zu einer jungen Mitarbeiterin gehabt.



HarperCollins hatte sich bereits im Dezember 2025 von seinem Bestsellerautor getrennt, Berichten zufolge nach einer internen Untersuchung zu "unangemessenem Verhalten" gegenüber jungen Mitarbeiterinnen. Ein Sprecher verwies auf die damalige Erklärung, wonach keine neuen Titel von Walliams mehr erscheinen.

Richter stellt Pressefreiheit über Verbot

Dass die Vorwürfe erst jetzt öffentlich werden, liegt an einem Rechtsstreit. Walliams wollte die Veröffentlichung vor dem High Court verhindern und scheiterte. Vor Gericht wurde bekannt, dass er zweimal versucht habe, Suizid zu begehen, nachdem ihn die Medien im Mai mit den Aussagen konfrontiert hatten. Kurz vor der Anhörung wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er sich weiterhin aufhält. Seine Anwälte betonten, dies sei kein Zeichen von Schuld, sondern Ausdruck der Angst vor öffentlicher Schande, die auf ein Kindheitstrauma zurückgehe.



Richter Nicklin erkannte ein ernstes Suizidrisiko an und sah auch für Walliams' Sohn im Teenageralter gravierende Folgen. Die Recherche betreffe aber Fragen von erheblichem öffentlichem Interesse. Zudem schütze der Staat Walliams bereits durch die Unterbringung. Ein Verbot wäre ein "außergewöhnlich schwerwiegender Eingriff" in die Pressefreiheit. Inzwischen bestätigten Walliams' Anwälte demnach, dass er das Urteil nicht anfechten wird.



"Ich bin kein sexuelles Raubtier"



In einem Brief an die Journalisten räumt Walliams ein, er habe sich gegenüber Frauen, mit denen er lockere sexuelle Beziehungen hatte, zuweilen gedankenlos verhalten. Ein Machtgefälle sei unvermeidlich, wenn eine der beiden Personen berühmt ist. "Diese Macht zu missbrauchen, ist jedoch etwas völlig anderes, und das habe ich nie getan."



Und weiter: "Ich bin kein sexuelles Raubtier. Ich habe kein Gesetz gebrochen, aber es erschüttert mich, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis 20 Jahren getroffen habe, nun Schmerz oder Wut mir gegenüber äußern." Auch Vorwürfe sexueller Belästigung am Arbeitsplatz weist er laut seinen Anwälten zurück. (spot/cw)