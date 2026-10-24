Erster Andrang war Nachholeffekt: Neue Zahlen zum SBGG aus Hessen

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Im zweiten Jahr nach Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes haben weniger Personen in Hessen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Nach Angaben mehrerer Städte gingen im Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 weniger Anträge als im selben Zeitraum des Vorjahres ein. Auch andere Bundesländer zeigten eine geringere Nachfrage (queer.de berichtete). Das Selbstbestimmungsgesetz trat am 1. November 2024 in Kraft.



Die insgesamt meisten Anträge wurden in Frankfurt gestellt: 581. Davon gingen 444 noch im ersten Jahr des Gesetzes ein. Seit November 2025 kamen nur noch 137 weitere dazu. Deutlich weniger Anträge erhielt die Stadt Hanau. Dort wurden im ersten Jahr 29 Anträge gestellt, im zweiten Jahr 14.

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Deutlichster Rückgang in Fulda

Den deutlichsten Rückgang verzeichnete die Stadt Fulda. Dort ging die Zahl der Anträge von 86 auf 11 zurück. Eine stabilere Nachfrage zeigt sich in Darmstadt. Dort gingen im ersten Jahr 133 Anträge ein, im zweiten Jahr 102.



Nach Angaben der hessischen Städte stellte eine ähnliche Anzahl von Personen einen Antrag von männlich zu weiblich wie von weiblich zu männlich. Für den Geschlechtseintrag "divers" oder die Streichung des Geschlechtseintrags lagen weniger Anfragen vor. Nicht alle Städte erheben diese Daten.

Städte: Geringere Nachfrage nicht überraschend

Aus Sicht der Städte ist die geringere Nachfrage nicht überraschend. "Als das Gesetz neu geschaffen wurde, haben viele Menschen darauf gewartet, nun endlich auf einfachem Weg ihr Geschlecht ändern zu können", teilte ein Sprecher der Stadt Wiesbaden mit. "Inzwischen ist diese Möglichkeit 'Alltag' geworden, der erste Ansturm ist vorbei."



Auch die Stadt Frankfurt sieht den anfänglichen Andrang als einen erwartbaren Nachholeffekt. "Inzwischen ist davon auszugehen, dass sich die Antragszahlen auf ein reguläres Niveau einpendeln", sagte ein Sprecher der Stadt.



Das Selbstbestimmungsgesetz regelt eine einfache Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen im Personenstandsregister. Der entsprechende Antrag muss beim Standesamt des Geburtsortes eingehen. (dpa/cw)