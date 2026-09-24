Wie transfeindliche Stimmungsmache in sich zusammenbricht

Von Christian Höller

Heute, 06:06h 5 Min.

Heute, 06:06h 5 Min.

Die trans Community hat es in Österreich schwer genug. Das Gesundheitssystem weist massive Mängel und Missstände bei der Versorgung von trans Personen auf. So wurde Ende August bekannt, dass eine mutmaßlich vergewaltigte trans Frau von zwei Krankenhäusern abgewiesen wurde (queer.de berichtete).



Hinzu kommt die Frustration in der queeren Community über den Umgang mit dem Fall Walter/Waltraud P. Denn das Thema wurde von Boulevardmedien breit ausgeschlachtet. Die rechtsextreme Freiheitliche Partei (FPÖ) sah den Fall als Ergebnis einer "linken, woken Genderideologie". In der Causa dominierten über Monate hinweg reißerische Schlagzeilen. In sozialen Medien wurden trans Personen lächerlich gemacht.



Queere Organisationen kritisierten die teilweise unseriöse Berichterstattung scharf. "Unvollständige und verzerrte Recherchen gefährden trans Menschen real", betonte Ann-Sophie Otte, Obfrau der Hosi Wien, der größten queeren Organisation Österreichs. "Es gibt immer Personen mit krimineller Energie, die versuchen, den Staat auszunutzen." Otte appellierte an die Medien: "Wer ohne gründliche Recherche berichtet, macht sich zum Spielball politischer Stimmungsmache. Seriöse Berichterstattung schützt Menschen und verhindert Hetze."

- Werbung -



Änderung des Geschlechtseintrags rückgängig gemacht

Der mehrfach vorbestrafte Ex-Bordellchef Walter P. hatte Anfang 2025 seinen Geschlechtseintrag von "männlich" auf "weiblich" ändern lassen und trat seither als "Waltraud" auf. Diese Änderung hat das Landesverwaltungsgericht Wien nun rückgängig gemacht. In seinem Urteil stellt das Gericht klar, dass bei Walter P. kein Fall von Transidentität vorliege. Die Änderung des Geschlechtseintrags erweise sich als unrichtig.



Walter P. wurde im Vorjahr wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Medienrummel um die ehemalige Wiener Rotlichtgröße war zuletzt enorm. Walter P. setzte sich in zahlreichen Interviews für Boulevardmedien in Szene. Wegen der Änderung des Geschlechtseintrags bestand er darauf, in ein Frauengefängnis zu kommen. In einem Interview erklärte er: "Ich freue mich besonders aufs gemeinsame Duschen und Spazierengehen mit Frauen. Ich mache mir dort mit den Damen eine gute Zeit."



Walter P. wollte als Frau auch früher in Rente gehen. Denn in Österreich ist das Regelpensionsalter für Frauen derzeit niedriger als bei Männern. Eine Schlagzeile lautete: "Wiener ändert Geschlecht und darf früher in Pension." Die Boulevardmedien vermittelten die Botschaft, dass es ganz einfach sei, mit einer Geschlechtsänderung bestimmte Privilegien zu bekommen.



Das Gericht fand zum Verhalten von Walter P. scharfe Worte. So heißt es im Urteil, "anhand des in der mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Eindrucks" liege für das Verwaltungsgericht Wien nahe, "dass die beschwerdeführende Partei  wie von ihr selbst geschildert  als Reaktion auf eine Aufforderung zum Haftantritt den Entschluss gefasst hat, eine Änderung ihres Geschlechtseintrags zu erwirken, um einerseits die Haftstrafe in einem für sie attraktiveren Frauengefängnis absitzen zu können". Andererseits liege für das Gericht nahe, dass es Walter P. darum gehe, sich an der Justiz zu rächen und einen Skandal zu provozieren.



