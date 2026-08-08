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Die queere Eishockey-Serie "Heated Rivalry" wird deutlich umfangreicher fortgesetzt als bisher offiziell kommuniziert. Wie mehrere Medien unter Berufung auf einen Bericht von "Deadline"-Autorin Nellie Andreeva melden, werden in Ontario derzeit nicht nur die sechs Folgen der zweiten Staffel gedreht, sondern direkt im Anschluss auch eine sechsteilige dritte Staffel.



Die Hauptdarsteller Hudson Williams (Shane Hollander) und Connor Storrie (Ilya Rozanov) haben demnach Verträge für insgesamt drei Staffeln unterzeichnet. Dies erklärt auch eine frühere, versehentliche Äußerung von Nebendarsteller Dylan Walsh, der in einem Video von zwölf neuen Episoden gesprochen hatte. Die Dreharbeiten zu beiden Staffeln sollen Ende November oder Anfang Dezember abgeschlossen werden.

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Unmittelbar danach soll im Dezember die Produktion eines eigenständigen Kinofilms beginnen, dessen Kinostart für Dezember 2027 geplant ist. Das als Weihnachtsspecial angelegte Spin-off rückt allerdings nicht die Hauptfiguren Shane und Ilya in den Mittelpunkt  Williams und Storrie sollen darin nicht mitwirken. Stattdessen konzentriert sich der Film auf das in Staffel eins eingeführte Paar aus Eishockey-Profi Scott Hunter (François Arnaud) und Barista Kip Grady (Robbie G.K.). Als Vorlage dient voraussichtlich die Weihnachts-Kurzgeschichte "Merry Christmas, Scott and Kip!" von "Game Changers"-Autorin Rachel Reid. Weder der kanadische Sender Crave noch Serienmacher Jacob Tierney haben die dritte Staffel oder das Filmprojekt bislang offiziell bestätigt.



Scott (François Arnaud, li.) und Kip (Robbie G.K.) haben sich in Staffel 1 bereits vor der Öffentlichkeit geoutet (Bild: HBO)

Die zweite Staffel feiert im Frühjahr 2027, voraussichtlich im April, bei Crave in Kanada sowie bei HBO Max in den USA Premiere. In Deutschland ist die Serie seit Februar 2026 über HBO Max abrufbar.

Viele neue Darsteller*innen

Inhaltlich adaptiert die zweite Staffel neben der Fortsetzung von Shanes und Ilyas Geschichte ("The Long Game") auch die Nebenstränge weiterer Bände der Buchreihe. Neben elf Rückkehrer*innen stoßen 18 neue Darsteller*innen zum Cast: Justice Smith ("The Get Down") und Charlie Gillespie ("Julie and the Phantoms") übernehmen die Rollen von Social-Media-Manager Harris Drover und Eishockey-Spieler Troy Barrett aus dem Band "Role Model" (queer.de berichtete).



Zudem bestätigte Crave Anfang November Daniel Diemer und Shaheen Jafargholi als das Paar Ryan Price und Fabian Salah aus dem Roman "Tough Guy". Weitere Neuzugänge sind unter anderem Edvin Ryding ("Young Royals"), Kevin Zegers ("Transamerica"), Emily Hampshire ("Schitt's Creek"), Nick Stahl ("Fear the Walking Dead"), Michelle Mylett ("Letterkenny"), Brendan Morgan ("Meet Me Next Christmas"), David Tomlinson ("Fellow Travelers"), Gerry Dee ("Animal Control") sowie "Canada's Drag Race"-Gewinnerin Priyanka. Außerdem gibt das lesbische Model Lauren Chan bei "Heated Rivalry" ihr Film-Debüt.



USA: "Heated Rivalry" im Kino



In den USA laufen Episoden der ersten Staffel aktuell in zeitlich begrenzten Kino-Events. Die US-Kinokette Regal kündigte an, die beiden Finalfolgen (Episoden 5 und 6) ab kommendem Montag auch landesweit auch in 59 4DX-Kinosälen zu zeigen. Ein 4DX-Kino verbindet die Filmvorführung mit beweglichen Sitzen und Umwelteffekten wie Wind, Wasser, Nebel, Schnee, Stroboskoplicht und Düften.



Autorin Rachel Reid veröffentlicht zudem nächstes Jahr eine Fortsetzung: Am 1. Juni 2027 soll mit "Unrivaled" ein weiterer Roman über Shane und Ilya erzählen. Darin sind die beiden Eishockey-Stars erstmals öffentlich geoutet, verheiratet und spielen im selben Team, sehen sich jedoch mit einer lautstarken homophoben Gegenbewegung unter dem Hashtag #TakeBackHockey konfrontiert. (cw)