Mpox-Fall in Wiener Gefängnis

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Eingang der Justizanstalt Wien-Josefstadt

In der Justizanstalt Wien-Josefstadt, dem größten Gefängnis Österreichs, ist bei einem Häftling eine Mpox-Infektion festgestellt worden. Das Justizministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Bezahlartikel).

Laut Ministerium beschränkt sich die Infektion bislang auf eine Person. Der Mann war am Montag in die Justizanstalt eingeliefert worden, "kürzlich" sei bei ihm Mpox nachgewiesen worden. Die Wiener Gesundheits­behörde habe die Anstalt darüber informiert, dass der Häftling mindestens bis 13. November abgesondert werden müsse.

Der Insasse befinde sich "bereits im fortgeschrittenen Stadium der Abheilung" und sei für die restliche Absonderungsdauer in einem gesonderten Haftraum untergebracht worden, teilte das Justizressort mit. Sämtliche Kontaktpersonen seien untersucht worden, "wobei derzeit keine Symptome festgestellt wurden".

Alle Insass*­innen und Bediensteten, die Kontakt mit dem Erkrankten hatten, befinden sich bis auf Weiteres ebenfalls in Absonderung und müssen FFP2-Masken tragen. "Aufgrund der bis dato gesetzten Maßnahmen, sind derzeit keine weiteren Veranlassungen notwendig", hieß es aus dem Ministerium.

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Mpox ist eine seltene Erkrankung und wird durch engen Körperkontakt übertragen, vor allem beim Sex. Ansteckungsgefahr besteht vor allem dann, wenn man in Kontakt mit den typischen Hautveränderungen (Bläschen oder Schorf) der Mpox-Infizierten kommt. Auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich, also durch Speichel.

Bestimmten Personengruppen wird eine Impfung gegen Mpox empfohlen. Dazu zählen unter anderem Männer, die Sex mit Männern haben und häufig den Partner wechseln, sowie Sexarbeiter*innen. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Dosen erforderlich. (cw)

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