Hoffnung auf weitere Monetarisierung



"In weiterer Folge hat die beschwerdeführende Partei versucht, diesen Schritt zu monetarisieren und möglichst große mediale Aufmerksamkeit zu erlangen, sei es aus Lust am Stehen im Mittelpunkt oder der Hoffnung, dadurch eine weitere Monetarisierung vorantreiben zu können". Dabei habe "die beschwerdeführende Partei die Gelegenheit genutzt, ihren politischen Ansichten eine Bühne zu geben und die Änderung ihres Geschlechtseintrags aktivistisch als Statement gegen die geltende Rechtslage zu verwenden".



Dass Walter P. nicht gern im Rampenlicht stehe und er den "ganzen Medienrummel nicht gebraucht hätte", wie er vor dem Verwaltungsgericht Wien angegeben habe, überzeugte das Gericht nicht "angesichts des bewussten Gangs in die Öffentlichkeit, der weiteren öffentlichen Eskalation der Angelegenheit und der dabei offenkundig empfundenen Lust an der Aufmerksamkeit".

Wollte Staat "verarschen"

Laut Angaben des Gerichts habe Walter P. in Interviews erklärt, dass seine Motivlage für den Wechsel des Geschlechtseintrags der Wunsch gewesen sei, die "Justiz zu ärgern". Er habe sich provoziert gefühlt und daraufhin den Entschluss gefasst, eine Änderung des Geschlechtseintrags zu beantragen. Walter P. habe auch bejaht, damit den Staat "verarschen" zu wollen und dass es ihm um ein "Zurückbeißen" gehe.



Walter P. habe im verwaltungsgerichtlichen Verfahren erklärt, die in den bezahlten Interviews genannten Motive für die Änderung seines Geschlechtseintrags seien ihm vorgegeben worden. Er sei vor und während der Interviews gebrieft worden, das sei "eben der Boulevar[d]". Zugleich habe er eingeräumt, die Briefings seien nicht so weit gegangen, dass ihm "genau diese Aussage jemand vorgegeben hätte". Vorgegeben worden sei lediglich der inhaltliche Rahmen der Gespräche, nicht aber der Wortlaut  Vorgaben "Wort für Wort" habe es nicht gegeben.



Das Verwaltungsgericht Wien hält es zunächst für plausibel, dass im Kontext dieser Interviews "eine gewisse Zuspitzung von Aussagen und Inhalten" eingefordert worden sei. Doch das Gericht hält es für nicht plausibel, dass die angegebenen Motive für die Änderung des Geschlechtseintrags, wie das Ärgern der Justiz, das Absitzen einer Haftstrafe im Frauengefängnis, um mit anderen Insassinnen duschen zu können, oder die Wahrnehmung eines vom Staat aufgelegten "Elfmeters" reine Erfindungen sein sollen.



Es ist für das Verwaltungsgericht Wien auch nicht nachvollziehbar, warum eine von den Medien allenfalls erwartete Zuspitzung und Überzeichnung für Walter P. Anlass gewesen sein soll, tatsachenwidrige Behauptungen ohne jeden Realitätsbezug zu erfinden.



Widersprüchliche Angaben zur weiblichen Geschlechtsidentität



Zum erstmaligen Auftreten einer weiblichen Geschlechtsidentität habe Walter P. in den bisherigen Äußerungen widersprüchliche Angaben gemacht. Aus den zeitlich und gewichtend unterschiedlichen Angaben ist für das Verwaltungsgericht Wien eine Beliebigkeit erkennbar, "die nahelegt, dass sich die beschwerdeführende Partei im jeweiligen Kontext zu ihrer weiblichen Geschlechtsidentität entsprechend der angenommenen Erwartungshaltung ihres Gegenübers äußert, um dieses Gegenüber vom Bestehen einer weiblichen Geschlechtsidentität zu überzeugen bzw. um diese situativ stimmig darzustellen". Jedenfalls ist für das Gericht aus diesen Angaben "kein gefestigtes Persönlichkeitsmerkmal einer weiblichen Geschlechtsidentität, das seit einem bestimmten Zeitpunkt stabil besteht, erkennbar".



Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Anwältin von Walter P. kündigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts an.