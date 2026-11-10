Endgültiges Urteil: Homosexualität in Trinidad und Tobago nicht mehr strafbar

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Ein hohes Berufungsgericht in London hat die Kriminalisierung gleich­geschlechtlichen Sexes in der ehemaligen britischen Kolonie Trinidad und Tobago in einer verbindlichen Entscheidung für nicht verfassungsgemäß erklärt. Nach einem langen Rechtsstreit gab das britische Privy Council, die letzte Berufungsinstanz vieler ehemaliger Gebiete des britischen Empire, der Klage eines schwulen Mannes statt.



Die Teile des entsprechenden Gesetzes, die die Grundrechte der homo­sexuellen Menschen verletzten, müssten nun "im Einklang mit der Verfassung so ausgelegt werden, dass klar wird, dass sie nicht dazu dienen, private, einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen gleichen Geschlechts unter Strafe zu stellen", entschieden die Richter*­innen.



Im Mittelpunkt stand das Gesetz über Sexualstraftaten aus dem Jahr 1986. Dieses übernahm nicht nur die jahrhundertelange Verfolgung homo­sexueller Handlungen aus der Kolonialzeit, sondern verschärfte sogar die Vorschriften eines Vorgänger-Gesetzes aus dem Jahr 1925.

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Gericht: Liebevolle Beziehungen sind für alle Menschen wichtig

Der Mann aus Trinidad und Tobago reichte 2017 in seinem Land Klage gegen das Gesetz ein. Der High Court des karibischen Staates urteilte daraufhin 2018, dass die Kriminalisierung sexueller Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Erwachsenen im Privaten verfassungswidrig sei (queer.de berichtete). Die Entscheidung wurde jedoch 2025 von einem Berufungsgericht wieder aufgehoben (queer.de berichtete)



Der Kläger zog mit dem Fall dann vor die höchste Berufungsinstanz in London, die nun ihr Urteil fällte. Die bloße Tatsache, dass ein "repressives Gesetz aus der Kolonialzeit" erhalten geblieben sei und deswegen als traditionell gelte, sei keine ausreichende Rechtfertigung, um es beizubehalten, hieß es in dem Urteil. Eine tiefe Verbindung zu einem anderen Menschen durch eine liebevolle Beziehung aufzubauen, sei zudem ein grundlegendes Bedürfnis aller Menschen.

Viele Karibikstaaten bestrafen Homosexualität

Das Urteil gilt als Meilenstein für queere Menschen in Trinidad und Tobago  und darüber hinaus. In vielen ehemaligen britischen Karibikkolonien sind homosexuelle Handlungen auch im privaten Lebensbereich immer noch strafbar.



Trinidad und Tobago liegt im südlichen Teil der Karibik, direkt vor der Küste Venezuelas. Seit 1962 ist das Land unabhängig. 1976 wurde es zur Republik. Das Berufungsgericht in London blieb auch nach der Unabhängigkeit die letzte Instanz für Berufungen gegen Urteile der Gerichte des Landes. (dpa/mize)