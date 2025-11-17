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"Insomniac City"

Neuer Film: Jonathan Bailey und Bill Nighy werden ein Liebespaar

Jonathan Bailey hat sich eine neue Hauptrolle gesichert. Im Film "Insomniac City" von Regisseur Dominic Cooke wird er an der Seite von Bill Nighy zu sehen sein. Die Vorlage für die Geschichte liefert eine Liebe, die es wirklich gegeben hat.


Jonathan Bailey (li.) und Bill Nighy haben ein neues Filmprojekt (Bild: IMAGO / ABACAPRESS, Carlos Delgado / wikipedia)

Der offen schwule "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey (38) wird im Film "Insomniac City" eine Hauptrolle übernehmen, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Bailey fungiert bei dem Projekt nicht nur als Schauspieler, sondern gehört auch zum Produzententeam. Regie führt Dominic Cooke.

Neben Bailey ist "Tatsächlich Liebe"-Star Bill Nighy (76) mit an Bord. Die beiden werden in dem Film nach einer wahren Geschichte zum Liebespaar: Bailey verkörpert den Schriftsteller und Fotografen Bill Hayes (geb. 1961), Nighy übernimmt die Rolle des Neurologen Oliver Sacks (1933-2015).

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Ein Neuanfang nach dem Verlust

Grundlage des Films sind Hayes' Memoiren, die 2017 erschienen sind. Darin beschreibt er, wie er nach einem schweren Verlust San Francisco hinter sich lässt und nach New York kommt. Dort versucht er, sein Leben neu zu ordnen. Dabei verliebt er sich unverhofft in die Stadt und in Oliver Sacks.

Die Beziehung habe das Leben beider Männer in Sacks' letzten Jahren grundlegend verändert, heißt es in dem Bericht. Die Beschreibung des Projekts kündigt "ein intimes und erhebendes Porträt von Trauer, Hoffnung, Gemeinschaft und zweiten Chancen sowie der bemerkenswerten Möglichkeit, Liebe zu finden, wenn man sie am wenigsten erwartet" an. Als Kulisse dient New York City.

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Der "Poet Laureate der Medizin"

Welchen Stellenwert Oliver Sacks hatte, zeigt eine Würdigung: Die "New York Times" nannte ihn den "Poet Laureate der Medizin". Gefeiert wurde er für die Menschlichkeit und Neugier, mit der er an seine Arbeit heranging. Seine Schriften und seine Forschung machten ihn zu einer der prägendsten Stimmen der modernen Medizin.

Zu seinen bekanntesten Büchern zählen "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte" und "Zeit des Erwachens". Letzteres hat es bereits auf die Leinwand geschafft: Die Verfilmung mit Robin Williams und Robert De Niro in den Hauptrollen wurde für den Oscar nominiert.

Hayes schrieb am Drehbuch mit

Das Drehbuch zu "Insomniac City" hat Bill Hayes gemeinsam mit Regisseur Cooke verfasst. Produziert wird der Film von Troy Lum und Andrew Mason für ihre britisch-australische Firma Brouhaha Entertainment. Neben Bailey sitzen außerdem Mike Goodridge und Gabrielle Tana mit im Produzentenboot. Wann die Dreharbeiten beginnen und wann "Insomniac City" in die Kinos kommt, geht aus dem Bericht nicht hervor. (spot/cw)

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