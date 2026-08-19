Julia Garner über Madonna-Biopic: Es ändert sich stündlich

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Julia Garner (32) kann derzeit nicht sagen, ob sie Madonna (68) jemals vor der Kamera verkörpern wird. Die Pop-Ikone hatte die Schauspielerin persönlich für die Rolle in ihrem Biopic ausgewählt, das seit mehreren Jahren in Planung ist. Auf die Frage, ob das Projekt noch vorankomme, antwortete Garner im Interview mit der US-Sendung "CBS Sunday Morning" knapp: "Ich weiß es nicht." Dann schob sie nach: "Es ändert sich gewissermaßen stündlich."



Offen ist demnach nicht nur, wann gedreht wird, sondern sogar, ob Madonnas Leben am Ende als Kinofilm oder als Serie erzählt wird.

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Erst Universal, dann Netflix

Die Geschichte des Projekts hat selbst das Zeug zum Drehbuch. Angekündigt wurde das Biopic bereits 2020. Madonna wollte selbst Regie führen und schrieb das Skript gemeinsam mit Diablo Cody und Erin Cressida Wilson. Im Januar 2023 folgte der Rückschlag: Universal Pictures habe den Film gestoppt, hieß es damals in Berichten.



Die Sängerin ließ sich davon nicht beirren. Im Juli 2024 deutete sie an, wieder an einem Drehbuch über ihr Leben zu arbeiten. 2025 meldete "Deadline" exklusiv, dass sich Madonna mit Netflix zusammengetan habe. Ihre Geschichte solle nun als Serie entstehen, entwickelt gemeinsam mit Shawn Levy.

"Ich habe eine tolle Freundin gewonnen"

Garner selbst nimmt die Ungewissheit erstaunlich gelassen. "Das liegt nicht in meiner Hand", sagte der "Weapons"-Star in der Sendung. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Film gemacht wird. Aber ich habe auch das Gefühl, egal was passiert, ich habe eine tolle Freundin gewonnen. Ich liebe Madonna. Ich finde sie unglaublich."



Dass diese Freundschaft keine Floskel ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen Monate. Garner war in Madonnas Film "Confessions II" zu sehen und stand bei den diesjährigen VMAs gemeinsam mit der Sängerin auf der Bühne.



Was sie von der Queen of Pop gelernt hat, bringt die Schauspielerin auf einen schlichten Nenner: "Sie arbeitet. Sie hat mir beigebracht, wie man arbeitet."



Schon 2025 kein klares Signal



Ganz neu ist die vage Auskunft allerdings nicht. Bereits im September 2025 hatte Garner dem "W Magazine" gesagt, das Madonna-Biopic sei noch in Arbeit. Mehr als ein Jahr später hat sich an diesem Stand offenbar wenig geändert. (spot/cw)