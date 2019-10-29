"Nebelkerze" Homosexualität: Frühere Scherze von Brand und Walliams gehen viral

Heute, 12:52h 4 Min.

4 Min.

Nach der Verurteilung von Russell Brand zu einer langjährigen Haftstrafe und neuen Missbrauchsvorwürfen gegen den britischen Komiker David Walliams ("Little Britain") verbreitet sich in den sozialen Netzwerken ein 20 Jahre alter Fernsehausschnitt. Darin scherzen die beiden Entertainer offen darüber, ein vermeintlich schwules Image als gezielte "Nebelkerze" (im Original: "smokescreen") zu nutzen.



Der TV-Ausschnitt von 2006 im Wortlaut



Die Szene stammt aus der ersten Folge der Channel-4-Sendung "The Russell Brand Show" vom November 2006. Walliams war dort gemeinsam mit seinem offen schwulen "Little Britain"-Partner Matt Lucas zu Gast. Nachdem sich Brand im Gespräch einen schwarzen Zylinder aufsetzte, spielte Lucas auf das extravagante Auftreten seiner beiden Kollegen an: "Ihr seid so ziemlich die zwei schwulsten Hetero-Kerle, die es gibt, oder?" Walliams antwortete: "Ist das nicht eine wunderbare Nebelkerze?" Daraufhin erklärte Brand: "Ist es das nicht? Ist es nicht herrlich? Es funktioniert wunderbar gut."



Isn't it a wonderful smokescreen ~ Walliams



Isn't it, it's glorious it works wonderfully well ~ Brand

pic.twitter.com/z6ldLa3YR2 Codey369 (@Codeym369) November 10, 2026 / Codeym369

Hintergrund: Haftstrafe für Brand und schwere Vorwürfe gegen Walliams



Der Clip erfährt derzeit massive Aufmerksamkeit, da beide Komiker im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen Frauen stehen: Am Montag wurde der 51-jährige Brand vor dem Londoner Southwark Crown Court zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Ex-Ehemann von Katy Perry war schuldig gesprochen worden, zwischen 2004 und 2009 vier Frauen  darunter Mitarbeiterinnen von Channel 4, Capital Radio und MTV  vergewaltigt beziehungsweise sexuell genötigt zu haben. In zwei weiteren Anklagepunkten wegen Vergewaltigung sowie einem wegen versuchten sexuellen Übergriffs wurde er freigesprochen; wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe ermittelt die Londoner Polizei noch.



Bei der Urteilsverkündung sagte Richter Martin Bennathan zu Brand: "Vor etwa 20 Jahren, Russell Brand, wurden Sie berühmt. Sie waren klug  und in den Augen vieler Menschen witzig und charismatisch. Sie waren außerdem zu einem Sexualstraftäter geworden."

- Werbung -



Nur einen Tag nach Brands Verurteilung, am Dienstag, veröffentlichten der "Guardian" und ITV News gemeinsame Recherchen über David Walliams (queer.de berichtete). Demnach wird dem Komiker und Kinderbuchautor vorgeworfen, seinen Status über Jahre hinweg für Grooming, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch gegenüber jungen weiblichen Fans  darunter auch minderjährige Teenagerinnen  ausgenutzt zu haben. Walliams hatte zuvor vergeblich versucht, die Berichterstattung per einstweiliger Verfügung vor dem englisch-walisischen High Court zu stoppen; der Antrag wurde am 3. November abgewiesen, Walliams verzichtete danach darauf, Rechtsmittel einzulegen.



David Walliams (re.) in seiner Paraderolle als Emily Howard in "Little Britain" (Bild: BBC)

Das Anwaltsteam des "Little Britain"-Stars hatte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung damit begründet, dass ein Erscheinen des Berichts den Komiker in akute Suizidgefahr bringe. Dabei wurde darauf verwiesen, dass Walliams schwere Depressionen und bereits mehrere Suizidversuche hinter sich habe. Das Gericht urteilte, das überragende öffentliche Interesse an den Vorwürfen des Machtmissbrauchs wiege schwerer als die geltend gemachten Persönlichkeits- und Gesundheitsrisiken, zumal Walliams professionelle medizinische Hilfe zur Verfügung stehe.



Walliams wies die Vorwürfe sowie jegliches strafbare Verhalten nach Erscheinen des Artikels zurück. In einer Stellungnahme erklärte er: "Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen." Er räumte jedoch ein, dass Frauen, mit denen er unverbindliche sexuelle Beziehungen hatte, verletzt worden seien, und ergänzte: "Mir ist klar, dass ich die Gefühle anderer Menschen nicht immer angemessen berücksichtigt habe. Das ist etwas, das ich bereue."

Weitere Clips

Britische Medien betonen in ihrer Berichterstattung, dass der wieder aufgetauchte TV-Clip aus dem Jahr 2006 keinen Beleg dafür darstellt, dass Walliams von Brands Straftaten wusste oder daran beteiligt war. Parallel kursieren derzeit weitere Archivaufnahmen, darunter aus dem Comedy-Jahresrückblick "The Big Fat Quiz of the Year" (2007), in dem Brand Witze über Vergewaltigungen machte. Sängerin Lily Allen, die damals als einzige Frau im Panel saß, bezeichnete diesen Austausch rückblickend gegenüber "Grazia UK" als "wirklich entsetzlich": "Und ich lache da einfach mit. Rückblickend ist das wirklich entsetzlich. Es ist mir unangenehm, aber ich glaube nicht, dass ich das damals so empfunden habe, weil es eben die vorherrschende Kultur war."



Russell Brand and Noel Fielding joking about rape on TV in the Big Fat Quiz of the Year (2007)



Jonathan Ross jokes that he needs to protect sexually attractive Lily Allen from two of the best known cocksmen in the business



pic.twitter.com/mHOJvLvx1R Francis Keogh (@HonestFrank) November 6, 2026 / HonestFrank

In einem weiteren Clip scherzte Moderator Jonathan Ross bereits 2004 über Walliams' angebliche Vorliebe für minderjährige Mädchen. Damals sagte er bei einer Comedy-Preisverleihung: "Die Comedy Awards sind 15 Jahre alt. Und wie alle 15-Jährigen sind sie betrunken, unberechenbar und gehen wahrscheinlich mit David Walliams nach Hause." (dk)

