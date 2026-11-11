Geheimdienstaffären: Schwule Liebesgrüße aus Moskau

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Heute, 04:57h 4 Min.

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Hat der Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia durch eine Sexaffäre die nationale Sicherheit der USA gefährdet? Diese Frage beschäftigt derzeit Medien und Nachrichtendienste rund um den Globus. Jensen Huang hat eine außereheliche Beziehung mit einer Chinesin eingeräumt, die im Verdacht steht, für den Geheimdienst ihres Landes zu arbeiten. Ist der mächtige Manager in eine sogenannte Honigfalle geraten?



Dass heterosexuelle Männer durch sexuelle Beziehungen erpressbar sind, ist in der Geschichte der Spionage wahrlich keine Neuigkeit. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet Homosexualität jahrzehntelang als besonderes Sicherheitsrisiko galt. Noch 1983 wurde der Vier-Sterne-General Günter Kießling, stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber in Europa, wegen seiner angeblichen Homosexualität vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Der Militärische Abschirmdienst hatte ihn als erpressbar eingestuft  in einer Gesellschaft, die Homosexualität ächtete, konnte schon deren Bekanntwerden eine Karriere zerstören. Später stellte sich heraus, dass Kießling mit einem Besucher der Kölner Schwulenszene verwechselt worden war. Der General wurde rehabilitiert.

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Sexuelle Verführung gehört seit jeher zum Repertoire der Spionage

Tatsächlich gehört sexuelle Verführung  unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung  seit jeher zum Repertoire der Spionage. Im Kalten Krieg wurden solche Operationen als "Honey Traps", auf Deutsch "Honigfallen", bekannt. Doch während die berühmten Verführungsagentinnen und die männlichen "Romeos" der DDR längst zur Populärkultur gehören, ist eine andere Variante der Sexspionage bis heute kaum bekannt: Männer, die im Auftrag eines Geheimdienstes andere Männer verführen sollten.



Einer von ihnen hieß Sigmund Mikhailski. Der aus Polen stammende Dolmetscher arbeitete Mitte der 1950er Jahre an der britischen Botschaft in Moskau, stand aber zugleich im Dienst des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Dort freundete er sich mit dem 30-jährigen Botschaftsmitarbeiter John Vassall an. Zwischen den beiden entwickelte sich eine sexuelle Beziehung. Dass Mikhailski den Briten gezielt umwarb, geht aus der Debatte des britischen Unterhauses vom 7. Mai 1963 hervor. Darin wurde ausdrücklich festgestellt, dass Mikhailski schon früh homosexuelle Beziehungen mit Vassall unterhalten und ihn anschließend sowjetischen Agenten zugeführt hatte.



John Vassall im Jahr 1962 (Bild: IMAGO / ZUMA/Keystone)

Die Historikerin Irina Roldugina, die diese Praktiken des KGB in einer erst 2026 veröffentlichten Studie untersucht hat, hält es für nahezu sicher, dass Mikhailski den KGB über Vassalls Homosexualität informierte. Dass Mikhailski sogar als Verführungsagent gezielt zur Anbahnung homosexueller Kontakte eingesetzt wurde, legen auch britische Untersuchungsakten nahe: So hatte er bereits Kontakte zu einem Diplomaten einer anderen Botschaft unterhalten, der wegen seiner vermuteten Homosexualität nach Hause geschickt worden sein soll  außerdem war Mikhailski an einem weiteren Fall homosexueller Kompromittierung beteiligt.



Vassall wurde vom KGB erpresst



Im Falle Vassalls blieb es allerdings nicht bei der Verführung. Nach einigen Monaten stellte Mikhailski seinem britischen Freund eine Gruppe russischer Männer vor. Es folgten Einladungen zum Essen, reichlich Alkohol und schließlich eine Begegnung, bei der Vassall von mehreren Männern sexuell missbraucht wurde. Das Geschehen wurde heimlich fotografiert. Später präsentierte ihm der KGB die kompromittierenden Aufnahmen und drohte mit der Enthüllung seiner Homosexualität und strafrechtlichen Konsequenzen.



Vassall gab dem Druck nach. Über Jahre lieferte er den Sowjets geheime Informationen über britische Marinewaffen und militärische Technologien. Erst 1962 wurde er enttarnt und zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.



Das eigentliche Sicherheitsrisiko war allerdings nicht Vassalls Homosexualität, sondern eine Gesellschaft, die ihn zwang, sie zu verheimlichen. Der KGB musste diese Erpressbarkeit nicht erst herstellen. Er konnte sich darauf verlassen, dass die britische Gesellschaft das längst für ihn erledigt hatte.

Lesbische Verführung im James-Bond-Klassiker

Und die Lesben? Welche Rolle sie bei den Geheimdiensten des Kalten Krieges spielten, ist weit weniger bekannt. Immerhin hat es eine von ihnen zu einiger Berühmtheit gebracht  allerdings nur in der Fiktion. In Ian Flemings 1957 erschienenem James-Bond-Roman "Liebesgrüße aus Moskau" organisiert die sowjetische Geheimdienstoffizierin Rosa Klebb eine sexuelle Falle für den britischen Agenten. Fleming beschreibt Klebb ausdrücklich als Frau mit lesbischen Neigungen, die sich der jungen Tatiana Romanova in einem halbtransparenten Nachthemd mit rosafarbenem Satinbüstenhalter nähert.



In der Verfilmung von 1963 muss es genügen, dass die von Lotte Lenya gespielte Klebb ihr Gegenüber begehrlich mustert und ihr auffallend vertraut übers Knie streicht  explizitere Darstellungen homosexuellen Begehrens waren im damaligen Unterhaltungskino noch immer heikel. Zudem trägt Klebb dem Klischee entsprechend eine streng geschnittene Uniform und eine ausgesprochen unvorteilhafte Frisur.



| Direktlink | Lotty Lenya als böse lesbische Agentin in "Liebesgrüße aus Moskau"

Im echten Leben hätte ihr ein Geheimdienst, der sein Handwerk versteht, zumindest einen schwulen Friseur zur Verfügung gestellt.