Spionagevorwurf wegen LGBTI-Förderung: Böll-Mitarbeiterin in Istanbul verhört

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Die türkische Justiz hat eine Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung wegen des Vorwurfs der "politischen oder militärischen Spionage" vorübergehend festgenommen. Yonca Verdioglu Sik, die als Programmkoordinatorin im Istanbuler Büro der Grünen-nahen Stiftung arbeitet, kam am Dienstag nach mehr als einer Stunde Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft wieder frei, wie das unabhängige Nachrichtenportal Bianet berichtete. Sik ist mit dem oppositionellen Abgeordneten und Journalisten Ahmet Sik von der Arbeiterpartei der Türkei (TIP) verheiratet.



Laut Bianet war die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an Siks Wohnung im Istanbuler Stadtteil Beyoglu erschienen und hatte ihr mitgeteilt, dass gegen sie ermittelt werde. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die Feministin in den Justizpalast im Stadtteil Caglayan gebracht. Nach Angaben der Zeitung "Birgün" kamen zahlreiche Menschen zum Gericht, um ihre Unterstützung zu zeigen.

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Befragung zur Tätigkeit der Stiftung

Bei der Vernehmung sei Sik zu ihrer Tätigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung, zur Arbeitsweise der Einrichtung, zu ihren Aktivitäten und zu den Zahlungen, die sie erhalten habe, gefragt worden, erklärte ihre Anwältin. Speziell sei es um die Zusammenarbeit mit dem LGBTI-Verein Kaos GL gegangen. Ihre Mandantin habe ihre Tätigkeit transparent dargestellt und ihrerseits erläutert, wie die Stiftung arbeite. Das Ermittlungsverfahren sei "bedenklich und beunruhigend". Zudem habe sie erfahren, dass gegen Sik ein Ausreiseverbot vorliege. Laut der Zeitung "Karar" war dieses bereits vor rund einem Monat im Rahmen der Ermittlungen verhängt worden.



Nach Angaben des Nachrichtenportals Medyascope fragte die Staatsanwaltschaft Sik auch nach 205 einzelnen Zahlungen auf das Konto des türkischen Böll-Vereins. Zudem sei sie zu einer Äußerung des Istanbuler Büroleiters der Stiftung, Kristian Brakel, befragt worden, der nach dem Putschversuch von 2016 gesagt haben soll, das Land sei gespalten. Die regierungsnahe Zeitung "Yeni Akit" veröffentlichte angebliche Auszüge aus dem Vernehmungsprotokoll und stellte Siks Angaben zur Zusammenarbeit mit LGBTI-Organisationen als "Geständnis" dar.

Opposition: Festnahme wegen ihres Ehemannes

Der TIP-Vorsitzende Erkan Bas erklärte im Parlament in Ankara, es gebe nur einen einzigen Grund für die Festnahme: dass Sik die Ehefrau von Ahmet Sik sei. Yonca Sik sei zudem eine Mitstreiterin im Kampf für die Freiheit von Frauen in der Türkei. Der Journalist Ahmet Sik hatte in der Vergangenheit selbst zweimal in Haft gesessen.



Sik war bereits zuvor ins Visier regierungsnaher Medien geraten. Laut Bianet hatte die Zeitung "Yeni Safak" gegen sie Stimmung gemacht. Medyascope zufolge hatte zudem ein Kommentator des Senders TV100 Ende September in sozialen Medien auf ihre langjährige Arbeit für die Böll-Stiftung hingewiesen und die Stiftung in die Nähe politischer Einflussnahme gerückt.



Regierungsnaher Sender bezichtigte LGBTI-Vereine



Im September hatte es in der Türkei landesweite Razzien unter anderem bei LGBTI-Vereinen gegeben, zahlreiche Personen wurden festgenommen (queer.de berichtete). Die Justiz wirft ihnen etwa Obszönität und Prostitution vor. Justizminister Akin Gürlek hatte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erklärt, eine Untersuchung der Finanzberichte der Vereine habe ergeben, dass hohe Geldbeträge von öffentlichen Einrichtungen aus dem Ausland überwiesen wurden.



Regierungsnahe türkische Sender hatten berichtet, aus offiziellen Prüfberichten des Gouverneursamtes Istanbul gehe hervor, dass die Vereine nicht im Sinne ihrer Gründungszwecke gehandelt hätten. Genannt wurde dabei auch ein Verein, den unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung in der Vergangenheit  zuletzt 2023  unterstützte. Die Heinrich-Böll-Stiftung wehrt sich gegen den Vorwurf, Vereine unrechtmäßig finanziert zu haben.



Auch Kaos GL steht seit Längerem unter Druck: Die Chefredaktion des gleichnamigen Nachrichtenportals, Yildiz Tar, saß im Sommer rund einen Monat in Untersuchungshaft (queer.de berichtete). (dpa/cw)