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Thomas Bäppler-Wolf ist 27. August 2026 ehrenamtlicher Stadtrat der Stadt Frankfurt am Main (Bild: Die Frankfurter)

Die geplante Städtepartnerschaft zwischen Frankfurt am Main und der kenianischen Hauptstadt Nairobi stößt wegen der Kriminalisierung von Homosexualität in Kenia auf Widerstand. Der ehrenamtliche Stadtrat Thomas Bäppler-Wolf (Die Frankfurter), auch bekannt als Dragqueen Bäppi La Belle, kündigte an, der Kooperation nicht zuzustimmen. Das berichtete die "Frankfurter Rundschau". Als Grund nannte er die Strafbarkeit sexueller Handlungen zwischen Männern nach kenianischem Recht.



Eine Delegation aus Nairobi war erst kürzlich im Frankfurter Römer zu Gast. Öffentlich diskutiert wurde die Partnerschaft im Stadtparlament bislang noch nicht.



Die für Städtepartnerschaften zuständige Dezernentin Eileen O'Sullivan (Volt) befürwortet die Kooperation dagegen. "Themen wie Gleichberechtigung und Menschenrechte, einschließlich der Situation queerer Menschen, sind natürlich auch Teil unseres Austauschs mit Nairobi", teilte sie mit. Nationale Gesetze könne Frankfurt nicht ändern. Eine Städtepartnerschaft gelte aber vor allem den Menschen beider Kommunen  gerade jenen, die sich in Nairobi für Gleichberechtigung einsetzten, so O'Sullivan.



Sexuelle Handlungen zwischen Männern werden in Kenia mit fünf bis 14 Jahren Gefängnis bestraft. Das Gesetz stammt noch aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft. Das kenianische Verfassungsgericht hatte eine Entkriminalisierung in der Vergangenheit abgelehnt und das Verbot bestätigt. Homosexualität ist in Kenia wie in weiten Teilen Afrikas tabu. In dem mehrheitlich konservativ-christlichen Land kommt es häufig zu verbaler und auch körperlicher Gewalt gegen Schwule, Lesben und andere Mitglieder der LGBTI-Community. (mize)