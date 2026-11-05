Studie: Wie Hormone den Körper von trans Menschen verändern

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Wie verändert eine geschlechtsangleichende Hormontherapie den Körper von trans Personen? Dieser Frage geht ein Forschungsteam der Universität Leipzig in einer neuen Studie nach. Die zweite Phase der sogenannten "Hormones and Health"-Studie soll Anfang 2027 beginnen und zwei Jahre dauern, wie die Hochschule anlässlich der Transgender Awareness Week vom 13. bis 19. November mitteilte.



"Uns interessieren zwei große Fragestellungen: Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat eine Hormontherapie für trans Personen? Und was lernen wir dabei grundsätzlich darüber, wie Östrogen und Testosteron im menschlichen Körper wirken?", sagte Studienleiter Haiko Schlögl.



Die Teilnehmenden werden vor Beginn der Hormontherapie sowie nach drei, sechs, zwölf und 24 Monaten untersucht. So lassen sich Veränderungen bei derselben Person genau beobachten. Das Team will unter anderem herausfinden, wie sich Muskel- und Fettanteil, Energieverbrauch und Blutgefäße verändern. In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften soll zudem per MRT untersucht werden, ob sich bestimmte Hirnregionen verändern.

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Trans Frauen nehmen Temperatur feiner wahr

An der ersten Studienphase hatten rund 40 trans Personen teilgenommen, je zur Hälfte trans Frauen und trans Männer. Ein erstes Ergebnis wurde in diesem Jahr in der Fachzeitschrift "Communications Medicine" veröffentlicht: Bei trans Frauen nahm unter der Behandlung mit Östrogen und einem Testosteronblocker die Empfindlichkeit für Wärme und Kälte auf der Haut zu  ungefähr in dem Ausmaß, in dem sich cis Frauen und cis Männer bekanntermaßen unterscheiden.



"Unsere Ergebnisse sind die ersten Hinweise darauf, dass sich unter der geschlechtsangleichenden Hormontherapie auch das Temperatur-Wahrnehmungssystem der Haut dem neuen 'hormonellen Geschlecht' anpasst", so Schlögl. Die genauen Mechanismen müssten noch erforscht werden.

Mehr Wissen für bessere Begleitung

Über mögliche gesundheitliche Folgen der Hormontherapie sei weiterhin zu wenig bekannt, etwa beim Herz-Kreislauf-System oder bei der Blutgerinnung, erklärte Schlögl. "Nur wenn wir mögliche Risiken genauer kennen, können wir Menschen darüber aufklären und untersuchen, wie sie sich verringern lassen."



Der Mediziner sieht zudem Bedarf an mehr Praxen, die trans Personen während einer Hormontherapie betreuen können. Eine Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hatte in diesem Jahr für Regionen in Norddeutschland einen Mangel an spezialisierten Angeboten und erfahrenen Fachkräften sowie teils weite Wege zur Versorgung festgestellt.



Für die neue Studie sucht das Leipziger Team noch cis Frauen und cis Männer als Vergleichspersonen. (cw)