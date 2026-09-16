Hessen: Streit um Preis für lesbische Sichtbarkeit

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Der Verein Despierta e.V. hat die Vergabe des diesjährigen Hessischen Preises für Lesbische Sichtbarkeit scharf kritisiert. Die Auszeichnung soll am Freitag im Wiesbadener Schloss Biebrich von Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) an Phin Mindner übergeben werden (queer.de berichtete). Despierta bemängelt in einer Pressemitteilung "die mangelnde Transparenz des Auswahlverfahrens sowie den Umgang mit nominierten Personen". Nachfragen an das Ministerium und die Ministerin seien bislang unbeantwortet geblieben.



Gewürdigt wird mit dem 10.000 Euro dotierten Preis vor allem Mindners Theaterprojekt "Historians say they were just friends. Eine Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers", das im Februar am Hessischen Landestheater Marburg uraufgeführt wurde. Mindner verantwortete dabei Regie, Text, Bühne und Kostüme. Das Stück schaffe "Raum für die Sichtbarkeit queer-lesbischer Lebensrealitäten", hatte Hofmann die Entscheidung begründet. Mindners Arbeit zeige, "wie Kunst Vielfalt erfahrbar machen kann".

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Verein stellt Erfüllung der Vergabebedingungen infrage

Despierta verweist auf die Vergabebedingungen, die lesbische Personen  darunter cis Frauen, trans Frauen und nichtbinäre Personen  sowie entsprechende Gruppen und Organisationen nennen. "Männer werden darin nicht ausdrücklich als eigenständige anspruchsberechtigte Gruppe aufgeführt", heißt es in der Mitteilung. Der Verein verlangt eine Erklärung, "auf welcher Grundlage die Jury die Voraussetzungen für diese Auszeichnung als erfüllt angesehen hat". Es sei "demütigend", eine Person auszuzeichnen, "die wir als Mann wahrnehmen". Mindner verwendet laut dem eigenen Instagram-Profil die Pronomen "they/he".



Die Vorstandsvorsitzende von Despierta, Mercedes Rodriguez Garcia Gutierrez, war ebenfalls für den Preis nominiert. Sie engagiert sich nach Angaben des Vereins seit 2007 ehrenamtlich für lesbische Sichtbarkeit. Die Absage per E-Mail habe sie "als unpersönlich und ihrer langjährigen Arbeit nicht angemessen" empfunden. Die Bekanntgabe der Entscheidung und die ausbleibenden Antworten hätten ihre Enttäuschung "in ein tiefes Gefühl der Demütigung und des Nichtgesehenwerdens verwandelt".



"Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die künstlerische Qualität des Theaterprojekts", betont der Verein. Er fragt jedoch, wie die Jury "beruflich ermöglichte Kulturarbeit und über viele Jahre unentgeltlich geleistete Vereinsarbeit" gewichte.

Boykott der Preisverleihung angekündigt

Despierta fordert Mindner auf, "den Preis bis zur öffentlichen Klärung dieser Fragen nicht anzunehmen". Das Ministerium solle die Entscheidung überprüfen und das Ergebnis transparent erläutern. "Aus dem Schweigen des Ministeriums entsteht kein Vertrauen", heißt es in der Mitteilung. Mitglieder des Vereins wollen der Verleihung fernbleiben.



Der Preis für Lesbische Sichtbarkeit wird seit 2020 alle zwei Jahre vom Land Hessen vergeben. Bisherige Preisträgerinnen sind Vera King (2020), Ricarda "Ricky" Wild (2022) und Nicole Peinz (2024). Der diesjährigen Jury gehörten neben Staatssekretärin Katrin Hechler unter anderem Mo Lovis Lüttig vom LesbenRing und die Kinderbuchautorin Andrea Karimé an. (cw)