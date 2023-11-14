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Blick in die "taz"-Redaktion (Bild: taz / Sebastian Wells)

Die "taz" widmet trans Menschen erstmals eine eigene Sonderausgabe. Die "trans taz" erscheint am 21. November als Teil der "wochentaz", einen Tag nach dem Trans Day of Remembrance, dem internationalen Gedenktag für die Opfer transfeindlicher Gewalt. Das kündigte die Berliner Tageszeitung am Mittwoch an. Nach eigenen Angaben ist die "taz" damit das erste überregionale Leitmedium in Deutschland, das einen solchen Schwerpunkt auf das Thema trans setzt.



Die Ausgabe widme sich trans "nicht als Problem, sondern als vielseitige Lebensrealität", schreiben Anna Fastabend und Amelie Sittenauer in der Ankündigung. Texte und Fotos stammen von Menschen aus der Community und von Verbündeten.



Unter anderem geht Raweel Nasir der Frage nach, warum cis Menschen eigentlich als Norm gelten. Friederike Gräff hat die 67-jährige Sabrina getroffen, die als trans Frau bei der Aids-Hilfe arbeitet und nie damit gerechnet hatte, so alt zu werden. Trans Kinder und Jugendliche berichten aus ihrem Alltag, Hengameh Yaghoobifarah nähert sich in lyrischer Form der Trauer um verstorbene trans Geschwister. Linus Giese schildert seine Erfahrungen als trans Mann mit der psychischen Gesundheits­versorgung in Deutschland. Korrespondent*­innen der "taz" aus Indien, Senegal, Argentinien und Großbritannien beschreiben zudem die Lage von trans Personen in ihren Ländern.



Die "taz" begründet die Sonderausgabe auch mit der zunehmenden Stimmungsmache von rechts. Von der AfD bis zu US-Präsident Donald Trump würden vor allem trans, inter und nichtbinäre Menschen zum Feindbild gemacht  mit realen Folgen: Laut Bundeskriminalamt stieg die Zahl queer­feindlicher Straftaten in Deutschland im Jahr 2025 um 12,8 Prozent auf 2.377 Fälle.



Die "trans taz" ist im Abo, an Kiosken sowie digital im taz-Shop erhältlich. Zum Berliner CSD 1994 hatte die alternative Zeitung erstmals eine "homo taz" veröffentlicht. (mize)