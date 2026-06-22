Video bei "Ballers in God" ohne Klopps Zustimmung

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Der Wirbel um den evangelikalen Kronen-Jubel von Felix Nmecha hat nun auch persönliche Auswirkungen auf Jürgen Klopp. Das evangelikale Netzwerk "Ballers in God" hat in der Vergangenheit auf seinen Social-Media-Kanälen Aussagen des Bundestrainers aus dessen Zeit beim FC Liverpool genutzt, wie RTL/Sky zuerst berichtete.



Auch zu Klopps Amtsantritt beim DFB wurde ein Bild des 59-Jährigen mit einer Aussage aus seiner Liverpool-Zeit zu seinem christlichen Glauben bei Instagram gepostet. Dadurch wird der Eindruck erweckt, Klopp unterstütze die umstrittene Vereinigung. Wie der DFB auf Anfrage mitteilte, sind diese Posts ohne jedes Einverständnis und ohne Kenntnis von Klopp genutzt worden.

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Tore für Dortmund als neuer Auslöser

Nmecha hatte nach seinen Toren am vergangenen Wochenende für Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1) erneut den Kronen-Jubel gezeigt (queer.de berichtete). Damit demonstriert er nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.



Nach einem Gespräch mit Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Teamquartier in Herzogenaurach hat Nmecha betont, dass seine Geste keine Abneigung gegen irgendeine Gruppe bedeute: "Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern", behauptete er auf Instagram (queer.de berichtete).



Von Queerfeindlichkeit distanzierte er sich aber nicht ausdrücklich. In der Vergangenheit hatte er wiederholt seine Abneigung gegenüber queeren Menschen auf Social Media kundgetan. 2023 teilte der Spieler etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Nach Kritik verteidigte Nmecha seine transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete).



Laut Medienberichten soll der BVB seinen Starspieler den Torjubel inzwischen untersagt haben (queer.de berichtete). Vom DFB ist über ein Jubel-Verbot nichts bekannt.

Klopp ist gläubiger Christ  hat aber nichts gegen queere Menschen

Klopp hat in seiner Karriere mehrfach Aussagen über seinen festen, christlichen Glauben gemacht, allerdings ohne jede Verbindung zu einer speziellen religiösen Gemeinschaft. Er nennt seinen christlichen Glauben zusammen mit seiner Familie die "Basis für alles" in seinem Leben. Anders als Nmecha hat er dies aber nie mit einer Abneigung gegen queere Menschen verbunden  ganz im Gegenteil: So hatte er Spieler, die sich geoutet haben, ausdrücklich unterstützt (queer.de berichtete).



Die DFB-Elf spielt am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien das vorletzte Gruppenspiel in der Nations League. Als aktueller Tabellendritter hinter den Niederlanden und Griechenland ist ein Erfolg gegen das Schlusslicht besonders wichtig. (dpa/cw)