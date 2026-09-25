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(Bild: Fridolin freudenfett / wikipedia)

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch eine offenbar queer­feindlich motivierte Sachbeschädigung mitgeteilt. Mit einer Internetanzeige sei der Behörde die Beschädigung einer Regenbogen­fahne "auf dem Vorplatz einer Bibliothek in der Hauptstraße" mitgeteilt worden  dabei handelt es sich um die Theodor-Heuss-Bibliothek.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sei die Tat bereits am Montag erfolgt: Gegen 17:30 Uhr sei eine Beschädigung an einer dort gehissten Regenbogen­flagge festgestellt worden. Unbekannte hatten die Flagge nach Polizeiangaben beschädigt, indem sie am unteren Rand ein Loch eingebrannt hatten. Zudem wurde der Ausleger der Fahnenhalterung erheblich verbogen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts. Dies ist in Fällen mutmaßlicher Hass­kriminalität üblich.

Die Theodor-Heuss-Bibliothek hatte die Flagge erstmals dauerhaft im Juni 2021 gehisst. 2023 war sie bereits mehrfach von Unbekannten vom Fahnenmast gerissen und zerstört worden. Die Bibliothek und der Bezirk verurteilten die Taten als menschenfeindlich und kündigten an, die Flaggen jeweils zu ersetzen.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (cw)

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