Koalitionsvertrag in MV: Queere Forderungen nur teilweise aufgenommen



sumo4fun / flickr) Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird wohl nächste Woche die neue Regierung vereidigt (Bild:

Heute, 15:56h 3 Min.

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Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Linken-Chef Hennis Herbst und Grünen-Fraktionschefin Claudia Müller haben am Dienstag in Schwerin den gemeinsamen Vertrag für eine rot-rot-grüne Koalition vorgestellt. Das 135-seitige Dokument trägt den Titel "Zusammenhalt. Zuversicht. Zukunft. Gemeinsam für ganz Mecklenburg-Vorpommern!" (PDF). Nach Angaben von Ministerpräsidentin Schwesig verliefen die Verhandlungen zügig, geräuschlos, jedoch intensiv.



Im Koalitionsvertrag ist auch ein eigenes Unterkapitel über "queeres Leben in Mecklenburg-Vorpommern" (Seite 59/60) integriert. Darin heißt es: "Eine demokratische und solidarische Gesellschaft muss allen Menschen ein freies, sicheres und selbstbestimmtes Leben ermöglichen  unabhängig von sexueller oder geschlechtlicher Identität." Queere Rechte seien keine Symbolfrage, "sondern eine Frage von Grundrechten, Schutz und gesellschaftlicher Teilhabe, insbesondere im ländlichen Raum". Die drei künftigen Regierungsparteien würden "sich zum Schutz queerer Menschen" bekennen.



Festgehalten ist, dass der Landesaktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt "weiterentwickelt und fortgeschrieben" werden solle. Zudem würden Fortbildungsangebote zu queerem Leben für die Landesverwaltung "intensiviert" und queere Beratungs- und Anlaufstellen weiterhin gefördert. CSDs im Land seien "für die Sichtbarkeit von queerem Leben unverzichtbar" und würden weiterhin durch die Landesregierung "unterstützt und geschützt".

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Außerdem wolle man die Forderung nach dem Schutz des Merkmals "sexuelle Identität" in Artikel 3 des Grundgesetzes aufrechterhalten. Der Bundesrat hatte eine entsprechende Forderung bereits letztes Jahr beschlossen (queer.de berichtete). Im Bund verhindert aber weiterhin eine Blockade der Union, dass das Diskriminierungsverbot queerer Menschen in die Bundesverfassung aufgenommen wird (queer.de berichtete).



Auch an anderen Stellen des Papiers streift der Koalitionsvertrag queere Themen, etwa bei der Antidiskriminierungspolitik. Des weiteren wird bei der Sicherung barrierefreier und inklusiver Angebote im Kulturbereich ausdrücklich festgeschrieben, dass der Zugang unabhängig von "sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität", Alter, Wohnort und Herkunft gewährleistet sein muss.



Im Kapitel zur Familienförderung definieren die Regierungsparteien die Familie als Ort, wo Menschen "dauerhaft Verantwortung füreinander [...] übernehmen". Zudem solle geschlechtersensible Bildung vorangetrieben werden und die berufliche Orientierung "frei von überholten Rollenbildern und geschlechtstypischen Erwartungen" ausgestaltet werden.

Forderungen von queeren Organisationen teilweise ignoriert

Wesentliche Forderungen aus der Community wurden jedoch im Papier ignoriert. So hatte der queere Landesverband MeerVielfalt während der Koalitionsverhandlungen gefordert, dass eine queer-migrantische Beratung und verpflichtende Fortbildungen zu queeren Themen für Landesbedienstete etabliert werden sollten sowie der Landesaktionsplan konsequent umgesetzt und finanziell abgesichert werden soll (queer.de berichtete).



Die geforderte gesonderte Fach- oder Beratungsstelle speziell für den Schnittbereich Queer und Migration wurde im Koalitionsvertrag nicht vereinbart. Immerhin wird aber festgelegt, dass für besonders schutzbedürftige Geflüchtete  explizit genannt werden unter anderem "queere Geflüchtete" sowie alleinreisende Frauen und traumatisierte Menschen  geeignete Schutz- und Betreuungsformen vorgehalten werden müssten.



Auch die geforderte Einführung verpflichtender Fortbildungen zu queeren Themen für Landesbedienstete wurde nur abgeschwächt übernommen. Eine Verpflichtung soll es demnach überhaupt nicht geben. Man intensiviere lediglich "Fortbildungsangebote zu queerem Leben für die Landesverwaltung".



Zwar bekennt sich die Landesregierung zur geforderten Weiterentwicklung und Fortschreibung des Landesaktionsplans gegen Queerfeindlichkeit. Eine gesonderte Budgetgarantie für den gesamten Aktionsplan oder die Aufhebung bestehender Prüfvorbehalte, wie von MeerVielfalt gefordert, wurde im Papier allerdings nicht verankert.



Die Parteitage von SPD, Linken und Grünen stimmen am Wochenende über den ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Die Zustimmung der Delegierten gilt bei allen drei Parteien als sicher. Nächste Woche könnte sich dann Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin wiederwählen lassen  sie hat das Amt bereits seit 2017 inne. Anschließend werden die neuen Minister*innen ernannt und vereidigt. Offiziell sind diese noch nicht bekannt gegeben worden. (dk)