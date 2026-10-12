Österreich: Erstmals Schadenersatz für nichtbinäre Person wegen binärer Anrede

Heute, 14:25h 3 Min.

3 Min.

Erstmals hat ein Gericht in Österreich einer nichtbinären Person Schadenersatz wegen einer fehlenden geschlechtsneutralen Anredeoption zugesprochen. Wie österreichische Medien berichten, verurteilte das Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZRS) Wien ein großes Telekommunikationsunternehmen rechtskräftig zur Zahlung von 500 Euro.



Auslöser des Verfahrens war ein Vorfall aus dem Jahr 2024: Eine nichtbinäre Person aus Wien wollte im Online-Shop des Telekommunikationsanbieters einen Internetvertrag abschließen. Die Bestellmaske ließ im Pflichtfeld für die Anrede jedoch ausschließlich die Optionen "Herr" oder "Frau" zu. Ohne eine dieser beiden Angaben ließ sich der Bestellvorgang technisch nicht abschließen. Damit wäre die klagende Person in sämtlichen nachfolgenden Verträgen, Rechnungen und Werbezusendungen dauerhaft mit einem falschen Geschlecht adressiert worden. Unterstützt vom Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern sowie der Interessenvertretung Venib (Verein Nicht Binär) zog die betroffene Person in einem Musterverfahren vor Gericht.



Das LGZRS Wien wertete die binäre Pflichtauswahl als unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gemäß dem österreichischen Gleich­behandlungs­gesetz (GlBG), das Benachteiligungen auch beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in der Privatwirtschaft untersagt. Laut Gericht sei das Merkmal "Geschlecht" im Gleich­behandlungs­gesetz weit auszulegen und schütze neben Frauen und Männern ausdrücklich auch nichtbinäre, trans und inter­geschlechtliche Personen.



Laut der Gerichtsentscheidung sei es rechtlich unerheblich, dass die klagende Person den Internetanschluss grundsätzlich erhalten hätte. Entscheidend sei, dass der Vertragsabschluss nur unter der Bedingung einer erzwungenen falschen Geschlechtszuordnung möglich war.

- Werbung -



Anerkennung von Geschlechtern jenseits von Mann und Frau seit 2018

In Österreich hatte der Verfassungsgerichtshof bereits 2018 entschieden, dass intergeschlechtliche Menschen ein Recht auf Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität haben (queer.de berichtete). Anfang dieses Jahres weitete das Höchstgericht die Anerkennung uneingeschränkt auf alle nichtbinären Menschen aus (queer.de berichtete).



"Das Urteil stellt erstmals in Österreich klar, dass auch nichtbinäre Personen beim Abschluss von Verträgen durch das Gleichbehandlungsgesetz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geschützt sind", erklärte Theresa Hammer, fachliche Geschäftsführerin des Klagsverbands. Dass es mehr als zwei Geschlechter gebe, sei nicht neu: "Auch Unternehmen müssen das endlich berücksichtigen und zumindest eine geschlechtsneutrale Anrede ermöglichen, sonst schließen sie Menschen aus und diskriminieren."

Abfragen des Geschlechts verstößt möglicherweise gegen Datenschutzrecht

Der Verband verwies zudem darauf, dass die Abfrage des Geschlechts für die Vertragsabwicklung meist ohnehin überflüssig sei und nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache Mousse, C-394/23) auch gegen Datenschutzrecht verstoßen könne. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO), die gesetzliche Interessenvertretung aller österreichischen Unternehmen, empfiehlt ihren Mitgliedern inzwischen, auf geschlechtsspezifische Pflichtfelder zu verzichten und Kund*innen neutral mit Vor- und Nachnamen ("Guten Tag [Vorname Nachname]") anzuschreiben.



Der Klagsverband fordert nun, den Schutz von geschlechtlichen Minderheiten ausdrücklich im Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft zu verankern. Deshalb sollten dort die Kategorien Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechterrolle ausdrücklich aufgenommen werden, wie es im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz für den öffentlichen Dienst bereits der Fall ist.



In Deutschland hatte es bereits ähnliche Klagen gegeben. 2024 wurde etwa ein Urteil gegen die Deutsche Bahn rechtskräftig: Das Unternehmen darf seither in der Kommunikation zur Bahncard oder bei Fahrkartenbuchungen seine Kund*innen nicht mehr nur mit "Herr" oder "Frau" ansprechen, sondern muss eine weitere Geschlechtskategorie anbieten (queer.de berichtete). Einer nichtbinären klagenden Person wurde eine Entschädigung in Höhe von 1.000 Euro zugesprochen. (cw)